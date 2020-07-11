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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Kolesa Group запускает бесплатные онлайн-курсы по IT-профессиям
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Сегодня в 10:45

Kolesa Group запускает бесплатные онлайн-курсы по IT-профессиям

Компания Kolesa Group объявила о запуске нового образовательного направления Kolesa Upgrade, который позволит казахстанцам бесплатно освоить с нуля IT-профессию или прокачаться в имеющейся IT-специальности. На первом этапе команда Upgrade предлагает два направления — мобильное тестирование и Android-разработка. Курсы будут проходить онлайн, среди менторов — тимлиды, техлиды и руководители направлений из Kolesa Group.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить анкету на сайте Kolesa Upgrade. В ней нужно указать базовую информацию о себе и прикрепить резюме. Заявки принимаются до 20 сентября. После проверки резюме кандидаты пройдут еще три этапа: телефонное интервью, тестовое задание, собеседование с HR-менеджером и ментором.

Выпускники курсов получат:

— сертификат о прохождении курсов
— собственный pet project
— рекомендации менторов и кураторов
— нетворкинг
— консультации от HR-команды по soft skills, составлению резюме и прохождению интервью.

Позже стартуют курсы по Frontend и Golang для начинающих, а также по iOS-разработке и автоматизации тестирования для продвинутых.

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#казахстан #курсы #it
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