Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kompaniya-amazon-predstavila-budki-dlya-meditacii
Компания Amazon представила «будки для медитации»
49
/
/

Сегодня в 10:23

Компания Amazon представила «будки для медитации»

Компания Amazon представила «будки для медитации», которые должны помочь сотрудникам корпорации отдыхать во время рабочего дня и восстанавливать эмоциональный баланс.

В кабинках установлены компьютер для просмотра видео, посвященных психическому здоровью и практикам осознанности, а также живые растения, вентилятор и стул.

Пространства предназначены для работников складов Amazon, находящихся в постоянном стрессе.

Будки были выпущены как часть корпоративной программы WorkingWell и проекта AmaZen, направленных на здоровый образ жизни сотрудников. Они, по мысли создателей, позволят рабочим складов «перезарядиться и наполниться энергией».

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #работа #amazon
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Дизайнер создал шрифт, вдохновленный современной украинской музыкой
981
Заочное обучение в вузах Узбекистана полностью переведут в дистанционную форму
560
Достижения казахстанцев за неделю: победа в теннисном турнире и приз на кинофестивале
831