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Корнхол. Как казахстанская молодежь открывает для себя новый вид спорта
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Главный

Сегодня в 17:45

Корнхол. Как казахстанская молодежь открывает для себя новый вид спорта

Приобщение молодежи к спорту — главная цель сотрудничества Jusan с Федерацией Корнхола, результатом которого стал запуск студенческой лиги Cornhole Student League by Jusan. Уже 1 апреля состоялось первое мероприятие лиги — турнир по корнхолу среди студентов Казахстанско-Немецкого университета. Такие турниры впервые проводятся в Казахстане.

Мы побеседовали с организаторами турнира и его участниками о том, как идет его подготовка.

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Олегжан Бекетаев, Управляющий директор JUSAN по маркетингу

О корнхоле

Преимущество корнхола в том, что обычные спортсмены и спортсмены-паралимпийцы могут соревноваться вместе на профессиональной арене. Мы верим, что это воодушевит молодежь Казахстана развиваться в сфере спорта.

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О перспективах

Jusan ищет инновационные пути для развития сферы образования. Мы начали сотрудничество с Федерацией Корнхола в этом году, потому что посчитали, что данный вид спорта имеет все шансы стать популярным в Казахстане, также как и в Америке, где эта игра очень распространена.


Владимир Цой, организатор турнира

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О корнхоле

Специфика корнхола как вид спорта заключена в его простоте. Вне зависимости от веса, пола и прочих физических параметров спортсмена, любой человек может выиграть в этой игре после ряда тренировок. Для победы важны: коммуникация, дальнозоркость, ловкость и выносливость — навыки, которые можно развить с помощью непродолжительных тренировок.

О перспективах

В этом году мы открыли Студенческую лигу и секции в регионах. В следующем году мы планируем развитие корнхола в регионах нашей страны.

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Об участии паралимпийцев

Вероятность победы в корнхоле паралимпийца не меньше, чем у обычного участника, поскольку это достаточно статичный вид спорта. Решающую роль играют глазомер и тактика, а не бег и борьба.


Ян Машебин, участник турнира корнхола

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Об интересе к корнхолу

Я заинтересовался корнхолом в университете: в спортзале стоял инвентарь, я решил попробовать поиграть на уроке физкультуры. В итоге уже месяц я занимаюсь этим видом спорта.

О затратах

Занятия корнхолом не требуют с моей стороны никаких затрат — всю экипировку нам предоставил Jusan.

О специфике корнхола

Корнхол привлекает меня своей доступностью и простыми правилами игры.


Шокан Тобаяков, участник турнира корнхола

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Об интересе к корнхолу

Однажды, идя по университету, я обнаружил доски для корнхола в коридоре. Меня заинтересовала эта игра. Как итог, я занимаюсь этим видом спорта уже около полутора месяца.

О затратах

Качественная экипировка стоит дорого, но нам предоставили весь инвентарь, связанный с корнхолом.

О специфике корнхола

Корнхол — вид спорта доступный всем: как материально, так и по части освоения.


Хайрие Тегай, участник турнира корнхола

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Об интересе к корнхолу

Я состою в студенческом совете, поэтому о появлении секции корнхолла в университете я узнала одной из первых. В нашем коридоре стояла экипировка для корнхола, и я решила попробовать. Я занимаюсь уже несколько месяцев.

О затратах

Корнхол требует мало затрат, игра доступна в материальном плане.

О специфике корнхола

Для того, чтобы овладеть навыками этой игры не нужно тренироваться годами, поэтому она так привлекательна для своих почитателей. Также роль в ее популярности сыграл эффект новизны: подобный вид спорта впервые получил свое развитие в Казахстане.

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Все спортсмены отмечают, что для корнхола характерны: легкость правил, минимальные затраты на экипировку и равенство между участниками. Вид спорта, которым способен заняться каждый гражданин, независимо от своего материального достатка и физических параметров, благотворно повлияет на сплоченность казахстанского общества.


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#спорт #турнир #соревнование #jusan
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.