Компания realme представила две новые модели смартфонов — realme C30s и realme C33

realme — самый быстрорастущий бренд-производитель смартфонов. Каждый новый смартфон realme превосходит ранние версии улучшенными характеристиками и усовершенствованным дизайном. В этот раз компания представила новые модели серии C — realme C30s и realme C33. При анонсе смартфонов компания использовала интересный слоган C You Soon — «Скоро увидимся!».

Корпус нового realme C30s

realme C30s — это ультратонкий смартфон с идеально прямоугольным корпусом. Полоски на корпусе — это не только часть дизайна. Это микро-гравировка, благодаря которой мы достигли четырехкратного сцепления. Смартфон толщиной всего 8,5 мм и весом 186 грамм удобно ложится в руку, легко помещается в карманы и выглядит невероятно стильно.

Дизайн realme C33 вдохновлен морем

realme C33 представлен в трех цветах: золотой, голубой, черный. Дизайн голубого смартфона вдохновлен морем. Обратите внимание на его корпус: мерцающие песчинки создают эффект морской волны, а линейные элементы переливаются разными оттенками, как сияющее под лучами солнца море.

Камера realme C33

50-мегапиксельная AI камера нового уровня и обновленные алгоритмы работы обеспечивают превосходное качество фотографий на смартфоне realme C33. Например, новый алгоритм CHDR позволяет подавлять подсветку и получать более четкие фотографии.

Высокая производительность

Кроме инновационного дизайна, компания realme стремится обеспечить мощную производительность всех устройств. В обеих моделях realme C30s и C33 — восьмиядерный процессор, который гарантирует стабильную и надежную работу смартфона. А продолжительная работа обеспечивается емким аккумулятором в 5000 мАч.

Большой дисплей 16,5 см

В обоих смартфонах дисплей с размером 16,5 см, диагональю 6,5” и полезной площадью экрана 88,7%. Дисплей передает около 16,7 миллионов цветов, тем самым обеспечивая эффект полного присутствия при просмотре видео или пользовании социальными сетями.

Боковой сканер отпечатков пальцев

При разработке смартфонов realme использует инновационные решения. «Быстро и безопасно» — так можно описать разблокировку новых realme C30s и C33. Боковой сканер отпечатков пальцев позволяет разблокировать смартфон меньше чем за секунду.

Запоминают все

Дополнительный слот для карт microSD позволяет расширить внешнюю память смартфона до 1 ТБ.

Объемный звук

Смартфоны также оснащены передовой звуковой технологией Dirac 3.0. Высокое качество стереозвука позволяет полностью погрузиться в музыку.

AIoT-продукты





Помимо смартфонов, компания realme также разрабатывает AIoT-продукты: сочетание искусственного интеллекта и интернета вещей.

realme Buds T100

При разработке чипа шумоподавления в наушниках realme Buds T100 были использованы искусственный интеллект и глубокое обучение на базе нейросети. Благодаря им, чип лучше определяет фоновый шум и легко устраняет его.



Неважно, где вы находитесь, с наушниками realme Buds T100 собеседник будет слышать вас четко и ясно.

realme Watch 3 Pro

110 спортивных режимов доступны в часах realme Watch 3 Pro – начиная от бега, заканчивая необычными видами спорта, вроде крикета. Кроме того, часы записывают продолжительность тренировки, потраченные калории, пульс и другие данные о вашем здоровье. Связывайте часы с приложением realme Link и отслеживайте состояние здоровья в своём телефоне.



Buds Air 3 Neo

Наушники Buds Air 3 Neo почти невесомые! Они весят всего 4 грамма и почти не ощущаются при носке. Для вашего комфорта к наушникам также представлены три разных размера ушных вкладышей: S, M и L. Индивидуальный размер и эргономичная форма наушников обеспечат максимальный комфорт в течение всего дня.

Девайсы realme — мощность, удобство и стильное дизайнерское решение.