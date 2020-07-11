Kolesa Group запускает бесплатные онлайн-курсы по IT-профессиям

Компания Kolesa Group объявила о запуске нового образовательного направления Kolesa Upgrade, который позволит казахстанцам бесплатно освоить с нуля IT-профессию или прокачаться в имеющейся IT-специальности. На первом этапе команда Upgrade предлагает два направления — мобильное тестирование и Android-разработка. Курсы будут проходить онлайн, среди менторов — тимлиды, техлиды и руководители направлений из Kolesa Group.



Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить анкету на сайте Kolesa Upgrade. В ней нужно указать базовую информацию о себе и прикрепить резюме. Заявки принимаются до 20 сентября. После проверки резюме кандидаты пройдут еще три этапа: телефонное интервью, тестовое задание, собеседование с HR-менеджером и ментором.



Выпускники курсов получат:



— сертификат о прохождении курсов

— собственный pet project

— рекомендации менторов и кураторов

— нетворкинг

— консультации от HR-команды по soft skills, составлению резюме и прохождению интервью.



Позже стартуют курсы по Frontend и Golang для начинающих, а также по iOS-разработке и автоматизации тестирования для продвинутых.

