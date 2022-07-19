Kolesa Group, Korzinka, «Куликовский»: 15 вакансий в топовых компаниях Центральной Азии

Собрали открытые вакансии в крупных компаниях Центральной Азии, где все хотят работать.
Казахстан
Графический дизайнер в Kolesa Group
Обязанности:
— решать задачи бизнеса при помощи дизайна
— работать совместно с продуктовыми дизайнерами
— создавать иконки, иллюстрации, стикерпаки
— создавать и адаптировать рекламные баннеры
— верстка лендингов в Figma, Tilda
— создавать рекламные кампании совместно с отделом маркетинга и отслеживать результаты.
Требования:
— владение графическими программами: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
— умение отличать типографию от типографики и круто с ней работать
— коллажирование и отличное знание композиции
— умение продавать идею с помощью дизайна.
Менеджер по продажам в Chocolife.me
Обязанности:
— выполнять KPI по продажам
— осуществлять поиск партнеров и холодные звонки
— проводить успешные встречи с бизнес-партнерами
— вести переговоры и добиваться подписания договоров.
Требования:
— активность
— качественная отработка возражений
— коммуникабельность
— знание казахского языка будет плюсом.
Старший специалист по анализу в Ксell
Обязанности:
— осуществляет сбор и консолидирует информацию по показателям деятельности коммерческого блока
— обеспечивает своевременность, полноту и корректность предоставляемых данных
— осуществляет мониторинг и анализ показателей в отчетности
— инициирует работу по автоматизации, оптимизации процесса сбора информации.
Требования:
— образование: высшее экономическое, математическое, техническое
— опыт работы в аналогичной сфере
— MS Office, advanced Excel, базовые навыки по работе с VBA
— Advanced SQL, Oracle PL, SQL
— навыки визуализации данных в Power Point, Excel, Power BI.
Помощник руководителя в BI DEVELOPMENT
Обязанности:
— планирует рабочий день генерального директора
— осуществляет техническое обеспечение деятельности генерального директора
— сопровождает генерального директора на встречах, в поездках
— принимает участие в переговорах, деловых встречах, специальных приемах
— ведет протоколы и иные документы, оформляющие ход и результат встреч, переговоров.
Требования:
— высшее образование
— опыт на аналогичной должности от года
— коммуникабельность
— стрессоустойчивость
— английский язык B2 уровень.
Руководитель бизнес-направления «Развитие эквайринга» в ForteBank
Обязанности:
— защита проектных инициатив и проектов на уполномоченном органе банка
— взаимодействие с международными платежными системами в части внедрения новых сервисов и согласования индивидуальных программ
— набор и управление ресурсами
— разработка и внедрение продуктов по эквайрингу
— управление бюджетом проекта, контроль рентабельности, перерасхода бюджета.
Требования:
— опыт работы руководителем блока эквайринга не менее трех лет
— участие в формировании стратегии развития цифрового продукта в области эквайринга
— организация, координация и контроль эффективности деятельности блока продаж-эквайринг.
Кыргызстан
Senior java backend разработчик в «Банк Компаньон»
Обязанности:
— обсуждение и документирование требований к задачам и проектам вместе с заказчиком
— участие в технических обсуждениях и проектировании систем
— разработка, сопровождение, мониторинг информационных систем
— оказание технической поддержки клиентам и заказчикам
— рецензирование работ коллег.
Требования:
— образование или сертификаты удостоверяющие навыки в области компьютерных технологий
— опыт работы не менее пяти лет
— английский на уровне чтения технической документаций
— структура данных и алгоритмы
— знание ООП
— Design Patterns
— Java 8+, JDBC, JSP & Servlet
— Java NIO, Java Concurrency
— JVM Memory Model
— Maven.
Младший аналитик в «Галерея»
Обязанности:
— аналитика существующей товарной номенклатуры
— участие в анализе текущих продаж, контроль текущих остатков-товарного запаса
— своевременное представление информации, необходимой для анализа продаж в различных разрезах
— участие в составлении ассортиментной матрицы и формирование заказов
— работа с базой 1С, загрузка номенклатуры в базу.
Требования:
— высшее образование финансовое, экономическое, математическое, техническое
— пользователь 1С, MS Excel, Word
— свободное владение русским языком.
Оператор contact centre в «Куликовский»
Обязанности:
— консультирование о продуктах компании по телефону и обработка заявок
— разрешение конфликтных ситуаций, оформление жалоб клиентов
— обработка заказов с сайта, приложения
— обработка отзывов и личных сообщений в аккаунтах: Instagram, 2GIS, Google Business
— обработка отзывов о мобильном приложении в Google Play console и App Store connect.
Требования:
— опыт работы на аналогичной должности не менее года
— знание русского, казахского, английского языков
— хорошая дикция, грамотная речь
— отличное знание ПК
— высокий уровень обучаемости, умение усваивать большие объёмы информации
— стрессоустойчивость.
Оператор технической поддержки в Homeline
Обязанности:
— прием входящих телефонных обращений и их последующая обработка
— взаимодействие со смежными отделами в рамках процесса поддержки клиентов
— предоставление потенциальным и существующим клиентам информации об услугах, предоставляемых компанией
— техническая консультация абонентов компании.
Требования:
— образование: высшее, средне-техническое
— опыт работы на аналогичных должностях в сферах связи и телекоммуникаций желателен
— владение ПК на уровне опытного пользователя.
Middle Java Developer в «НУР Телеком»
Обязанности:
— реализация микросервисов
— расширение существующего REST API
— реализация взаимодействия с внешними сервисами
— внедрение новых технологий
— командная разработка качественных высоконагруженных и отказоустойчивых систем.
Требования:
— знание Java 8, Spring Framework, Hibernate
— понимание принципов ООП и грамотное их применение
— знание основных алгоритмов, структур данных, шаблонов проектирования
— опыт коммерческой разработки от 1,5 лет — middle, от 3 лет — senior
— опыт написания unit тестов
— опыт построения REST API с использованием Spring MVC, Apache Camel
— умение работать с СУБД.
Узбекистан
Менеджер по маркетинговым проектам в Korzinka
Обязанности:
— разработка и реализация проектов
— контроль запуска проектов в соответствии с утвержденным планом
— координация работы участников проектных групп
— контроль за качеством выполнения работ по проектам.
Требования:
— опыт работы в сфере проектного менеджмента, желательно в сфере IT не менее года
— знание русского и английского языка
— высшее образование
— навыки владения компьютером и программами Microsoft Office на уровне уверенного пользователя.
Консультант-эксперт продукта WAY4 в InFinBank
Обязанности:
— участие в разработке и внедрении новых, и актуализации существующих настроек системы WAY4
— тестирование функциональности системы WAY4
— анализ и устранение инцидентов в системе WAY4
— участие в задачах по тестированию релизов
— технологическая разработка продуктового ряда
— оказание консультационных услуг работникам банка по вопросам, связанным с функционалом системы WAY4.
Требования:
— знание принципов работы платежных систем Visa, MasterCard, UPI
— знание принципов технологии 3-D Secure
— знание принципов работы карточных продуктов
— понимание протокола ISO8583
— знание принципов взаимодействия с HSM.
QA Specialist в Antal International Tashkent Xususiy Bandlik Agentligi
Обязанности:
— участие в проработках и декомпозициях от тестирования в продуктовой команде
— взаимодействие с разработчиками, дизайнерами, бизнесом и возможность влиять на принимаемые решения
— обнаружение, документирование и отслеживание дефектов
— решение инцидентов по линии технической поддержки
— готовность начать писать автотесты на Java.
Требования:
— готовность к работе в офисе
— знание видов тестирования и техник тест-дизайна
— знание SQL на уровне простых запросов до Join
— опыт тестирования web-приложений frontend & backend
— опыт тестирования нативных мобильных приложений.
Исполнительный директор в MEROS PHARM
Обязанности:
— выстраивание эффективной системы управления проектами
— управление бизнес-процессами компании
— разработка и внедрение стратегии усовершенствования бизнес-процессов
— организация работы и эффективное сотрудничество всех структурных подразделений предприятия
— планирование потребностей предприятия в инструментах и ресурсах.
Требования:
— опыт на аналогичной должности
— высшее образование
— знание нормативных и законодательных правовых актов
— знание особенностей текстильного производства, специализацию, профиль и структуру предприятия
— знание основ трудового, налогового законодательства.
Директор по маркетингу в IMKON savdo markazi
Обязанности:
— развитие бренда IMKON savdo markazi
— формирование его восприятия через разработку эффективной омниканальной бренд стратегии и ее реализации в тесном сотрудничестве с кросс-функциональной командой и агентствами
— инициирование и лидирование бренд активностей в каналах B2C
— разработка и реализация стратегических и тактических кампаний продвижения
— анализ и управление эффективностью проводимых мероприятий: ROI, медиа и digital кампании, формирование и контроль бюджета.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы в сфере от пяти лет, опыт в управлении в качестве директора, руководителя по маркетингу
— сильная экспертиза в бренд менеджменте и эффективной мультиканальной коммуникации
— хорошее понимание основ shopper маркетинга, знание микро и макро мерчендайзинга будет большим плюсом
— знание русского, узбекского языка
— готовность к командировкам.