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Короткие видео теперь и в Facebook: соцсеть протестирует функцию Reels
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Сегодня в 10:27

Короткие видео теперь и в Facebook: соцсеть протестирует функцию Reels

Новая функция Facebook будет называться также, как в и Instagram — Reels. Пользователи соцсети смогут публиковать их в своей ленте новостей и в тематических группах.

Также в Facebook объявили, что планируют сделать в соцсети интеграцию Instagram — короткие видео из Instagram будут появляться в Facebook в качестве рекомендуемого контента на основе интересов. Если пользователь даст на это согласие, то его ролик может быть размещен в «барабанах» в ленте новостей.

Обе функции Facebook вскоре начнет тестировать в США. В соцсети сообщили, что в Facebook Reels не будет рекламы, но ее планируют размещать там в будущем. Facebook будут спонсировать функцию на первых этапах по аналогии с Instagram Reels.

Источник: rb.ru

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