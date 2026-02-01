Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Китай откроет безвизовый въезд для граждан Великобритании и Канады
Новости Центральной Азии и мира

16.02.2026

Китай откроет безвизовый въезд для граждан Великобритании и Канады

С 17 февраля граждане Великобритании и Канады смогут въезжать в материковый Китай без визы и находиться в стране до 30 дней. Безвизовый режим будет распространяться на туристические поездки, деловые визиты, а также посещение родственников и друзей. Изначально новые правила будут действовать до 31 декабря.

Новые правила уравнивают граждан Великобритании и Канады с представителями 50 других стран, включая Францию, Германию, Италию, Австралию и Японию, которые уже пользуются безвизовым въездом.

В 2024 году Китай посетили около 620 000 граждан Великобритании. Ожидается, что с введением безвизового режима число поездок может вырасти.

Источник: bbc.com

#виза #китай #канада #великобритания #въезд
