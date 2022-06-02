Конференции, форумы и хакатоны: 15 мероприятий Центральной Азии в июне

Первый месяц лета выдался насыщенным на мероприятия разного формата. Рассказываем о самых интересных событиях центрально-азиатского региона.





Казахстан

Central Asian Venture Forum

Где: Алматы, Swissôtel Wellness Alatau Resort

Когда: 9 июня

Организаторы форума: холдинг MOST, Европейский банк реконструкции и развития — ЕБРР, Венчурный фонд MyVentures, Агентство США по международному развитию USAID, Freedom Holding Corp.

Гостей ждет формат Оpen Аir с панельными сессиями, нетворк с зонами и аллеей с шатрами для стран ЦА и передовых стартапов. На площадке соберутся инвесторы, представители иностранных фондов, бизнес-ангелы, корпорации и финансовые институты. Они расскажут о том, чем живет венчурная индустрия Центральной Азии, обсудят вызовы, решения и возможности.





Big Money Summer Camp

Где: Алматы, Swissôtel Wellness Alatau Resort

Когда: 18-19 июня

Бизнес-мероприятие, спикеры которого поделятся личными инсайтами. Они позволят перенять ценный опыт, а атмосфера ивента даст возможность нарастить в себе новую энергию для решения задач.

Среди спикеров: Евгений Черняк, Мария Батхан, Мария Мун, Марина Авдеева, Алибек Мухамед-Рахимов.

Гостей вечера ждет насыщенная развлекательная программа, осознанный взрослый юмор, шутки о «кухне» предпринимательства, а также возможность расслабиться в комфортном летнем променаде.

Где: Нур-Султан



Когда: 17-19 июня

Цель Qazaqstan Live Fest — развитие туризма и спорта в Казахстане. На площадке будут действовать выставочные павильоны для демонстрации новых продуктов и материалов, демонстрационная зона для общения, workout-зона для спортивных активностей и тренировок, конференц-зона для встреч с лидерами мнений, представителями туристской индустрии, известными спортсменами и блогерами.

Nur-Sultan Half Marathon

Где: Нур-Султан

Когда: 19 июня

Nur-Sultan Half Marathon 2022 — первый полумарафон в столице Казахстана. Дистанции: 21,1 километр, 10 километров, 10 километров скандинавской ходьбы. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.

Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос.





PROFIT Culture & Sport Day

Где: Алматы, ул. Жибек Жолы, 19



Когда: 23 июня

Спикеры конференции расскажут о том, какие цифровые технологии способны помочь культурным проектам в их деятельности и общении со зрителями.

Будут рассмотрены цифровые решения, позволяющие создавать мероприятия разного формата в Digital-среде.

Также пройдет обсуждение спортивных инноваций в Казахстане, местных тенденций и перспектив развития.

Nur-Sultan Marketing Forum

Где: Нур-Султан, Wyndham Garden Astana

Когда: 23 июня

Конференция о продажах и маркетинге, на которой выступят восемь экспертов в своей области. Аудитория — 250 человек, предприниматели, руководители компаний, директора по маркетингу, маркетологи.

Цель форума — создать площадку для общения и обмена опытом регионального бизнес-сообщества.

Ключевые темы: эффективный креатив, автоматизация воронки продаж, Influence-маркетинг, тренды.





Go Viral

Где: Алматы

Когда: 24-26 июня

Сообщество Go Viral в Центральной Азии, IWPR и посольство США в Кыргызской Республике проведут фестиваль для энтузиастов и экспертов из секторов медиа, бизнеса, культуры и технологий.

Тема фестиваля в этом году: «Искать. Изобретать. Решать».

Кыргызстан

Go Viral

Где: Бишкек

Когда: 10-11 июня

Более 40 спикеров представят различные компании и организации на фестивале. Все желающие смогут пройти серию мастер-классов по цифровому рисунку, разработать чат-бот, изучить основы языков программирования, научиться валять войлок, попробовать себя в роли гончарного мастера и многое другое.





14 Days Hackathon

Где: Бишкек, улица Табышалиева, 29



Когда: 11 июня

14 Days Hackathon — масштабный хакатон, в ходе которого команды, объединяющие продакт-менеджеров, специалистов IT и маркетинга, смогут создать свой стартап.

Участниками мероприятия станут 80 лучших специалистов. Они пройдут обучающие сессии от опытных спикеров и получат менторскую консультацию от успешных бизнесменов, маркетологов и разработчиков.

Команды победителей получат: денежный призовой фонд в размере 1000 $, участие в бизнес-инкубации от Accelerate Prosperity, программу бизнес-инкубации от Most Ventures.

International Summer Tournament Issyk-Kul Cup

Где: Иссык-Куль



Когда: 10-12 июня

Турнир по игре в го сопровождается культурно-развлекательной программой, которая включает в себя мастер-классы, чайную церемонию, пляжные игры.

Кроме того, пройдут семинары по развитию системного и стратегического мышления, которые будут интересны специалистам IT-сектора и проект-менеджерам.





Бизнес-форум «День германской экономики»

Где: Бишкек

Когда: 13 июня

Мероприятие для немецких и кыргызских компаний, инвесторов и организаций, связанных с бизнесом.

Цель бизнес-форума — установление и расширение деловых связей между компаниями, расширение экспортной деятельности, продвижение совместных инвестиционных проектов и нетворкинг.

Tien-Shan Race

Где: Базовый лагерь «Каркыра» на Иссык-Куле

Когда: 11 июня

Ежегодный горный марафон Tien-Shan Race — увлекательное соревнование по трейлраннину или бегу по природному рельефу.

В программе представлены дисциплины:

— марафон — 42 километра, до 8 часов, от 18 лет

— полумарафон. 21 километр, до 6 часов, от 18 лет

— любительский. 10 километров, до 2:30 часа, от 16 лет

— скандинавская ходьба. 10 километров, до 3 часов, от 16 лет

— любительский. 3 километра, до 1 часа, от 12 лет.





Toyboss Night Run

Где: Бишкек

Когда: 18 июня

Toyboss Night Run — единственный массовый забег после захода солнца, который проводится с 2018 года. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички.

Дистанции: 5 километров, 10 километров, 21,1 километр и эстафета Ekiden — битва команд.

Узбекистан

Тренинг по стартапам от IMPACT.T

Где: Ташкент



Когда: 13-18 июня

Технологический хаб IMPACT.T при содействии Европейского банка реконструкции и развития проведет в Ташкенте шестидневный тренинг для начинающих и действующих предпринимателей технологических стартапов.

Тренером выступит предприниматель, основатель и СЕО Newmax Technologies Акмаль Пайзиев. Среди тем тренинга: этапы запуска стартапа, маркетинг для IT-проектов, привлечение партнеров и инвесторов, правовые особенности запуска бизнеса.





TEDxYouth@BukharaPS

Где: Бухара



Когда: 25 июня

TEDx — организованная независимым сообществом сессия глобальной конференции TED.

На мероприятии собираются известные в стране спикеры, которые выступают с монологом и последующей дискуссией.