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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

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Кого выбрали казахстанцы победителями конкурса «Достойный гражданин Казахстана»
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Сегодня в 13:00

Кого выбрали казахстанцы победителями конкурса «Достойный гражданин Казахстана»

Сегодня ночью стали известны имена победителей проекта «Достойный гражданин Казахстана».

С 17 февраля по 17 марта инновационный строительный холдинг BI Group проводил масштабный для страны благотворительный проект, цель которого — выявить достойных героев общества и наградить их двухкомнатными квартирами в новостройках Нур-Султана и Алматы.

Конкурс организован накануне праздника Наурыз, в честь 30-летия Независимости РК и 25-летия холдинга.

Путем народного SMS-голосования определены два участника проекта «Достойный гражданин Казахстана», набравшие наибольшее количество голосов — основатель ОФ Asar Ume Асхат Нурмашев и писатель-мотиватор Торғын Абдыкаимова. Поздравляем победителей!

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Асхат Нурмашев занимается благотворительностью, помогает малоимущим и многодетным семьям. Благодаря его проекту больше 85 семей и 530 детей обрели собственные дома.

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Торғын Абдыкаимова живет с диагнозом «Мышечная дистрофия», который приводит к потере двигательных навыков. Однако Торғын не отчаивается — она автор книг «Кеш қалма!» (Не упускай шанса!) и «Араша» (Да будет вам!), ведет авторскую программу на инклюзивном радио, поддерживает людей в сложной ситуации.

27 марта в Алматы пройдет награждение героев проекта. Один из победителей получит квартиру в ЖК Gulder-4 в Алматы, другой — в ЖК Sezim Qala в Нур-Султане.

Амангельды Омаров, председатель правления холдинга BI Group

BI Group уже во второй раз провел конкурс «Достойный гражданин Казахстана». Я считаю, мы достигли главной цели — выявить настоящих героев нашего времени. История каждого претендента, номинированного на участие в проекте, вызывает восхищение и уважение, мотивирует и призывает к добрым поступкам. Мы гордимся нашими соотечественниками. Они работали с полной отдачей, во имя других. Некоторые сами находятся в тяжелой жизненной ситуации, но имеют высокую духовность и невероятные силы, чтобы бескорыстно помогать нуждающимся. Такие люди заслуживают самых высоких наград!

Напомним, что в первом этапе на участие в проекте было подано больше 2500 заявок, из пула которых независимые эксперты — представители благотворительной организации Dauletten – сформировали шорт-лист из 10 номинантов. Все финалисты уже народные герои, каждый из них внес неоценимый вклад в развитие общества, совершил самоотверженный поступок или реализовал важные для страны проекты.

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Больше 50 000 казахстанцев приняли участие в процессе голосования.

BI Group выражает слова благодарности всем финалистам конкурса: Тамаре Рише — руководителю приюта для матерей-одиночек, Амантаю Байжанову — сотруднику полиции, который спас людей во время пожара и страшного бурана на трассе, Жайлыбаю Келису — эко-активисту, доктору биологических наук, Дамель Мектепбаевой — ученой, био-технологу, Надиру Омаргазыеву — герою, спасшему четырехлетнего ребенка, Рашиту Белгибаеву — одному из создателей уникальной системы Bilimal, Тураркуль Назарбаевой — организатору центра досуга для пенсионеров «Туран», Марату Эдельханову — «батыру в белом халате», врачу-реаниматологу.

Организаторы конкурса «Достойный гражданин Казахстана»

Мы бы хотели инициировать такие проекты чаще. Рассказывать Казахстану о людях с большой буквы, настоящих героях, действительно достойных гражданах страны — вот, что для нас самая большая удача и радость. Мы от всего сердца благодарим десятку финалистов, всех номинантов конкурса, а также граждан, которые активно голосовали и принимали участие.


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