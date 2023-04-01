Концерт Мачете Ambassador в Алматы

24 июня в Алматы пройдет концерт группы «Мачете».

«Мачете» — это музыка по-настоящему счастливых людей. «Не похожие на других», «уникальные», «самобытные» — именно так говорят о группе, которая создает действительно трансцендентную музыку и побуждает слушателя углубиться в себя. С 2010 года «Мачете» воспитывает в своем слушателе тягу к самопознанию и духовному развитию.





Свой жизненный фронтмен группы Ярослав Малый переносит в искусство, создавая песни, наполненные силой и исключительной энергетикой. Каждая работа группы — это искренность и красота, минимум спецэффектов, но максимум смыслов. «Мачете» уже давно нашел своего слушателя. Это те, кто разделяет мнение, что мир стоит положительных изменений, что важно не просто говорить, а брать инициативу в свои руки и действовать.

Концерт будет посвящен теме счастья. Вместе со слушателями «Мачете» постарается разобраться, как правильно проживать жизнь, быть сотворцами собственной новой реальности, новой Вселенной.

Место проведения: г. Алматы , Дворец Республики

Дата: 24 Июня в 19:00

Вход: от 18 000 тг

Билеты можно приобрести по ссылке.