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Kinopark приступил к съемкам второго полнометражного фильма
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Сегодня в 11:12

Kinopark приступил к съемкам второго полнометражного фильма

Компания Kinopark-Kinoplexx Theatres с подразделением Tiger Production продолжает съемки нового проекта — комедии «Моя большая казахская семья».

Режиссером картины выступает Ален Ниязбеков, выпускник New York Film Academy в Америке. Сценарий создан Нуржаном Еркинулы, Нурмаханом Муканулы и Медетом Калибековым. Главные роли в картине исполнят Асель Садвакасова, Дина Тасбулатова и Гульнара Сильбаева.

По предварительным планам, на большие экраны отечественная комедия выйдет уже этим летом.

Источник: tengrinews.kz

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