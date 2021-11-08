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Кофе, архитектура и экология: 10 экспатов, которые ведут проекты в Казахстане
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Сегодня в 19:45

Кофе, архитектура и экология: 10 экспатов, которые ведут проекты в Казахстане

Казахстан — удивительное место, в котором свое дело находят люди из разных уголков мира. Почитайте истории иностранцев о том, чем они занимаются в нашей стране и почему решили остаться.


Матайс Олай, @mathijsolij

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Впервые предприниматель из Нидерландов Матайс Олай приехал в Казахстан в 1998 году. Здесь он встретил будущую жену, а через год вернулся на родину. В 2010 году Матайс решил вернуться в Алматы и заняться кофейным делом. Для начала он основал «Академию Бариста», в которой учил людей готовить правильный кофе. Спустя шесть лет, голландец решил открыть кофейню Bowler Coffee Roasters, которая и сейчас радует людей.


Дэннис Кин, @winternomads

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Дэннис Кин приехал в Алматы по летней программе обмена еще в школьные года. По словам американца, он «влюбился в город», и поэтому летом 2013 года вернулся обратно, чтобы изучать казахский язык в КИМЭПе. Здесь парень каждый день ходил в университет пешком, изучал город, разглядывал дома и рисунки на стенах. В течение нескольких лет Дэннис открыл школу английского языка California Academy и организовал проект Walking Almaty. В рамках последнего, он ведет блог, изучает местную архитектуру и достопримечательности, проводит пешие туры. На сайте Walking Almaty сотни кадров города, каждый из которых наполнен любовью.


Энрико Наппини, linkedin


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Итальянец Энрико переехал в Казахстан, чтобы заняться ресторанным бизнесом. Иностранец считает, что здесь нет никаких сложностей с открытием своего дела, так как в стране ко всем предпринимателям относятся уважительно. Сейчас ресторан Энрико Pane&Vino располагается внутри отеля «Дипломат», предлагая посетителям весь ассортимент итальянской кухни.


Роберто Дос Сантос, @chef_robertosantos


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Роберто начал свою работу в Нур-Султане на должности шеф-повара бразильского ресторана. Здесь он познакомился с будущей женой, сыграл свою свадьбу и не раз отмечал семейные праздники. Со временем Роберто ушел из ресторана, и вместе с женой открыл новое заведение бразильской кухни —ресторан «Рио», которым занимается до сих пор.


Марко Северио, @marcoseverio


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Марко Северио прилетел в Алматы в 2018 году по приглашению будущей жены. Итальянец с первого взгляда влюбился в Алматы. Он считает, что это зеленый город, в котором удобно жить. Марко считает, что в Казахстане много возможностей, а свое дело можно открыть с минимальными вложениями. Сам он работает в разных сферах: варит кофе в Alibekov Coffee, создает кастомную одежду под брендом MyCollab и ведет блог об итальянской кухне.


Кармине Барбаро, @barbaro_carmine


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Кармине оказался в Алматы в 1993 году по рабочему приглашению от друга. В стране провел два года и понял, что уезжать больше не хочет. В Казахстане, Кармине стал уделять много времени творчеству: рисовал картины, изображал казахский быт и местные пейзажи. Здесь же, в 1999 году, он встретил будущую супругу. Сегодня, Кармине Барбаро — Директор Образовательного Центра «Италия», председатель Комитета «Данте Алигьери», член Союза художников Казахстана, картины которого можно часто встретить в галереях Алматы.

Рикардо Андреа Марини, @riccardoamar


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Датский урбанист Рикардо приехал в Алматы в 2014 году для работы над дорожной картой города. По его словам, Казахстан в то время был «большой неизученной тайной для всего остального мира». Архитектор основал здесь консалтинговую компанию Urban Living, которая специализируется на разработке мастер-планов городов и создании комфортных городских пространств.


Диего Габриель Амадо Гарсиа, @diego.amadogarcia


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Предприниматель из Мадрида приехал в Казахстан в 2015 году для работы в качестве аналитика-стажера экономики и торговли в посольстве Испании. После окончания контракта вернулся на родину, но спустя восемь месяцев прилетел обратно. В Нур-Султане Диего работал на заводе «Тулпар-Тальго», а спустя год, вместе с партнерами открыл собственную компанию «Э-ЖАСЫЛ», которая занимается экологическими решениями различных вопросов. Также испанец работает над проектами строительной компании, которая представлена в Усть-Каменогорске и компании по переработке мусора в газ в Жезказгане.


Мохамед Талхан, @astana.by.mta


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Первым городом, который посетил Мохамед в Казахстане, стал Атырау. Здесь он проработал шесть лет, а в 2013 году переехал в Нур-Султан. Город потряс иностранца своей архитектурой настолько, что он взял фотоаппарат и стал снимать все подряд. Сейчас у Мохамеда свой блог. Он посвящен фотографиям разных стран, но столица Казахстана занимает в нем главное место.


Даррен Эвли, @dpe72


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Даррен начал свое знакомство с Казахстаном в 2011 году. Через год экспат начал работу в Атырау. Здесь он занимался проектом на Тенгизе, а вскоре решил открыть отдельную компанию с партнером. Сегодня Speedy Zholdas LLP — крупнейшая компания по аренде машин и оборудования в Западном Казахстане.

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