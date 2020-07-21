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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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kompaniya-kuoni-sostavila-kartu-populyarnyh-napravleniy-na-2021-god
Компания Kuoni составила карту популярных направлений на 2021 год
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Сегодня в 10:26

Компания Kuoni составила карту популярных направлений на 2021 год

Туристическая компания Kuoni проанализировала запросы в Google пользователей из разных стран и составила карту популярных направлений на 2021 год. В топе оказались ОАЭ, Катар, Канада, США и Египет.

Исследование показало высокий спрос на будущие путешествия. Сейчас поиск вариантов отпуска на 2021 год увеличился на 124 % по сравнению с первым кварталом года.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #google
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