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Коммуникации в Центральной Азии и первый онлайн-фестиваль Red Jolbors
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Вчера в 19:00

Коммуникации в Центральной Азии и первый онлайн-фестиваль Red Jolbors

Мы поговорили с сооснователем фестиваля Red Jolbors о коммуникациях и их особенностях в Центральной Азии и узнали, что интересного ждет участников мероприятия в этом году.

Сабина Рейнгольд — сооснователь и продюсер фестиваля Red Jolbors

О фестивале

Фестиваль Red Jolbors проходит уже девятый год подряд в Алматы, в этом году с 16 по 18 октября мы впервые проводим его онлайн. Это дает нам очень крутые возможности для расширения программы.

В этом году у нас будет четыре секции: креатив, маркетинг, digital, production. В секции production у нас будут выступать Тимур Бекмамбетов и Канат Бейсекеев. Также у нас будут воркшопы по стратегии и креативу и отдельная секция от коммуникационного агентства Setters.

Наш фестиваль начинался в Бишкеке, где мы впервые организовали конференцию, посвященную закону о рекламе. Тогда мы и выяснили, что в мире очень много фестивалей о рекламе, и решили, что хотим развивать этот рынок в Центральной Азии.

Миссия фестиваля Red JolBors — создать сообщество профессионалов. Целевая аудитория Red JolBors — рекламисты, pr-менеджеры, маркетологи, smm-специалисты, мы хотим, чтобы они все объединились и создавали лучший рынок рекламы.

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Коммуникации в Центральной Азии

В каждой стране есть собственные особенности в построении коммуникаций, так как каждая страна имеет свои устои, традиции и стереотипы. В Центральной Азии страны более традиционные, чем в Европе, многие современные веяния принимаются у нас достаточно дольше.

Есть особые привычки у жителей в Центральной Азии. Например, в Европе сейчас основной тренд в продуктах питания — здоровая пища, в странах Центральной Азии потребители пока отдают предпочтения более калорийной пище. Еще у нас люди привыкли пить в основном чай, нежели воду.

Во всем мире тренд на более человекоцентричную рекламу, сейчас важно рассказывать истории людей, их пользовательский и жизненный опыт. Но в Центральной Азии пока еще реклама более традиционная, рекламисты пока не готовы рисковать и рассказывать настоящие истории. Но сторителлинг сейчас — самый востребованный тип контента. Такому контенту доверяют потребители, и он интереснее, чем обычная реклама.

Перед тем как выстраивать коммуникации с потребителем, важно его изучить и понять. Для этого необходимо иметь в команде или на аутсорсе стратега, который поможет это сделать. Важно не просто описать пол, возраст и регион проживания, еще нужно понимать его формат поведения, интересы и изучить контекст их жизни. Тогда вы сможете понять основные триггерные кнопки, которые можно использовать в рекламе.

В интернете есть много исследований и статей о том, какие есть аудитории и как с ними работать. Также можно провести глубинные интервью с целевой аудиторией или с существующими клиентами. Задать интересующие вопросы, которые позволят узнать о том, нужен ли ваш продукт клиенту или нет.

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