KPMG, Coca-Cola и EPAM Systems: 10 вакансий, где пригодится знание английского языка

Personal Assistant в KPMG

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— организация видеоконференций

— подготовка договоров

— организация встреч

— помощь во всех административных вопросах.

Требования:

— опыт работы в качестве ассистента

— знание Microsoft Office

— высшее образование

— свободное владение английским языком.













Технический переводчик в «Транстелеком»

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— выполнение грамотных письменных переводов технической документации с английского на русский язык и c русского на английский язык

— последовательный устный перевод.

Требования:

— высшее образование: переводческое дело, филология, иностранный язык

— знание английского языка

— наличие сертификатов IELTS, TOEFL будут преимуществом.





Секретарь в Посольство Катара в Казахстане





Город: Нур-Султан

Требования:

— знание арабского, английского, казахского языков

— умение поддерживать профессиональный имидж: профессиональная этика, деловой этикет,

— инициативность, организованность, ответственность, пунктуальность.





Учитель английского языка в Aiplus





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— работа с детьми 1-11 классов

Требования:

— знание предмета на высшем уровне

— компания ищет амбициозных, трудолюбивых, компетентных и целеустремленных преподавателей.

















Город: Алматы

Обязанности:

— проектировать и документировать системы безопасности

— разрабатывать стратегии устранения неполадок

— работать над защитой важной информации

— проверять систему на наличие уязвимостей в системе безопасности.

Требования:

— опыт работы в области DevOps, Ops, Инженерии безопасности или SRE

— понимать, для чего нужна автоматизация процессов и во всем к ней стремиться

— понимание технологий и концепций кибербезопасности

— опыт разработки и внедрения безопасных сетевых и системных решений.





Teaching Assistant в Haileybury





Город: Алматы

Обязанности:

— помогать преподавателю во время занятий

— оказывать поддержку ученикам вне класса

— обучать группы учеников под руководством учителя

— помогать ученикам в мониторинге их образовательного прогресса

— поддерживать учеников эмоционально.

Требования:

— хороший уровень владения английским языком

— опыт работы с детьми в возрасте 4-11 лет

— опыт преподавания

— квалификация преподавателя.





Field Sales Executive в Coca-Cola





Город: Алматы

Обязанности:

— координация команды для достижения целей

— разработка рыночных стратегий.

— набор и обучение персонала

— разрешение конфликтных ситуаций

— привлечение новых клиентов.

Требования:

— опыт работы не менее года на уровне супервайзера

— английский язык — средний уровень и выше.













Sales Operations Coordinator в «Марс »





Город: Алматы

Обязанности:

— отслеживание и согласование операционного бюджета

— организация и сопровождение звонков и встреч.

— расчеты прайс-листов и сопровождение процесса

— работа с контрактами

— работать в сотрудничестве с отделом продаж, юристами, SRM, Demand & S&F.

Требования:

— степень бакалавра и выше

— хорошие коммуникативные навыки и дисциплинированность

— умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям

— стремление к постоянному совершенствованию.





Senior Business Analyst в EPAM Systems





Удаленная работа

Обязанности:

— управление заказами, составление графиков цен

— следить за процессом доставки и отгрузки.

Требования:

— 8-10-лет опыта работы

— уметь руководить и наставлять команду

— умение управлять заказами.





Senior iOS Developer в inDriver





Удаленная работа

Обязанности:

— разработка новой функциональности приложения и поддержка существующей

— участие в code review

— участие в процессах планирования спринта и декомпозиции задач

— написание Unit/UI тестов, а также Snapshot тестирование.

Требования:

— опыт разработки клиентских приложений под iOS

— знание алгоритмов и структур данных

— желание решать сложные задачи и развиваться

— умение работать в команде.