Констанция Майер и Фрида Кало: что известно о женщинах-художницах









Татьяна Дрозд, маркетолог, автор weproject







Весна, цветы и да, женщина. И нет, здесь совсем не веет феминизмом. Когда речь идет о живописи и художниках, чьи имена первые приходят на ум? Констанция Майер, Фрида Кало или, может быть, Элизабет Сиддал? Очень удивлюсь и буду горда знакомством с вами, если это так.

И действительно, почему нет известных женщин-художниц? Кто в этом виноват? Мужчины? Давайте попробуем отследить эту тенденцию на тех исторических фактах, которые нам доступны.

Так что же мешало женщинам становиться великими и известными. У женщин исторически было меньше возможности стать великой художницей, исторически складывалось так, что все, чем занималась женщина, было принято считать ремеслом, мужское занятие — искусством.





Эпоха возрождения — женщина всецело отдана бытовым заботам и уходу за детьми. Живопись существует как ремесло, и занимаются ею исключительно мужчины в закрытых гильдиях. И даже если женщина была женой или дочерью художника и помогала ему работать над полотнами, то лишь в свободное от своих повседневных дел время.

Далее Эпоха Просвещения — женщин стали принимать в некоторые учебные заведения, и то с большими оговорками. Так, например, женщинам запрещалось писать обнаженные тела, а после и всецело любых персонажей с натуры. А так как в это время на пике популярности были работы религиозной и мифологической тематики, которые и представить невозможно без полуобнаженных тел богов и нимф, то женщина-художник как бы самоустранялась за неимением опыта написания натуры. У женщин не было своих мастерских, и им просто негде было тренироваться. Их уделом становилось писать натюрморты и пейзажи, что было принято считать прикладным искусством.

Женщинам запрещалось писать обнаженные тела, а после и всецело любых персонажей с натуры

Прикладное искусство — это отдельная и большая тема для погружения. Потому как в разное время к нему относились и вышивание, и живопись, и как отдельное искусство — написание цветов на полотнах. К примеру, вышивание в средние века считалось трудным уделом монахинь, а несколько позже показателем состоятельности мужчины. Если у женщины было время для вышивания, значит, ее супруг хорошо ее обеспечивает, и она может позволить себе слуг или других помощников по дому. Еще позже вышивание всецело становится обязательным увлечением всех состоятельных дам. Вышивание из категории «труд/ремесло» плавно становится прикладным искусством.

Еще пример, это цветочная живопись. В XVIII веке изображение цветов считалось великим искусством с глубоким подтекстом. Местоположение каждого цветка на картине и выбор самого букета было великим таинством, потому как каждый повернутый бутон или упавший лепесток трактовал мораль и смерть. Им увлекались мужчины и женщины. Прошло время, и появилось мнение, что изображение цветов не требует «великого гения», а лишь усидчивости и упорства. Мужчины приступили осваивать философские и религиозные трактаты, оставив женщинам прикладное искусство — цветочную живопись.

Уже в ХХ веке вопрос «А где великие художницы?» задается серьезно и не остается без ответа. Критики, социологи много спорят о том, а как в целом делить искусство на мужское и женское. Какими критериями оценивать и то, и то другое, пока большинством своим не приходят к мнению оценивать все-таки работу, а не половую принадлежность ее автора.

В СССР первая феминистская выставка состоялась в 1990 году. Участие в ней приняли семь женщин, которые отлично знали друг друга. Почему они не сделали выставку раньше, нам с вами остается лишь предполагать.

Сегодня в галереях и других доступных выставочных площадках много имен как авторов, артистов, художников и фотохудожников-женщин. А что с теми, кого я упомянула в самом начале текста?









Констанция Майер — французская художница. Обучалась в художественной школе при Лувре. Позже встретила художника Пьера Поля Пордюна. После нескольких лет работы у него экономкой стала его неофициальной супругой. Воспитывала его детей и помогала работать. Стиль работ мужа повлиял на ее собственный, что даже сейчас специалисты не всегда могут их отличить. Выставляла свои картины в модном салоне и для того, чтобы их покупали, подписывала именем мужа. Их история закончилась тем, что Пордюн отказался жениться на ней, и Констанция сочла себя старой непривлекательной женщиной и покончила с собой. Убитый горем, обвиняя себя в ее гибели, Пордюн скончался в том же году. Их картины и сегодня выставляются в Лувре.









Элизабет Сиддал — британская натурщица, художница. Была музой Данте Габриэля Россети. Писала картины в схожей с ним манере и была изображена на всех ранних работах. Самая известная картина, на которой изображена Сиддал — «Офелия». Художник стремился к полной достоверности, и девушка позировала в ванной. Дело было зимой, и чтобы она не замерзла, под ванну художник подставлял лампы подогревать воду. Однажды лампы погасли, и Элизабет серьезно простудилась. Ей было назначено лекарство на основе опиума. Под воздействием лекарства и измен любимого состояние Элизабет ухудшилось. И далее достоверно неизвестно, покончила ли она с собой или виной стало лекарство с опием, но художница умерла в 33 года.









Фрида Кало — самая известная из упомянутых женщин, гениальная мексиканская художница. Ее нередко называли женским воплощением Сальвадора Дали. Тягу к живописи Фрида испытала после жуткой аварии, когда была долгое время прикована к постели. Отец повесил над ее больничной кроватью зеркало и оборудовал мольберт с кистями и красками для того, чтобы она могла писать лежа. Оправившись после катастрофы, Фрида поступила в художественный университет и более ни дня не могла провести без работы. Самыми известными ее работами считаются автопортреты, написанные во время восстановления в больнице.