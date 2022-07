Конкурсы, гранты и стажировки: 12 возможностей, чтобы получить финансирование или поехать за рубеж

Сегодня в мире открыто множество возможностей для тех, кто развивает собственные проекты, хочет повысить квалификацию или получить образование. Рассказываем о программах, куда вы успеете подать заявку.









Fundació Miró Mallorca предлагает два гранта художникам, интересующимся техникой гравюры и печатными изданиями, чтобы они могли принять участие в одном из курсов, организуемых каждое лето в мастерских гравюр Жоана Миро.

Каждый грант состоит из бесплатной регистрации на один из курсов или семинаров, проводимых в следующем году, и общей суммы в размере 1500 евро для покрытия транспортных расходов и проживания.

Дедлайн: 1 августа













Стажировка для начинающих журналистов в Durham University. Она включает в себя проведение исследовательского проекта в отделе новостей Reuters в Лондоне. Длительность — шесть-девять месяцев.

Для участия нужно подать заявку, написать два эссе о себе и своем исследовании, продемонстрировать имеющиеся работы и предоставить рекомендательное письмо.

Участники получают заработную плату £4444 в месяц, стипендию на проживание — £1250, оплату на проезд и другие расходы — £1800.

Дедлайн: 15 августа









Центр экологической аналитики EarthOrg приглашает поучаствовать в конкурсе фотографий для всех желающих. Номинации: Wildlife In Peril, Human Impacts On The Environment, Climate Action.

Четыре победителя получат по $2000.

Дедлайн: 23 июня 2023 года









Женевский центр политики безопасности GCSP проводит конкурс проектов в области глобальной безопасности, к участию в котором приглашаются все желающие.

Принимаются проекты, демонстрирующие новаторский подход к решению проблем международной безопасности. Категории, в которых принимаются работы:

— «Технологические и концептуальные инновации»

— «Оригинальные исследования»

— «Массовые инициативы».

Победители будут объявлены во время мероприятия, которое состоится в ноябре. Главный приз — 10 000 швейцарских франков. Другие участники получат сертификаты.

Дедлайн: 22 сентября













Конкурс короткометражных фильмов от NASA, который дает возможность создателям кинофильмов со всех стран шанс поделиться своими работами, связанными с космосом.

Победители и финалисты будут объявлены на фестивале Houston Cinema Arts Festival в ноябре 2022. Призовой фонд — более $ 25 000.

Дедлайн: 15 июля









ЮНЕСКО проводит Международный фотоконкурс, к участию в котором приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 25 лет, независимо от страны проживания.

В качестве призов, победителей ждут профессиональные камеры и фотоаппараты. Для участия нужно создать учетную запись и загрузить фотографии.

Дедлайн: 17 июля









Okinawa Institute of Science and Technology приглашает студентов программ бакалавриата и магистратуры, а также недавних выпускников для проведения исследований в качестве стажера при университете.

Участникам оплачивается проезд, проживание и выдается стипендия в размере 2400 йен.

Дедлайн: 15 октября













Программа WBG YPP — уникальная возможность для молодых специалистов, желающих получить опыт работы в The World Bank — организации, которая занимается решением социальных вопросов.

Программа предлагает заработную плату и пакет льгот в рамках контракта. Длительность — до двух лет. Кандидаты должны быть моложе 31 года, иметь степень магистра и свободно владеть английским языком.

Дедлайн: 15 июля









World Press Institute открывает заявки на программу повышения квалификации для журналистов, работников СМИ и медиа. Она оплачивает все расходы.

Программа представляет собой экскурсию по стране, во время которой участники будут брать интервью у экспертов в разных областях, взаимодействовать с людьми и проводить исследования.

Кандидаты должны иметь не менее пяти лет опыта работы и свободно владеть английским языком.

Дедлайн: 15 сентября









Reuters Institute откроет прием заявок на программы повышения квалификации для журналистов в январе 2023 года. Всего будет 30 стипендиатов, которые будут участвовать в конференциях, семинарах и организовывать свои исследования при поддержке Oxford University.

Journalist Fellowship Programme длится от трех до шести месяцев. Большинство участников получают стипендию в 2000 £ и средства на транспортные и визовые расходы.

Кандидаты должны иметь пятилетний опыт работы, понимать английский язык и уметь дискутировать на нем.













Японское агентство по науке и технологиям приглашает талантливых исследователей совершить краткосрочный визит в Японию для обмена опытом. Цель программы — развитие научного потенциала.

Кандидаты должны быть учащимися школ или университетов, заниматься наукой или техническими исследованиями. Принимающие организации — учебные заведения. Каждое выставляет индивидуальные требования по покрытию расходов, полные или частичные стипендии.

Дедлайн: 4 ноября









Программа резиденции для художников, кураторов, работников музеев и культурных организаций в Сингапуре. Они смогут создавать свои проекты, проводить исследования и строить диалог с местными деятелями.

Участники получат полное финансирование на перелет, проживание, а также стипендию в размере SGD$1500.

Дедлайн: 15 августа