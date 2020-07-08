Коммуникационный аудит молочных брендов Казахстана: основные ошибки

WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана. Наша команда знает, как важно периодически проводить аудит, ведь это — прежде всего, выявление ошибок, которые мешают бизнесу прогрессировать.
Мы провели коммуникационный аудит молочных брендов Казахстана, проанализировали сайты, социальные сети компаний и их присутствие в СМИ, и вот что нам удалось выяснить.
Сайты компаний
Бренды не уделяют должного внимания оформлению сайтов, не учитывается сила SEO-продвижения. В основном на сайтах есть доступные и понятные разделы о компании, новостях, с контактными данными, но все они выглядят несовременно. Есть интересные задумки, такие как интерактивные элементы, но они плохо разработаны, подвисают и могут раздражать посетителя.
На некоторых сайтах слишком много текста с описанием товаров.
Социальные сети
Компании активно ведут страницы в Instagram, но в остальные социальные сети, например, Facebook, «Одноклассники» и VK бренды предпочитают дублировать тот же контент. Публикации в основном полезного, продающего и развлекательного характера.
Некоторые бренды используют верную стратегию продвижения, сотрудничая с лидерами мнений и блогерами, а кто-то все еще публикует фотографии не самого лучшего качества, забывая, что Instagram, в первую очередь, это визуальная социальная сеть.
В 2020 году YouTube превзошел Facebook как платформу №1, которая влияет на поведение потребителей, где потребители пробуют новые бренды и совершают покупки. Однако присутствия молочных брендов Казахстана на платформе YouTube все еще практические нет.
Средства массовой информации
Бренды практически не задействуют СМИ в качестве канала для коммуникации со своими действующими и потенциальными клиентами. У некоторых брендов в СМИ даже нет информации о первом руководителе компании.
Если компания планирует выходить на зарубежные рынки или занимать лидирующие позиции в отрасли, важно публиковаться в СМИ и создавать контент, который расскажет о вашей компании то, что вы хотите транслировать.
Мы уже писали о том, почему важно публиковать в СМИ.
Вывод
Прогрессивная аудитория привыкла воспринимать информацию в интернете, поэтому брендам необходимо увеличивать свое присутствие в сети. Проанализировать другие социальные сети, помимо Instagram, расширить аудиторию за счет спецпроектов с блогерами, инфлюенсерами. Обновить сайты, сделать их проще, понятнее, актуальнее, использовать инструменты digital-маркетинга и СМИ для донесения основного позиционирования и миссии бренда. Еще важно обратить внимание на YouTube и создавать нативный рекламный контент на этой площадке.