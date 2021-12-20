Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kitayskaya-kompaniya-nio-predstavila-elektromobil-s-funkciey-ar
Китайская компания Nio представила электромобиль с функцией AR
88
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:05

Китайская компания Nio представила электромобиль с функцией AR

Китайский автопроизводитель Nio показал новый электромобиль ET5, который поставляется вместе с очками дополненной реальности.

Для этого компания договорилась со стартапом Nreal, которые разработал AR-устройства для нового седана производителя.

Поставки электромобилей начнутся в сентябре 2022 года. Модель ET5 можно купить по цене от $51 000. Очки дополненной реальности не включены в стоимость. Подробности возможных сценариев использования очков дополненной реальности не разглашаются.

ET5 — это уже второй автомобиль компании, выпущенный на рынок. Ее первый —ET7 — был представлен в январе.

В следующем году Nio планирует выйти на рынки Германии, Нидерландов, Швеции и Дании. К 2025 году она рассчитывает найти покупателей в более чем 25 странах и регионах.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #китай #электромобиль #дополненнаяреальность #ar
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Бесплатный мастер-класс по Big Data Analytics в Astana hub
1137
В Акмолинской области открылась первая школа маркетинга
1052
Post Malone анонсировал трансляцию своего трибьюта Nirvana
4428