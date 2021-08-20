Китайская Baidu представила «робомобиль» без руля и педалей

В течение последних лет Baidu пытается диверсифицировать доходы от веб-сервисов и рекламы, сфокусировавшись на аппаратных разработках. Так, компания приступила к массовому производству ИИ-чипов нового поколения под названием Kunlun 2.
Точные характеристики пока не разглашаются. Известно, что чип предназначен для обработки больших объемов данных и ускорения работы систем искусственного интеллекта.
Новый чип лег в основу первого «робомобиля» компании. Автономное транспортное средство, получившее название Apollo, оснащено открывающимися вверх дверьми и прозрачной стеклянной крышей.
Внутри отсутствуют руль и педали, зато есть большой умный дисплей. В «робомобиле» также установлены «кресла невесомости».
Источник: incrussia.ru