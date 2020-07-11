Kolesa Group запускает бесплатные онлайн-курсы по IT-профессиям

Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить анкету на сайте Kolesa Upgrade. В ней нужно указать базовую информацию о себе и прикрепить резюме. Заявки принимаются до 20 сентября. После проверки резюме кандидаты пройдут еще три этапа: телефонное интервью, тестовое задание, собеседование с HR-менеджером и ментором.
Выпускники курсов получат:
— сертификат о прохождении курсов
— собственный pet project
— рекомендации менторов и кураторов
— нетворкинг
— консультации от HR-команды по soft skills, составлению резюме и прохождению интервью.
Позже стартуют курсы по Frontend и Golang для начинающих, а также по iOS-разработке и автоматизации тестирования для продвинутых.