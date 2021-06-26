Китайский сервис такси Didi рассчитывает на оценку в $60 млрд на IPO

Сервис такси и каршеринга Didi ожидает листинга акций по цене от $13 до $14, что оценивает компанию больше чем в $60 млрд. При верхнем ценовом диапазоне Didi рассчитывает привлечь больше $4 млрд.

Китайский гигант Didi планирует разместить эквивалент 72 млн обыкновенных акций класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером DIDI. IPO Didi может стать одним из крупнейших в 2021 году.

Didi, основанная в 2012 году, входит в пятерку крупнейших частных стартапов в мире. Основными инвесторами компания называет SoftBank, Uber и Tencent.

Выручка Didi в 2020 году составила $21,6 млрд. В прошлом квартале компания достигла прибыли в $6,4 млрд. В частности, чистая прибыль составила $837 млн, до выплат акционерам.

Андеррайтерами IPO Didi будут Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan.

Источник: incrussia.ru