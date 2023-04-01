Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
koncert-machete-ambassador-v-almaty
Концерт Мачете Ambassador в Алматы
120
Главный

Сегодня в 09:54

Концерт Мачете Ambassador в Алматы

24 июня в Алматы пройдет концерт группы «Мачете».

«Мачете» — это музыка по-настоящему счастливых людей. «Не похожие на других», «уникальные», «самобытные» — именно так говорят о группе, которая создает действительно трансцендентную музыку и побуждает слушателя углубиться в себя. С 2010 года «Мачете» воспитывает в своем слушателе тягу к самопознанию и духовному развитию.

u-InduA9hsE.jpg

Свой жизненный фронтмен группы Ярослав Малый переносит в искусство, создавая песни, наполненные силой и исключительной энергетикой. Каждая работа группы — это искренность и красота, минимум спецэффектов, но максимум смыслов. «Мачете» уже давно нашел своего слушателя. Это те, кто разделяет мнение, что мир стоит положительных изменений, что важно не просто говорить, а брать инициативу в свои руки и действовать.

Концерт будет посвящен теме счастья. Вместе со слушателями «Мачете» постарается разобраться, как правильно проживать жизнь, быть сотворцами собственной новой реальности, новой Вселенной.

Место проведения: г. Алматы , Дворец Республики

Дата: 24 Июня в 19:00

Вход: от 18 000 тг

Билеты можно приобрести по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #кудасходить #концерт #мероприятия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане построят но­вую мечеть в футуристическом стиле
3340
Надежда Мейхер-Грановская выступит в Icon Astana
2061
Онлайн-турнир KCELL по шахматам
1677
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.