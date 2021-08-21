Короткие видео теперь и в Facebook: соцсеть протестирует функцию Reels

Также в Facebook объявили, что планируют сделать в соцсети интеграцию Instagram — короткие видео из Instagram будут появляться в Facebook в качестве рекомендуемого контента на основе интересов. Если пользователь даст на это согласие, то его ролик может быть размещен в «барабанах» в ленте новостей.
Обе функции Facebook вскоре начнет тестировать в США. В соцсети сообщили, что в Facebook Reels не будет рекламы, но ее планируют размещать там в будущем. Facebook будут спонсировать функцию на первых этапах по аналогии с Instagram Reels.
Источник: rb.ru