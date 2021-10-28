Космическая охота за головами в первом трейлере адаптации аниме «Ковбой Бибоп»

Стрим-сервис Netflix выпустил официальный трейлер вестерна «Ковбой Бибоп». Премьера сериала состоится 19 ноября.

Картина рассказывает о трех космических охотниках за головами, которые пытаются сбежать от прошлого. Наемники Спайк Шпигель, Джет Блэк и Фэй Валентайн объединяются в команду и начинают выслеживать самых опасных преступников Солнечной системы.

Главные роли исполнили Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда. Также в актерский состав попали Алекс Хасселл, Елена Сатине, Люси Карри, Блессинг Мокголоа и другие.

В первом сезоне будет десять эпизодов. Его покажут 19 ноября. 21 октября на Netflix вышли все эпизоды оригинального аниме.

Источник: daily.afisha.ru