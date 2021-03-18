Kinopark приступил к съемкам второго полнометражного фильма

Компания Kinopark-Kinoplexx Theatres с подразделением Tiger Production продолжает съемки нового проекта — комедии «Моя большая казахская семья».
Режиссером картины выступает Ален Ниязбеков, выпускник New York Film Academy в Америке. Сценарий создан Нуржаном Еркинулы, Нурмаханом Муканулы и Медетом Калибековым. Главные роли в картине исполнят Асель Садвакасова, Дина Тасбулатова и Гульнара Сильбаева.
По предварительным планам, на большие экраны отечественная комедия выйдет уже этим летом.
Источник: tengrinews.kz