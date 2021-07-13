Китайские ученые создали умную ткань, которая охлаждает тело в жару





Материал, который получил название метаткань, создан из микроскопических волокон оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. Первые два компонента отражают ультрафиолетовый и видимый свет, а третий излучает инфракрасный.





Чтобы проверить, насколько хорошо материал охлаждает людей и предметы в жару, ученые провели несколько испытаний. В одном из них доброволец в жилете, состоящем наполовину из этой метаткани и наполовину из хлопка, находился на солнце в течение часа. Температура кожи под метатканью поднялась с 31°C до 32°C, в то время как под хлопком — до 37°C.





По словам ученых, метаткань наиболее эффективна при контакте с кожей. Если носить одежду из нее поверх обычной, большая часть охлаждающего эффекта будет утеряна. Дело в том, что метаткань не только отражает тепло, но и рассеивает его изнутри.





Разработчики добавили, что их проектом уже заинтересовались некоторые производители одежды. Команда надеется, что вещи из охлаждающей ткани будут доступны на рынке уже через год.





Ученые из Хуачжунского научно-технического университета разработали умную ткань, которая способна отражать солнечные лучи и охлаждать людей и предметы в жаркую погоду.