KPMG, Coca-Cola и EPAM Systems: 10 вакансий, где пригодится знание английского языка

Personal Assistant в KPMG
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— организация видеоконференций
— подготовка договоров
— организация встреч
— помощь во всех административных вопросах.
Требования:
— опыт работы в качестве ассистента
— знание Microsoft Office
— высшее образование
— свободное владение английским языком.
Технический переводчик в «Транстелеком»
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— выполнение грамотных письменных переводов технической документации с английского на русский язык и c русского на английский язык
— последовательный устный перевод.
Требования:
— высшее образование: переводческое дело, филология, иностранный язык
— знание английского языка
— наличие сертификатов IELTS, TOEFL будут преимуществом.
Секретарь в Посольство Катара в Казахстане
Город: Нур-Султан
Требования:
— знание арабского, английского, казахского языков
— умение поддерживать профессиональный имидж: профессиональная этика, деловой этикет,
— инициативность, организованность, ответственность, пунктуальность.
Учитель английского языка в Aiplus
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— работа с детьми 1-11 классов
Требования:
— знание предмета на высшем уровне
— компания ищет амбициозных, трудолюбивых, компетентных и целеустремленных преподавателей.
Cyber-Security DevOps Engineer в «Декатлон»
Город: Алматы
Обязанности:
— проектировать и документировать системы безопасности
— разрабатывать стратегии устранения неполадок
— работать над защитой важной информации
— проверять систему на наличие уязвимостей в системе безопасности.
Требования:
— опыт работы в области DevOps, Ops, Инженерии безопасности или SRE
— понимать, для чего нужна автоматизация процессов и во всем к ней стремиться
— понимание технологий и концепций кибербезопасности
— опыт разработки и внедрения безопасных сетевых и системных решений.
Teaching Assistant в Haileybury
Город: Алматы
Обязанности:
— помогать преподавателю во время занятий
— оказывать поддержку ученикам вне класса
— обучать группы учеников под руководством учителя
— помогать ученикам в мониторинге их образовательного прогресса
— поддерживать учеников эмоционально.
Требования:
— хороший уровень владения английским языком
— опыт работы с детьми в возрасте 4-11 лет
— опыт преподавания
— квалификация преподавателя.
Field Sales Executive в Coca-Cola
Город: Алматы
Обязанности:
— координация команды для достижения целей
— разработка рыночных стратегий.
— набор и обучение персонала
— разрешение конфликтных ситуаций
— привлечение новых клиентов.
Требования:
— опыт работы не менее года на уровне супервайзера
— английский язык — средний уровень и выше.
Sales Operations Coordinator в «Марс»
Город: Алматы
Обязанности:
— отслеживание и согласование операционного бюджета
— организация и сопровождение звонков и встреч.
— расчеты прайс-листов и сопровождение процесса
— работа с контрактами
— работать в сотрудничестве с отделом продаж, юристами, SRM, Demand & S&F.
Требования:
— степень бакалавра и выше
— хорошие коммуникативные навыки и дисциплинированность
— умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям
— стремление к постоянному совершенствованию.
Senior Business Analyst в EPAM Systems
Удаленная работа
Обязанности:
— управление заказами, составление графиков цен
— следить за процессом доставки и отгрузки.
Требования:
— 8-10-лет опыта работы
— уметь руководить и наставлять команду
— умение управлять заказами.
Senior iOS Developer в inDriver
Удаленная работа
Обязанности:
— разработка новой функциональности приложения и поддержка существующей
— участие в code review
— участие в процессах планирования спринта и декомпозиции задач
— написание Unit/UI тестов, а также Snapshot тестирование.
Требования:
— опыт разработки клиентских приложений под iOS
— знание алгоритмов и структур данных
— желание решать сложные задачи и развиваться
— умение работать в команде.