10 вакансий в Центральной Азии, где вам предложат бесплатное обучение, питание, тренировки и транспорт

Собрали 10 вакансий в компаниях, которые предлагают для своих сотрудников комфортные условия работы.
Казахстан
Главный бухгалтер в IT компанию «Первый БИТ»
Город: Астана
Обязанности:
— полное ведение бухгалтерского и налогового учета компании
— ведение нескольких юридических лиц
— организация учета и контроль правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете по всем участкам бухгалтерии
— работа с банками
— составление и сдача налоговой и бухгалтерской, статистической отчетности
— начисление и расчет заработной платы, премий, компенсаций.
Требования:
— успешный опыт в качестве главного бухгалтера от трех лет
— знание бухгалтерского и налогового учета
— высшее образование: бухгалтерский учет и аудит/экономическое/финансовое
— опыт управления командой бухгалтеров.
Условия:
— комфортный график работы 5/2 с 09:00 до 18:00
— возможен удаленный формат работы
— возможность профессионального роста внутри компании
— развитая корпоративная культура
— скидка до 60% от наших партнеров Litres и Skilbox, Skyeng: чтение книг, образование, изучение английского языка.
Field Sales Supervisor в MARS
Город: Усть-Каменогорск
Обязанности:
— разрабатывать и согласовывать с руководителем план развития территории
— совместно с дистрибутором заключать, поддерживать и улучшать контракты с локальными ключевыми клиентами
— совместно с торговой командой дистрибутора качественно работать с активной клиентской базой и подключать новых клиентов
— проводить регулярные аудиты на вверенной территории, и предоставлять качественную обратную связь торговой команде.
Требования:
— высшее образование;
— действительное водительское удостоверение
— опыт в продажах в одной из крупных компаний FMCG сектора является преимуществом.
— уровень владения английским языком — от pre-intermediate.
Условия:
— трудоустройство согласно трудовому законодательству РК, на территории РК
— обучение и развитие
— компенсация питания
— компенсация мобильной связи
— корпоративный автомобиль
— медицинское страхование сотрудника и членов его семьи.
Директор по развитию и продажам/Коммерческий Директор в «Азгард КЗ»
Город: Алматы
Обязанности:
— реализация коммерческой политики компании
— реализация политики закупа товара
— управление доставкой товара.
Требования:
— оконченное высшее образование: экономика, маркетинг, менеджмент
— дополнительные тренинги в области управления, управления проектами, MBA
— опыт практической работы в должностях Директора по продажам, Коммерческого Директора, Директора по развитию, Регионального Директора, Начальника отдела продаж не менее пяти лет в торговых компаниях
— практические знания техники, технологий и инструментов современных продаж
— наличие практических кейсов в продажах.
Условия:
— заработная плата выплачивается стабильно, без задержек
— размер заработной платы обсуждается с кандидатами индивидуально и рассчитывается на основании ключевых компетенций + система вознаграждения, основанная на результатах работы отдела продаж
— стандартная пятидневка
— годовая переиндексации ЗП от роста ответственности и сложности задач
— классная команда, шикарные руководители, возможность реализации потенциала и креативных идей, отсутствие бюрократии, оборудованное рабочее место, помощь в решении проблем сотрудников
— организация корпоративного и персонального обучения — полная или частичная компенсация затрат
— полная оплата консультаций у сторонних специалистов для решения рабочих задач при необходимости.
Менеджер по продажам новостроек в «Галерею Новостроек»
Город: Алматы
Обязанности:
— осуществление звонков по теплой базе клиентов
— проведение презентации жилого комплекса
— подбор квартир для клиентов
— сопровождение покупателей до этапа заключения предварительного договора.
Требования:
— мотивация зарабатывать от 500 000 тенге в месяц
— коммуникабельность и стрессоустойчивость
— много энергии и желание работать в команде успешных и перспективных.
Условия:
— современный офис
— постоянное развитие и карьерный рост
— обучение в «Академии продаж», тренинги по продажам
— ежеквартальные тимбилдинги и мероприятия
— поездки за границу.
Узбекистан
HR-специалист в Представительство PRO.MED.CS Praha a.s.
Город: Ташкент
Обязанности:
— работа с персоналом в соответствии с общими целями развития организации и конкретными направлениями кадровой политики
— обеспечивать укомплектование организации работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации
— проведение программ адаптации, командообразования, личностного роста.
— участвовать в принятии решений по вопросам найма, перевода, продвижения по службе, понижения в должности.
Требования:
— знание и применение законодательных и нормативных правовых документов по вопросам управления персоналом
— знание трудового законодательства
— знание основ рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса
— владение языками: русский в совершенстве, английский в совершенстве, узбекский средний уровень.
Условия:
— рабочий день с 9:00 до 18:00
— отпуск 28 календарных дней
— медицинская страховка
— мобильная связь, интернет, ПК
— компенсация транспортных расходов.
Менеджер по развитию бренда в Sandoz Pharmaceuticals d.d
Город: Ташкент
Обязанности:
— полный цикл управления безрецептурными брендами
— разработка, организация и проведение маркетинговых мероприятий, оценка их эффективности
— полный контроль и оценка эффективности всех маркетинговых активностей бренда
— прогнозирование и бюджетирование, контроль на ежемесячной основе
— работа с финансовыми показателями бренда.
Требования:
— высшее образование в сфере медицины / экономики / маркетинга
— знание английского языка
— способность поддерживать деловые отношения с внутренними и внешними клиентами во всех ситуациях
— водительские права категории В.
Условия:
— полная занятость
— дотация на питание
— добровольное медицинское страхование
— корпоративный автомобиль предоставляется, компенсация ГСМ и мойки
— ноутбук, компенсация расходов на мобильную связь.
B2B Sales Manager в FC LLC ASBC ENTITY
Город: Ташкент
Обязанности:
— расширение клиентской базы: поиск и анализ информации о клиентах, холодные звонки, проведение переговоров с клиентами при личных встречах, презентация продукта
— обработка входящих запросов от клиентов по разным каналам
— ведение CRM.
Требования:
— уверенность в собственных силах, готовы к эффективной работе и нацелены на результат
— опыт работы с клиентами
— умение заинтересовать любого собеседника.
Условия:
— работа в компании, которая входит в состав международного холдинга ASBIS, офисы представлены более чем в 30 странах мира
— возможность для профессионального и карьерного роста
— индивидуальная программа адаптации и поддержка на каждом этапе обучения
— обучение от сертифицированного тренера Apple
— обучение технике продаж от корпоративного тренера по продажам
— использование обучающих материалов ASBIS Academy Library & Learning Management System
— оформление и социальные гарантии в соответствии с Трудовым Кодексом
— работа на технике Apple: Mac, iPhone
— компенсация затрат, связанных с представительскими расходами;
— комфортабельный офис, где всегда вас ждет чай, кофе, печенье
— возможность международной карьеры.
Кыргызстан
Продакт-менеджер в MATERIA MEDICA
Город: Бишкек
Обязанности:
— анализ информации о рынке и конкурентах
— анализ потенциала рынка для вывода новых продуктов
— создание и защита маркетинговых стратегий по продуктам портфеля компании
— определение целевых сегментов для продвижения, вывода на рынок новых продуктов
— составление и защита годового маркетингового плана и бюджета.
Требования:
— высшее образование: медицинское или смежное, опыт работы в должности менеджера по продукту
— владение элементами маркетингового планирования и анализа
— знание аналитических продуктов приветствуется
— права категории В.
Условия:
— официальный оклад + бонусы
— корпоративный автомобиль предоставляется
— оплата питания, затрат на спорт
— корпоративное обучение.
Директор магазина / Администратор магазина Gant в ТЦ «Бишкек Парк»
Город: Бишкек
Обязанности:
— контроль организации продажи одежды‚ обуви и аксессуаров
— контроль привлечения покупателей, ведение клиентской базы, организация бесперебойной работы магазина
— контроль поддержания стандартов бренда, визуальный мерчaндайзинг
— контроль товародвижения и ассортимента.
Требования:
— опыт работы на руководящей должности в магазине одежды
— опыт личных продаж, знание экономики розничный продаж
— активная жизненная позиция‚ грамотная речь‚ коммуникабельность.
Условия:
— оклад + % от выручки магазина + бонусы
— бесплатное обучение
— для лучших сотрудников ежегодная поездка за границу
— возможность карьерного роста.
Финансист-экономист в Elite House
Город: Бишкек
Обязанности:
— управление денежными потоками предприятия, как входящими, так и исходящими
— изучение и анализ оборотных средств компании
— разработка финансовой составляющей бизнес-планов, проектов и стратегии организации
— координация деятельности отдельных служб предприятия, связанных с зарабатыванием и расходованием денежных средств
— систематизация финансового учета предприятия, объединяющего все другие виды учета
— оценка и минимизация рисков.
Требования:
— грамотное управление финансовыми потоками организации
— контроль прибыли/расходов фирмы
— обеспечение рационального использования финансовых ресурсов.
Условия:
— работа в постоянно растущей и развивающейся компании
— возможность самостоятельно принимать решения и реализовывать проекты
— участие в обучающих программах и частичная компенсация самого обучения.