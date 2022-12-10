Компания Accenture в Казахстане выходит на рынок под новым брендом Axenix

Локальная команда глобальной консалтинговой компании Accenture в Казахстане продолжит работу под новым брендом Axenix. Еще одна крупная международная IT-организация охватывает рынок страны и начинает найм сотрудников.

Axenix в Казахстане продолжит работать по действующим клиентским договорам. Компания охватывает такие направления бизнеса, как: цифровая трансформация компаний, Industry X.0, искусственный интеллект, облачные вычисления, блокчейн, интернет вещей, услуги в области безопасности и трансформации работы с персоналом.

Сейчас Axenix активно ведет найм новых сотрудников и планирует работать не только с казахстанскими компаниями, но и над амбициозными международными проектами, осуществляя экспорт IT-услуг.

Источник: bluescreen.kz