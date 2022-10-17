Китайским фотографам впервые удалось облететь вершину Эвереста на дроне

Китайские фотографы облетели и засняли вершину Эвереста с помощью дрона. Раньше это никому не удавалось.

Энтузиасты подняли аппарат Mavic 3 на высоту 8849 метров. При этом характеристики дрона не позволяют ему подниматься выше 6000 метров над уровнем моря, стабильно работать при температуре ниже -10 градусов Цельсия и скорости ветра выше 12 метров в секунду — ни одно из условий не соответствует погоде на пике Эвереста.

Квадрокоптер настроили, чтобы он выдержал суровые условия Эвереста. Максимальная высота, на которую Mavic 3 все же удалось подняться — 9232 метра.

Источник: daily.afisha.ru