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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Клипы, подкасты и интервью. Что нового на YouTube в Центральной Азии
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Сегодня в 13:45

Клипы, подкасты и интервью. Что нового на YouTube в Центральной Азии

Мы еженедельно делимся с вами новыми выпусками на YouTube. Смотрите подборку этой недели.


Fatbelly — «Без тебя»


Официальный клип на ставший популярным в сети трек «Без тебя». Режиссером видео выступил Бауыржан Калкабаев.



NINETY ONE — OSKEMEN 28.06 | 91 TOUR 2022 Backstage


С тех пор как Ninety One ушли в свободное плавание, они регулярно делятся с фанатами крутым контентом. Например, влогами со своего тура по Казахстану.


Год детей | Лучшие ценности в воспитании | ORTA season 2

Второй сезон популярного подкаста ORTA. На этот раз в гостях: Jah Khalib, Асхат Абжанов, Олжас Сулейменов, Жаслан Айтмаганбетов и Расул Абдуллаев.


ГИГАНТСКИЙ ПАРК Заводов за $450 МЛН — Большой обзор ТЕХНОПАРКа в Ташкенте

Видеообзор на технопарк, который был основан на территории бывшего советского завода, где собирали самолеты ИЛ-76. Территория завода более 150 ГА. Долгое время завод пустовал, но Правительство Узбекистана смогло вдохнуть новую жизнь в этот завод, и так появился Технопарк.


Как руководить самым крупным продуктовым ритейлом в Казахстане | 101 друг Шаекина | Подкаст#7

Новый выпуск подкаста от Руслана Шаекина. Он побеседовал с руководителем крупнейшего продуктового ритейла в Казахстане Magnum — Азаматом Османовым.


Shiza — случай с KÕK TU, январские события и жизнь интроверта / 3amandas

В подкасте Каны Бейсекеева история Асхата, который начал свой музыкальный путь, работая в нефтяном секторе, и многое другое.


Десять крутых супов узбекской кухни! + Локации заведений. Топ -10 канала Provedu. Узбекистан 2022

В блоге Равшана Ходжиева о самых вкусных местах заведения, где можно попробовать супы узбекской кухни. Must See тем, кто собирается в путешествие в Узбекистан.


Tamga — Ait / Live / Curltai 2022

Новое музыкальное live-видео от канала Curltai. На этот раз с исполнительницей Tamga — рэп на кыргызском языке обязательно стоит послушать.


Antoha MC — «Спички» | OYU Live


OYU Live продолжают удивлять. На этот раз они пригласили для съемки музыкального видео Антоху MC.


Креативдүү экономиканын пайдасы кандай? / Назгул Эркинбек / МИРЗАМАТОВ ВЛОГ

Новый выпуск влога от Нурлана Мирзаматова на кыргызском языке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.