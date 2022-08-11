Клипы, подкасты и интервью. Что нового на YouTube в Центральной Азии

Мы еженедельно делимся с вами новыми выпусками на YouTube. Смотрите подборку этой недели.





Fatbelly — «Без тебя»





Официальный клип на ставший популярным в сети трек «Без тебя». Режиссером видео выступил Бауыржан Калкабаев.









NINETY ONE — OSKEMEN 28.06 | 91 TOUR 2022 Backstage





С тех пор как Ninety One ушли в свободное плавание, они регулярно делятся с фанатами крутым контентом. Например, влогами со своего тура по Казахстану.





Год детей | Лучшие ценности в воспитании | ORTA season 2

Второй сезон популярного подкаста ORTA. На этот раз в гостях: Jah Khalib, Асхат Абжанов, Олжас Сулейменов, Жаслан Айтмаганбетов и Расул Абдуллаев.





ГИГАНТСКИЙ ПАРК Заводов за $450 МЛН — Большой обзор ТЕХНОПАРКа в Ташкенте

Видеообзор на технопарк, который был основан на территории бывшего советского завода, где собирали самолеты ИЛ-76. Территория завода более 150 ГА. Долгое время завод пустовал, но Правительство Узбекистана смогло вдохнуть новую жизнь в этот завод, и так появился Технопарк.





Как руководить самым крупным продуктовым ритейлом в Казахстане | 101 друг Шаекина | Подкаст#7

Новый выпуск подкаста от Руслана Шаекина. Он побеседовал с руководителем крупнейшего продуктового ритейла в Казахстане Magnum — Азаматом Османовым.





Shiza — случай с KÕK TU, январские события и жизнь интроверта / 3amandas

В подкасте Каны Бейсекеева история Асхата, который начал свой музыкальный путь, работая в нефтяном секторе, и многое другое.





Десять крутых супов узбекской кухни! + Локации заведений. Топ -10 канала Provedu. Узбекистан 2022

В блоге Равшана Ходжиева о самых вкусных местах заведения, где можно попробовать супы узбекской кухни. Must See тем, кто собирается в путешествие в Узбекистан.





Tamga — Ait / Live / Curltai 2022

Новое музыкальное live-видео от канала Curltai. На этот раз с исполнительницей Tamga — рэп на кыргызском языке обязательно стоит послушать.





Antoha MC — «Спички» | OYU Live





OYU Live продолжают удивлять. На этот раз они пригласили для съемки музыкального видео Антоху MC.





Креативдүү экономиканын пайдасы кандай? / Назгул Эркинбек / МИРЗАМАТОВ ВЛОГ

Новый выпуск влога от Нурлана Мирзаматова на кыргызском языке.