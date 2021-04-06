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Компания Jacob & Co. выпустила первые часы как NFT
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Сегодня в 10:59

Компания Jacob & Co. выпустила первые часы как NFT

Компания Jacob & Co. выпустила первые в мире часы как NFT.

В невзаимозаменяемый токен вписаны имена создателя и владельца, а также доказательства подлинности. Модель, разработанная совместно с ArtGrails, основана на часах Epic SF24, предназначенных для путешественников. В оригинальной версии часов перечисляются названия 24 городов мира, но в этой они показывают названия 10 криптовалют.

Стартовая цена на аукционах составит 1000 долларов. Генеральный директор Jacob & Co. Бенджамин Арабов надеется, что его компания станет первым люксовым брендом, который запустит успешную NFT-линейку и проложит дорогу другим фирмам.

Источник: daily.afisha.ru

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