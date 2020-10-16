Коммуникации в Центральной Азии и первый онлайн-фестиваль Red Jolbors

О фестивале

Коммуникации в Центральной Азии

Мы поговорили с сооснователем фестиваля Red Jolbors о коммуникациях и их особенностях в Центральной Азии и узнали, что интересного ждет участников мероприятия в этом году.Это дает нам очень крутые возможности для расширения программы.В секции production у нас будут выступать Тимур Бекмамбетов и Канат Бейсекеев. Также у нас будут воркшопы по стратегии и креативу и отдельная секция от коммуникационного агентства Setters.Тогда мы и выяснили, что в мире очень много фестивалей о рекламе, и решили, что хотим развивать этот рынок в Центральной Азии.Целевая аудитория Red JolBors — рекламисты, pr-менеджеры, маркетологи, smm-специалисты, мы хотим, чтобы они все объединились и создавали лучший рынок рекламы.В Центральной Азии страны более традиционные, чем в Европе, многие современные веяния принимаются у нас достаточно дольше.Например, в Европе сейчас основной тренд в продуктах питания — здоровая пища, в странах Центральной Азии потребители пока отдают предпочтения более калорийной пище. Еще у нас люди привыкли пить в основном чай, нежели воду.Но в Центральной Азии пока еще реклама более традиционная, рекламисты пока не готовы рисковать и рассказывать настоящие истории. Но сторителлинг сейчас — самый востребованный тип контента. Такому контенту доверяют потребители, и он интереснее, чем обычная реклама.Для этого необходимо иметь в команде или на аутсорсе стратега, который поможет это сделать. Важно не просто описать пол, возраст и регион проживания, еще нужно понимать его формат поведения, интересы и изучить контекст их жизни. Тогда вы сможете понять основные триггерные кнопки, которые можно использовать в рекламе.Также можно провести глубинные интервью с целевой аудиторией или с существующими клиентами. Задать интересующие вопросы, которые позволят узнать о том, нужен ли ваш продукт клиенту или нет.