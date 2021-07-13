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Китайские ученые создали умную ткань, которая охлаждает тело в жару
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Вчера в 11:04

Китайские ученые создали умную ткань, которая охлаждает тело в жару

Ученые из Хуачжунского научно-технического университета разработали умную ткань, которая способна отражать солнечные лучи и охлаждать людей и предметы в жаркую погоду.

Материал, который получил название метаткань, создан из микроскопических волокон оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. Первые два компонента отражают ультрафиолетовый и видимый свет, а третий излучает инфракрасный.

Чтобы проверить, насколько хорошо материал охлаждает людей и предметы в жару, ученые провели несколько испытаний. В одном из них доброволец в жилете, состоящем наполовину из этой метаткани и наполовину из хлопка, находился на солнце в течение часа. Температура кожи под метатканью поднялась с 31°C до 32°C, в то время как под хлопком — до 37°C.

По словам ученых, метаткань наиболее эффективна при контакте с кожей. Если носить одежду из нее поверх обычной, большая часть охлаждающего эффекта будет утеряна. Дело в том, что метаткань не только отражает тепло, но и рассеивает его изнутри.

Разработчики добавили, что их проектом уже заинтересовались некоторые производители одежды. Команда надеется, что вещи из охлаждающей ткани будут доступны на рынке уже через год.

Источник: incrussia.ru

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