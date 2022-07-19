Kolesa Group, Korzinka, «Куликовский»: 15 вакансий в топовых компаниях Центральной Азии

Собрали открытые вакансии в крупных компаниях Центральной Азии, где все хотят работать.





Казахстан





Графический дизайнер в Kolesa Group





Обязанности:

— решать задачи бизнеса при помощи дизайна

— работать совместно с продуктовыми дизайнерами

— создавать иконки, иллюстрации, стикерпаки

— создавать и адаптировать рекламные баннеры

— верстка лендингов в Figma, Tilda

— создавать рекламные кампании совместно с отделом маркетинга и отслеживать результаты.

Требования:

— владение графическими программами: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

— умение отличать типографию от типографики и круто с ней работать

— коллажирование и отличное знание композиции

— умение продавать идею с помощью дизайна.





Менеджер по продажам в Chocolife.me





Обязанности:

— выполнять KPI по продажам

— осуществлять поиск партнеров и холодные звонки

— проводить успешные встречи с бизнес-партнерами

— вести переговоры и добиваться подписания договоров.

Требования:

— активность

— качественная отработка возражений

— коммуникабельность

— знание казахского языка будет плюсом.





Старший специалист по анализу в Ксell





Обязанности:

— осуществляет сбор и консолидирует информацию по показателям деятельности коммерческого блока

— обеспечивает своевременность, полноту и корректность предоставляемых данных

— осуществляет мониторинг и анализ показателей в отчетности

— инициирует работу по автоматизации, оптимизации процесса сбора информации.

Требования:

— образование: высшее экономическое, математическое, техническое

— опыт работы в аналогичной сфере

— MS Office, advanced Excel, базовые навыки по работе с VBA

— Advanced SQL, Oracle PL, SQL

— навыки визуализации данных в Power Point, Excel, Power BI.





Помощник руководителя в BI DEVELOPMENT





Обязанности:

— планирует рабочий день генерального директора

— осуществляет техническое обеспечение деятельности генерального директора

— сопровождает генерального директора на встречах, в поездках

— принимает участие в переговорах, деловых встречах, специальных приемах

— ведет протоколы и иные документы, оформляющие ход и результат встреч, переговоров.

Требования:

— высшее образование

— опыт на аналогичной должности от года

— коммуникабельность

— стрессоустойчивость

— английский язык B2 уровень.





Руководитель бизнес-направления «Развитие эквайринга» в ForteBank





Обязанности:

— защита проектных инициатив и проектов на уполномоченном органе банка

— взаимодействие с международными платежными системами в части внедрения новых сервисов и согласования индивидуальных программ

— набор и управление ресурсами

— разработка и внедрение продуктов по эквайрингу

— управление бюджетом проекта, контроль рентабельности, перерасхода бюджета.

Требования:

— опыт работы руководителем блока эквайринга не менее трех лет

— участие в формировании стратегии развития цифрового продукта в области эквайринга

— организация, координация и контроль эффективности деятельности блока продаж-эквайринг.

Кыргызстан





Senior java backend разработчик в «Банк Компаньон»





Обязанности:

— обсуждение и документирование требований к задачам и проектам вместе с заказчиком

— участие в технических обсуждениях и проектировании систем

— разработка, сопровождение, мониторинг информационных систем

— оказание технической поддержки клиентам и заказчикам

— рецензирование работ коллег.

Требования:

— образование или сертификаты удостоверяющие навыки в области компьютерных технологий

— опыт работы не менее пяти лет

— английский на уровне чтения технической документаций

— структура данных и алгоритмы

— знание ООП

— Design Patterns

— Java 8+, JDBC, JSP & Servlet

— Java NIO, Java Concurrency

— JVM Memory Model

— Maven.





Младший аналитик в «Галерея»





Обязанности:

— аналитика существующей товарной номенклатуры

— участие в анализе текущих продаж, контроль текущих остатков-товарного запаса

— своевременное представление информации, необходимой для анализа продаж в различных разрезах

— участие в составлении ассортиментной матрицы и формирование заказов

— работа с базой 1С, загрузка номенклатуры в базу.

Требования:

— высшее образование финансовое, экономическое, математическое, техническое

— пользователь 1С, MS Excel, Word

— свободное владение русским языком.





Оператор contact centre в «Куликовский»





Обязанности:

— консультирование о продуктах компании по телефону и обработка заявок

— разрешение конфликтных ситуаций, оформление жалоб клиентов

— обработка заказов с сайта, приложения

— обработка отзывов и личных сообщений в аккаунтах: Instagram, 2GIS, Google Business

— обработка отзывов о мобильном приложении в Google Play console и App Store connect.

Требования:

— опыт работы на аналогичной должности не менее года

— знание русского, казахского, английского языков

— хорошая дикция, грамотная речь

— отличное знание ПК

— высокий уровень обучаемости, умение усваивать большие объёмы информации

— стрессоустойчивость.





Оператор технической поддержки в Homeline





Обязанности:

— прием входящих телефонных обращений и их последующая обработка

— взаимодействие со смежными отделами в рамках процесса поддержки клиентов

— предоставление потенциальным и существующим клиентам информации об услугах, предоставляемых компанией

— техническая консультация абонентов компании.

Требования:

— образование: высшее, средне-техническое

— опыт работы на аналогичных должностях в сферах связи и телекоммуникаций желателен

— владение ПК на уровне опытного пользователя.





Middle Java Developer в «НУР Телеком»





Обязанности:

— реализация микросервисов

— расширение существующего REST API

— реализация взаимодействия с внешними сервисами

— внедрение новых технологий

— командная разработка качественных высоконагруженных и отказоустойчивых систем.

Требования:

— знание Java 8, Spring Framework, Hibernate

— понимание принципов ООП и грамотное их применение

— знание основных алгоритмов, структур данных, шаблонов проектирования

— опыт коммерческой разработки от 1,5 лет — middle, от 3 лет — senior

— опыт написания unit тестов

— опыт построения REST API с использованием Spring MVC, Apache Camel

— умение работать с СУБД.

Узбекистан





Менеджер по маркетинговым проектам в Korzinka





Обязанности:

— разработка и реализация проектов

— контроль запуска проектов в соответствии с утвержденным планом

— координация работы участников проектных групп

— контроль за качеством выполнения работ по проектам.

Требования:

— опыт работы в сфере проектного менеджмента, желательно в сфере IT не менее года

— знание русского и английского языка

— высшее образование

— навыки владения компьютером и программами Microsoft Office на уровне уверенного пользователя.





Консультант-эксперт продукта WAY4 в InFinBank





Обязанности:

— участие в разработке и внедрении новых, и актуализации существующих настроек системы WAY4

— тестирование функциональности системы WAY4

— анализ и устранение инцидентов в системе WAY4

— участие в задачах по тестированию релизов

— технологическая разработка продуктового ряда

— оказание консультационных услуг работникам банка по вопросам, связанным с функционалом системы WAY4.

Требования:

— знание принципов работы платежных систем Visa, MasterCard, UPI

— знание принципов технологии 3-D Secure

— знание принципов работы карточных продуктов

— понимание протокола ISO8583

— знание принципов взаимодействия с HSM.





QA Specialist в Antal International Tashkent Xususiy Bandlik Agentligi





Обязанности:

— участие в проработках и декомпозициях от тестирования в продуктовой команде

— взаимодействие с разработчиками, дизайнерами, бизнесом и возможность влиять на принимаемые решения

— обнаружение, документирование и отслеживание дефектов

— решение инцидентов по линии технической поддержки

— готовность начать писать автотесты на Java.

Требования:

— готовность к работе в офисе

— знание видов тестирования и техник тест-дизайна

— знание SQL на уровне простых запросов до Join

— опыт тестирования web-приложений frontend & backend

— опыт тестирования нативных мобильных приложений.





Исполнительный директор в MEROS PHARM





Обязанности:

— выстраивание эффективной системы управления проектами

— управление бизнес-процессами компании

— разработка и внедрение стратегии усовершенствования бизнес-процессов

— организация работы и эффективное сотрудничество всех структурных подразделений предприятия

— планирование потребностей предприятия в инструментах и ресурсах.

Требования:

— опыт на аналогичной должности

— высшее образование

— знание нормативных и законодательных правовых актов

— знание особенностей текстильного производства, специализацию, профиль и структуру предприятия

— знание основ трудового, налогового законодательства.





Директор по маркетингу в IMKON savdo markazi





Обязанности:

— развитие бренда IMKON savdo markazi

— формирование его восприятия через разработку эффективной омниканальной бренд стратегии и ее реализации в тесном сотрудничестве с кросс-функциональной командой и агентствами

— инициирование и лидирование бренд активностей в каналах B2C

— разработка и реализация стратегических и тактических кампаний продвижения

— анализ и управление эффективностью проводимых мероприятий: ROI, медиа и digital кампании, формирование и контроль бюджета.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы в сфере от пяти лет, опыт в управлении в качестве директора, руководителя по маркетингу

— сильная экспертиза в бренд менеджменте и эффективной мультиканальной коммуникации

— хорошее понимание основ shopper маркетинга, знание микро и макро мерчендайзинга будет большим плюсом

— знание русского, узбекского языка

— готовность к командировкам.