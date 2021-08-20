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Китайская Baidu представила «робомобиль» без руля и педалей
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Сегодня в 11:17

Китайская Baidu представила «робомобиль» без руля и педалей

Китайский IT-гигант Baidu провел ежегодную конференцию и представил ИИ-чип второго поколения, свой первый «робомобиль» и обновленное приложение для такси без водителя.

В течение последних лет Baidu пытается диверсифицировать доходы от веб-сервисов и рекламы, сфокусировавшись на аппаратных разработках. Так, компания приступила к массовому производству ИИ-чипов нового поколения под названием Kunlun 2.
Точные характеристики пока не разглашаются. Известно, что чип предназначен для обработки больших объемов данных и ускорения работы систем искусственного интеллекта.

Новый чип лег в основу первого «робомобиля» компании. Автономное транспортное средство, получившее название Apollo, оснащено открывающимися вверх дверьми и прозрачной стеклянной крышей.

Внутри отсутствуют руль и педали, зато есть большой умный дисплей. В «робомобиле» также установлены «кресла невесомости».

Источник: incrussia.ru

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#технологии #искусственныйинтеллект #baidu #чип #робомобиль
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