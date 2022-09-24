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Концерт Jah Khalib в Алматы и влог от Нагимы. Что посмотреть на YouTube
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22.09.2022

Концерт Jah Khalib в Алматы и влог от Нагимы. Что посмотреть на YouTube

Собрали самые свежие и интересные выпуски от блогеров из Центральной Азии на YouTube.

Жандос Турсумбаев — про революцию на авторынке, оценке в 20 млн $ и переезде в Америку



Жандос Турсумбаев — бывший сценарист, CEO CTOgram и ToiDriver. В этом выпуске вы узнаете: как он запустил стартап для владельцев авто, что нужно, чтобы занять 50% рынка и иметь 230 000 пользователей.


Jah Khalib | Как прошел концерт в Алматы



Central Live Asia теперь в Алматы! Смотрите концерт любимого многими жителями Центральной Азии артиста — Jah Khalib в Алматы их глазами. Ведущий пообщался с жителями южной столицы Казахстана, побывал за кулисами и познакомился с командой музыкантов Бахтияра.


ПИРАМИДА | 2 серия | bayGUYS



Продолжение сериала «Пирамида», в центре сюжета которого оказывается молодой парень Жалгас. Из-за недостатка заработной платы он ищет подработку и оказывается в финансовой пирамиде.


НУРГИСА АЛЬМУРАТ: О сериале в Турции, кидалове на Казахфильме, давлении в Центре Нац. Кино и дочери



Интервью Тимура Балымбетова на двух языках. В этот раз у него в гостях режиссер Нургиса Альмурат. Вдохновитесь выпуском, в котором молодые люди рассказывают о творчестве и жизни.


НЕ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ | QOPY: КОПЫ | 4 СЕЗОН | 7 СЕРИЯ



Новая серия копов. OYBOY представляет седьмую серию истории про двух городских полицейских, которые каждый день самоотверженно противостоят криминальному миру.


Қыз болса екен деп жүрдім | Салтанат Бакаева | MOM'sкий әңгіме #10



Салтанат Бакаева — актриса, певица и блогер. В подкасте можно подробнее узнать о личной жизни девушки.


Переезд в Прагу. Как изменилась моя жизнь.



Нагимуша показала историю своего переезда в Чехию. В этом видео она поговорила о том, как получала визу в Чехию, где найти жилье в Праге, как проходила адаптация, как и кем можно работать в Чехии, а также о путешествиях.


Jah Khalib — Созвездие ангела | OYU Live



Без лишних слов и описании — долгожданный гость в проекте OYU Live!


Гакку Дауысы 2022 / Gakku Dauysy 2022 / Қалай өтті? | Bokey Vlog



Если вас не было на концерте от «Гакку», то советуем посмотреть влог от Bokey. Парень снял целый эпизод о том, как прошел фестиваль, показал выступление артистов и многое другое.


Общуха с Нами Кулумбетовой о личном бренде, курсах, отношениях с мужем и лишнем весе



«Общуха» теперь выходит на новом канале. Героем нового выпуска подкаста стала Нами Кулумбетова.


NE 1: Отарлау қазақ сөздерін қалай өзгертті?



Новый проект на казахском языке, который исследует казахский быт и историю. Есть русские субтитры.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.