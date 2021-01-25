Косынки и панамы. 7 казахстанских брендов, которые не отстают от трендов

Хороший головной убор — всегда выигрышный аксессуар для образа. Мы нашли 7 казахстанских брендов, которые не отстают от трендов и включили в свою коллекцию косынки и панамки на зимний сезон.





Этот бренд изготавливает универсальный аксессуар — косынку, тренд зимнего сезона. Косынки двусторонние из шерсти и трикотажа.

Стоимость: 9500 тг

Контакты: 8 701 982 14 54, 8 778 056 31 95





Aspan — молодой казахстанский бренд, который шьет панамы из экокожи и стильные косынки.

Стоимость: панамы — 8000-15 000 тг, панамы из экокожи — 10 000 тг, косынки — 12 000 тг

Контакты: 8 701 221 69 16





Muse шьет теплые панамы на зиму из тедди в двух нежных пастельных оттенках: белый и коричневый.

Стоимость: панама — 18 000 тг

Контакты: 8 771 451 17 98





Они шьют головные уборы ручной работы из премиальных материалов. В их коллекции можно найти теплые дутые косынки, модные береты и панамы разных расцветок и тканей.

Стоимость: косынки — 28 000 тг, береты — от 20 000 тг, панамы — 23 000 тг

Контакты: онлайн-заказ через страницу в Instagram





Arka — казахстанский бренд одежды, который появился в 2019 году. Они шьют стильную женскую одежду, и, конечно же, в их коллекции не обошлось без трендовых косынок. Они представлены у них в нескольких цветах.

Стоимость: косынки — от 15 000 тг

Контакты: 8 777 734 19 19





Эта дизайн-студия с устойчивыми практиками изготавливает косынки, головные уборы и не только. У них есть несколько видов косынок: теплые дутые, облегченные и двусторонние.

Стоимость: косынки — 15 000 тг

Контакты: 8 747 577 42 18





Казахстанский бренд, который шьет панамы из экологически качественных тканей. У них можно приобрести знаменитые панамы тедди — трендовый головной убор этого сезона и панамы из искусственного меха.

Стоимость: 8000 тг

Контакты: 8 777 351 60 51, 8 777 020 90 39