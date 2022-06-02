Конференции, форумы и хакатоны: 15 мероприятий Центральной Азии в июне

Первый месяц лета выдался насыщенным на мероприятия разного формата. Рассказываем о самых интересных событиях центрально-азиатского региона.
Казахстан
Где: Алматы, Swissôtel Wellness Alatau Resort
Когда: 9 июня
Организаторы форума: холдинг MOST, Европейский банк реконструкции и развития — ЕБРР, Венчурный фонд MyVentures, Агентство США по международному развитию USAID, Freedom Holding Corp.
Гостей ждет формат Оpen Аir с панельными сессиями, нетворк с зонами и аллеей с шатрами для стран ЦА и передовых стартапов. На площадке соберутся инвесторы, представители иностранных фондов, бизнес-ангелы, корпорации и финансовые институты. Они расскажут о том, чем живет венчурная индустрия Центральной Азии, обсудят вызовы, решения и возможности.
Где: Алматы, Swissôtel Wellness Alatau Resort
Когда: 18-19 июня
Бизнес-мероприятие, спикеры которого поделятся личными инсайтами. Они позволят перенять ценный опыт, а атмосфера ивента даст возможность нарастить в себе новую энергию для решения задач.
Среди спикеров: Евгений Черняк, Мария Батхан, Мария Мун, Марина Авдеева, Алибек Мухамед-Рахимов.
Гостей вечера ждет насыщенная развлекательная программа, осознанный взрослый юмор, шутки о «кухне» предпринимательства, а также возможность расслабиться в комфортном летнем променаде.
Выставка Qazaqstan Live Fest
Где: Нур-Султан
Когда: 17-19 июня
Цель Qazaqstan Live Fest — развитие туризма и спорта в Казахстане. На площадке будут действовать выставочные павильоны для демонстрации новых продуктов и материалов, демонстрационная зона для общения, workout-зона для спортивных активностей и тренировок, конференц-зона для встреч с лидерами мнений, представителями туристской индустрии, известными спортсменами и блогерами.
Где: Нур-Султан
Когда: 19 июня
Nur-Sultan Half Marathon 2022 — первый полумарафон в столице Казахстана. Дистанции: 21,1 километр, 10 километров, 10 километров скандинавской ходьбы. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.
Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос.
Где: Алматы, ул. Жибек Жолы, 19
Когда: 23 июня
Спикеры конференции расскажут о том, какие цифровые технологии способны помочь культурным проектам в их деятельности и общении со зрителями.
Будут рассмотрены цифровые решения, позволяющие создавать мероприятия разного формата в Digital-среде.
Также пройдет обсуждение спортивных инноваций в Казахстане, местных тенденций и перспектив развития.
Где: Нур-Султан, Wyndham Garden Astana
Когда: 23 июня
Конференция о продажах и маркетинге, на которой выступят восемь экспертов в своей области. Аудитория — 250 человек, предприниматели, руководители компаний, директора по маркетингу, маркетологи.
Цель форума — создать площадку для общения и обмена опытом регионального бизнес-сообщества.
Ключевые темы: эффективный креатив, автоматизация воронки продаж, Influence-маркетинг, тренды.
Где: Алматы
Когда: 24-26 июня
Сообщество Go Viral в Центральной Азии, IWPR и посольство США в Кыргызской Республике проведут фестиваль для энтузиастов и экспертов из секторов медиа, бизнеса, культуры и технологий.
Тема фестиваля в этом году: «Искать. Изобретать. Решать».
Кыргызстан
Где: Бишкек
Когда: 10-11 июня
Более 40 спикеров представят различные компании и организации на фестивале. Все желающие смогут пройти серию мастер-классов по цифровому рисунку, разработать чат-бот, изучить основы языков программирования, научиться валять войлок, попробовать себя в роли гончарного мастера и многое другое.
Где: Бишкек, улица Табышалиева, 29
Когда: 11 июня
14 Days Hackathon — масштабный хакатон, в ходе которого команды, объединяющие продакт-менеджеров, специалистов IT и маркетинга, смогут создать свой стартап.
Участниками мероприятия станут 80 лучших специалистов. Они пройдут обучающие сессии от опытных спикеров и получат менторскую консультацию от успешных бизнесменов, маркетологов и разработчиков.
Команды победителей получат: денежный призовой фонд в размере 1000 $, участие в бизнес-инкубации от Accelerate Prosperity, программу бизнес-инкубации от Most Ventures.
International Summer Tournament Issyk-Kul Cup
Где: Иссык-Куль
Когда: 10-12 июня
Турнир по игре в го сопровождается культурно-развлекательной программой, которая включает в себя мастер-классы, чайную церемонию, пляжные игры.
Кроме того, пройдут семинары по развитию системного и стратегического мышления, которые будут интересны специалистам IT-сектора и проект-менеджерам.
Бизнес-форум «День германской экономики»
Где: Бишкек
Когда: 13 июня
Мероприятие для немецких и кыргызских компаний, инвесторов и организаций, связанных с бизнесом.
Цель бизнес-форума — установление и расширение деловых связей между компаниями, расширение экспортной деятельности, продвижение совместных инвестиционных проектов и нетворкинг.
Где: Базовый лагерь «Каркыра» на Иссык-Куле
Когда: 11 июня
Ежегодный горный марафон Tien-Shan Race — увлекательное соревнование по трейлраннину или бегу по природному рельефу.
В программе представлены дисциплины:
— марафон — 42 километра, до 8 часов, от 18 лет
— полумарафон. 21 километр, до 6 часов, от 18 лет
— любительский. 10 километров, до 2:30 часа, от 16 лет
— скандинавская ходьба. 10 километров, до 3 часов, от 16 лет
— любительский. 3 километра, до 1 часа, от 12 лет.
Где: Бишкек
Когда: 18 июня
Toyboss Night Run — единственный массовый забег после захода солнца, который проводится с 2018 года. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички.
Дистанции: 5 километров, 10 километров, 21,1 километр и эстафета Ekiden — битва команд.
Узбекистан
Тренинг по стартапам от IMPACT.T
Где: Ташкент
Когда: 13-18 июня
Технологический хаб IMPACT.T при содействии Европейского банка реконструкции и развития проведет в Ташкенте шестидневный тренинг для начинающих и действующих предпринимателей технологических стартапов.
Тренером выступит предприниматель, основатель и СЕО Newmax Technologies Акмаль Пайзиев. Среди тем тренинга: этапы запуска стартапа, маркетинг для IT-проектов, привлечение партнеров и инвесторов, правовые особенности запуска бизнеса.
Где: Бухара
Когда: 25 июня
TEDx — организованная независимым сообществом сессия глобальной конференции TED.
На мероприятии собираются известные в стране спикеры, которые выступают с монологом и последующей дискуссией.