Китай откроет безвизовый въезд для граждан Великобритании и Канады

С 17 февраля граждане Великобритании и Канады смогут въезжать в материковый Китай без визы и находиться в стране до 30 дней. Безвизовый режим будет распространяться на туристические поездки, деловые визиты, а также посещение родственников и друзей. Изначально новые правила будут действовать до 31 декабря.

Новые правила уравнивают граждан Великобритании и Канады с представителями 50 других стран, включая Францию, Германию, Италию, Австралию и Японию, которые уже пользуются безвизовым въездом.

В 2024 году Китай посетили около 620 000 граждан Великобритании. Ожидается, что с введением безвизового режима число поездок может вырасти.