Китайская компания Nio представила электромобиль с функцией AR

Китайский автопроизводитель Nio показал новый электромобиль ET5, который поставляется вместе с очками дополненной реальности.

Для этого компания договорилась со стартапом Nreal, которые разработал AR-устройства для нового седана производителя.

Поставки электромобилей начнутся в сентябре 2022 года. Модель ET5 можно купить по цене от $51 000. Очки дополненной реальности не включены в стоимость. Подробности возможных сценариев использования очков дополненной реальности не разглашаются.

ET5 — это уже второй автомобиль компании, выпущенный на рынок. Ее первый —ET7 — был представлен в январе.

В следующем году Nio планирует выйти на рынки Германии, Нидерландов, Швеции и Дании. К 2025 году она рассчитывает найти покупателей в более чем 25 странах и регионах.

Источник: incrussia.ru