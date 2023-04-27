Киностудия Warner Bros. анонсировала сиквел фильма «Битлджус»

Киностудия Warner Bros. анонсировала разработку фильма «Битлджус-2» — сиквела фэнтези-комедии Тима Бертона, вышедшей в 1988 году.

На выставке CinemaCon, которая проходит в Лас-Вегасе, показали рекламный ролик с логотипами — он подтвердил слухи о том, что у «Битлджуса» появится продолжение. Съемки картины должны начаться в мае или июне 2023 года.

В них, по данным СМИ, примут участие создатель оригинальной картины Тим Бертон, а также исполнитель главной роли Майкл Китон. Кроме того, к проекту может присоединиться Дженна Ортега.

Звезда сериала «Уэнсдэй» рассматривается на роль дочери Лидии — одного из ключевых персонажей первой части, роль которой исполняла Вайнона Райдер.