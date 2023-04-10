10 вакансий в Центральной Азии, где вам предложат бесплатное обучение, питание, тренировки и транспорт

Собрали 10 вакансий в компаниях, которые предлагают для своих сотрудников комфортные условия работы.





Казахстан

Главный бухгалтер в IT компанию «Первый БИТ»

Город: Астана



Обязанности:

— полное ведение бухгалтерского и налогового учета компании

— ведение нескольких юридических лиц

— организация учета и контроль правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете по всем участкам бухгалтерии

— работа с банками

— составление и сдача налоговой и бухгалтерской, статистической отчетности

— начисление и расчет заработной платы, премий, компенсаций.

Требования:

— успешный опыт в качестве главного бухгалтера от трех лет

— знание бухгалтерского и налогового учета

— высшее образование: бухгалтерский учет и аудит/экономическое/финансовое

— опыт управления командой бухгалтеров.

Условия:

— комфортный график работы 5/2 с 09:00 до 18:00

— возможен удаленный формат работы

— возможность профессионального роста внутри компании

— развитая корпоративная культура

— скидка до 60% от наших партнеров Litres и Skilbox, Skyeng: чтение книг, образование, изучение английского языка.





Field Sales Supervisor в MARS

Город: Усть-Каменогорск



Обязанности:

— разрабатывать и согласовывать с руководителем план развития территории

— совместно с дистрибутором заключать, поддерживать и улучшать контракты с локальными ключевыми клиентами

— совместно с торговой командой дистрибутора качественно работать с активной клиентской базой и подключать новых клиентов

— проводить регулярные аудиты на вверенной территории, и предоставлять качественную обратную связь торговой команде.

Требования:

— высшее образование;

— действительное водительское удостоверение

— опыт в продажах в одной из крупных компаний FMCG сектора является преимуществом.

— уровень владения английским языком — от pre-intermediate.

Условия:

— трудоустройство согласно трудовому законодательству РК, на территории РК

— обучение и развитие

— компенсация питания

— компенсация мобильной связи

— корпоративный автомобиль

— медицинское страхование сотрудника и членов его семьи.





Директор по развитию и продажам/Коммерческий Директор в «Азгард КЗ»

Город: Алматы



Обязанности:

— реализация коммерческой политики компании

— реализация политики закупа товара

— управление доставкой товара.

Требования:

— оконченное высшее образование: экономика, маркетинг, менеджмент

— дополнительные тренинги в области управления, управления проектами, MBA

— опыт практической работы в должностях Директора по продажам, Коммерческого Директора, Директора по развитию, Регионального Директора, Начальника отдела продаж не менее пяти лет в торговых компаниях

— практические знания техники, технологий и инструментов современных продаж

— наличие практических кейсов в продажах.

Условия:

— заработная плата выплачивается стабильно, без задержек

— размер заработной платы обсуждается с кандидатами индивидуально и рассчитывается на основании ключевых компетенций + система вознаграждения, основанная на результатах работы отдела продаж

— стандартная пятидневка

— годовая переиндексации ЗП от роста ответственности и сложности задач

— классная команда, шикарные руководители, возможность реализации потенциала и креативных идей, отсутствие бюрократии, оборудованное рабочее место, помощь в решении проблем сотрудников

— организация корпоративного и персонального обучения — полная или частичная компенсация затрат

— полная оплата консультаций у сторонних специалистов для решения рабочих задач при необходимости.





Менеджер по продажам новостроек в «Галерею Новостроек»

Город: Алматы



Обязанности:

— осуществление звонков по теплой базе клиентов

— проведение презентации жилого комплекса

— подбор квартир для клиентов

— сопровождение покупателей до этапа заключения предварительного договора.

Требования:

— мотивация зарабатывать от 500 000 тенге в месяц

— коммуникабельность и стрессоустойчивость

— много энергии и желание работать в команде успешных и перспективных.

Условия:

— современный офис

— постоянное развитие и карьерный рост

— обучение в «Академии продаж», тренинги по продажам

— ежеквартальные тимбилдинги и мероприятия

— поездки за границу.

Узбекистан

HR-специалист в Представительство PRO.MED.CS Praha a.s.

Город: Ташкент



Обязанности:

— работа с персоналом в соответствии с общими целями развития организации и конкретными направлениями кадровой политики

— обеспечивать укомплектование организации работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации

— проведение программ адаптации, командообразования, личностного роста.

— участвовать в принятии решений по вопросам найма, перевода, продвижения по службе, понижения в должности.

Требования:

— знание и применение законодательных и нормативных правовых документов по вопросам управления персоналом

— знание трудового законодательства

— знание основ рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса

— владение языками: русский в совершенстве, английский в совершенстве, узбекский средний уровень.

Условия:

— рабочий день с 9:00 до 18:00

— отпуск 28 календарных дней

— медицинская страховка

— мобильная связь, интернет, ПК

— компенсация транспортных расходов.





Менеджер по развитию бренда в Sandoz Pharmaceuticals d.d

Город: Ташкент



Обязанности:

— полный цикл управления безрецептурными брендами

— разработка, организация и проведение маркетинговых мероприятий, оценка их эффективности

— полный контроль и оценка эффективности всех маркетинговых активностей бренда

— прогнозирование и бюджетирование, контроль на ежемесячной основе

— работа с финансовыми показателями бренда.

Требования:

— высшее образование в сфере медицины / экономики / маркетинга

— знание английского языка

— способность поддерживать деловые отношения с внутренними и внешними клиентами во всех ситуациях

— водительские права категории В.

Условия:

— полная занятость

— дотация на питание

— добровольное медицинское страхование

— корпоративный автомобиль предоставляется, компенсация ГСМ и мойки

— ноутбук, компенсация расходов на мобильную связь.





B2B Sales Manager в FC LLC ASBC ENTITY

Город: Ташкент



Обязанности:

— расширение клиентской базы: поиск и анализ информации о клиентах, холодные звонки, проведение переговоров с клиентами при личных встречах, презентация продукта

— обработка входящих запросов от клиентов по разным каналам

— ведение CRM.

Требования:

— уверенность в собственных силах, готовы к эффективной работе и нацелены на результат

— опыт работы с клиентами

— умение заинтересовать любого собеседника.

Условия:

— работа в компании, которая входит в состав международного холдинга ASBIS, офисы представлены более чем в 30 странах мира

— возможность для профессионального и карьерного роста

— индивидуальная программа адаптации и поддержка на каждом этапе обучения

— обучение от сертифицированного тренера Apple

— обучение технике продаж от корпоративного тренера по продажам

— использование обучающих материалов ASBIS Academy Library & Learning Management System

— оформление и социальные гарантии в соответствии с Трудовым Кодексом

— работа на технике Apple: Mac, iPhone

— компенсация затрат, связанных с представительскими расходами;

— комфортабельный офис, где всегда вас ждет чай, кофе, печенье

— возможность международной карьеры.

Кыргызстан

Продакт-менеджер в MATERIA MEDICA

Город: Бишкек



Обязанности:

— анализ информации о рынке и конкурентах

— анализ потенциала рынка для вывода новых продуктов

— создание и защита маркетинговых стратегий по продуктам портфеля компании

— определение целевых сегментов для продвижения, вывода на рынок новых продуктов

— составление и защита годового маркетингового плана и бюджета.

Требования:

— высшее образование: медицинское или смежное, опыт работы в должности менеджера по продукту

— владение элементами маркетингового планирования и анализа

— знание аналитических продуктов приветствуется

— права категории В.

Условия:

— официальный оклад + бонусы

— корпоративный автомобиль предоставляется

— оплата питания, затрат на спорт

— корпоративное обучение.





Директор магазина / Администратор магазина Gant в ТЦ «Бишкек Парк»

Город: Бишкек



Обязанности:

— контроль организации продажи одежды‚ обуви и аксессуаров

— контроль привлечения покупателей, ведение клиентской базы, организация бесперебойной работы магазина

— контроль поддержания стандартов бренда, визуальный мерчaндайзинг

— контроль товародвижения и ассортимента.

Требования:

— опыт работы на руководящей должности в магазине одежды

— опыт личных продаж, знание экономики розничный продаж

— активная жизненная позиция‚ грамотная речь‚ коммуникабельность.

Условия:

— оклад + % от выручки магазина + бонусы

— бесплатное обучение

— для лучших сотрудников ежегодная поездка за границу

— возможность карьерного роста.





Финансист-экономист в Elite House

Город: Бишкек



Обязанности:

— управление денежными потоками предприятия, как входящими, так и исходящими

— изучение и анализ оборотных средств компании

— разработка финансовой составляющей бизнес-планов, проектов и стратегии организации

— координация деятельности отдельных служб предприятия, связанных с зарабатыванием и расходованием денежных средств

— систематизация финансового учета предприятия, объединяющего все другие виды учета

— оценка и минимизация рисков.

Требования:

— грамотное управление финансовыми потоками организации

— контроль прибыли/расходов фирмы

— обеспечение рационального использования финансовых ресурсов.

Условия:

— работа в постоянно растущей и развивающейся компании

— возможность самостоятельно принимать решения и реализовывать проекты

— участие в обучающих программах и частичная компенсация самого обучения.