Конкурсы, гранты и стажировки: 12 возможностей, чтобы получить финансирование или поехать за рубеж

Сегодня в мире открыто множество возможностей для тех, кто развивает собственные проекты, хочет повысить квалификацию или получить образование. Рассказываем о программах, куда вы успеете подать заявку.
Joan Miró Graphic Art Workshops
Fundació Miró Mallorca предлагает два гранта художникам, интересующимся техникой гравюры и печатными изданиями, чтобы они могли принять участие в одном из курсов, организуемых каждое лето в мастерских гравюр Жоана Миро.
Каждый грант состоит из бесплатной регистрации на один из курсов или семинаров, проводимых в следующем году, и общей суммы в размере 1500 евро для покрытия транспортных расходов и проживания.
Дедлайн: 1 августа
Sir Harry Evans Global Fellowship in UK
Стажировка для начинающих журналистов в Durham University. Она включает в себя проведение исследовательского проекта в отделе новостей Reuters в Лондоне. Длительность — шесть-девять месяцев.
Для участия нужно подать заявку, написать два эссе о себе и своем исследовании, продемонстрировать имеющиеся работы и предоставить рекомендательное письмо.
Участники получают заработную плату £4444 в месяц, стипендию на проживание — £1250, оплату на проезд и другие расходы — £1800.
Дедлайн: 15 августа
EarthOrg Photo Competition 2023
Центр экологической аналитики EarthOrg приглашает поучаствовать в конкурсе фотографий для всех желающих. Номинации: Wildlife In Peril, Human Impacts On The Environment, Climate Action.
Четыре победителя получат по $2000.
Дедлайн: 23 июня 2023 года
GCSP Prize for Innovation in Global Security
Женевский центр политики безопасности GCSP проводит конкурс проектов в области глобальной безопасности, к участию в котором приглашаются все желающие.
Принимаются проекты, демонстрирующие новаторский подход к решению проблем международной безопасности. Категории, в которых принимаются работы:
— «Технологические и концептуальные инновации»
— «Оригинальные исследования»
— «Массовые инициативы».
Победители будут объявлены во время мероприятия, которое состоится в ноябре. Главный приз — 10 000 швейцарских франков. Другие участники получат сертификаты.
Дедлайн: 22 сентября
CineSpace
Конкурс короткометражных фильмов от NASA, который дает возможность создателям кинофильмов со всех стран шанс поделиться своими работами, связанными с космосом.
Победители и финалисты будут объявлены на фестивале Houston Cinema Arts Festival в ноябре 2022. Призовой фонд — более $ 25 000.
Дедлайн: 15 июля
«Шелковый путь глазами молодежи»
ЮНЕСКО проводит Международный фотоконкурс, к участию в котором приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 25 лет, независимо от страны проживания.
В качестве призов, победителей ждут профессиональные камеры и фотоаппараты. Для участия нужно создать учетную запись и загрузить фотографии.
Дедлайн: 17 июля
Research Internship at OIST
Okinawa Institute of Science and Technology приглашает студентов программ бакалавриата и магистратуры, а также недавних выпускников для проведения исследований в качестве стажера при университете.
Участникам оплачивается проезд, проживание и выдается стипендия в размере 2400 йен.
Дедлайн: 15 октября
World Bank Young Professionals Program
Программа WBG YPP — уникальная возможность для молодых специалистов, желающих получить опыт работы в The World Bank — организации, которая занимается решением социальных вопросов.
Программа предлагает заработную плату и пакет льгот в рамках контракта. Длительность — до двух лет. Кандидаты должны быть моложе 31 года, иметь степень магистра и свободно владеть английским языком.
Дедлайн: 15 июля
WPI Fellowship
World Press Institute открывает заявки на программу повышения квалификации для журналистов, работников СМИ и медиа. Она оплачивает все расходы.
Программа представляет собой экскурсию по стране, во время которой участники будут брать интервью у экспертов в разных областях, взаимодействовать с людьми и проводить исследования.
Кандидаты должны иметь не менее пяти лет опыта работы и свободно владеть английским языком.
Дедлайн: 15 сентября
Journalist Fellowship Programme
Reuters Institute откроет прием заявок на программы повышения квалификации для журналистов в январе 2023 года. Всего будет 30 стипендиатов, которые будут участвовать в конференциях, семинарах и организовывать свои исследования при поддержке Oxford University.
Journalist Fellowship Programme длится от трех до шести месяцев. Большинство участников получают стипендию в 2000 £ и средства на транспортные и визовые расходы.
Кандидаты должны иметь пятилетний опыт работы, понимать английский язык и уметь дискутировать на нем.
Sakura Science Exchange Program
Японское агентство по науке и технологиям приглашает талантливых исследователей совершить краткосрочный визит в Японию для обмена опытом. Цель программы — развитие научного потенциала.
Кандидаты должны быть учащимися школ или университетов, заниматься наукой или техническими исследованиями. Принимающие организации — учебные заведения. Каждое выставляет индивидуальные требования по покрытию расходов, полные или частичные стипендии.
Дедлайн: 4 ноября
SAM Residencies
Программа резиденции для художников, кураторов, работников музеев и культурных организаций в Сингапуре. Они смогут создавать свои проекты, проводить исследования и строить диалог с местными деятелями.
Участники получат полное финансирование на перелет, проживание, а также стипендию в размере SGD$1500.
Дедлайн: 15 августа