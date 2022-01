Кино, наука и технологии: какие новости мы пропустили с начала 2022 года

Самый большой космический телескоп James Webb успешно развернул основное зеркало, беспилотники «Яндекса» начинают движение по Москве, а «Эмили в Париже» продлили сразу на два сезона. Больше новостей о том, что происходило в мире за последнее время читайте в нашем материале.





Кино и сериалы













В Лос-Анджелесе прошла 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус»







Победителем в номинации «Лучший фильм-драма» стала картина Джейн Кэмпион «Власть пса». Режиссер получила «Золотой глобус» за свою работу, а Коди Смит-МакФи — за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Статуэтки «Золотого глобуса» получили также Эндрю Гарфилд за лучшую мужскую роль в мюзикле и Уилл Смит, который стал лучшим актером в драме. «Энканто» — лучшая анимационная картина, а «Наследники» были названы лидером категории «телевизионная драма». Полный список победителей здесь.





Netflix снимет два сиквела «Красного уведомления»





Стрим-сервис планирует начать производство фильмов в начале 2023 года, в зависимости от графиков звезд, задействованных в проекте — Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнолдс вновь появятся в кадре. Дата выхода сиквелов пока неизвестна.





Второй сезон «Эйфории» установил рекорд по просмотрам на HBO Max





Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. Это самый высокий показатель с момента запуска стримингового сервиса. В «Эйфории» снялись Зендая, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Райд, Хантер Шефер и другие.





«Эмили в Париже» продлили на два сезона





Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» сразу на два сезона — третий и четвертый. Дата начала производства и примерная дата выхода продолжения пока неизвестна. Съемки будут проходить в тех же студиях на окраинах Парижа весной или летом и, возможно, в Лондоне. В главных ролях:

Лили Коллинз, Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гури, Камилла Раза и другие.





«Кинопоиск» опубликовал пролог к первой части фэнтези-саги «Этерна»



Сериал снят на основе романов цикла «Отблески Этерны» Веры Камши о людях на планете Кэртиана, мир которой напоминает Европу XVII века. Премьера состоится на стрим-сервисе 20 января 2022 года, вторая часть выйдет в начале 2023 года.









20th Century Studios показал первый трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»





Он основан на одноименном анимационном ситкоме канала FOX. Мультфильм выйдет на большие экраны 27 мая 2022 года.





На обложке Vogue впервые появилась восточноазиатская модель





Южнокорейская модель и актриса Чон Хо Ен, известная по сериалу «Игра в кальмара», появилась на обложке американского журнала Vogue. Она станет первой девушкой из Восточной Азии за 130-летнюю историю издания, которой удалось это сделать.









Музыка













Placebo выпустили новый трек Try Better Next Time





Также британская рок-группа опубликовала визуальный ролик на него. Try Better Next Time войдет в грядущий альбом коллектива Never Let Me Go, релиз которого намечен на 25 марта.





Alt-J выпустили клип на песню Hard Drive Gold





Ролик стал дебютной режиссерской работой вокалиста Джо Ньюмана. Песня войдет в грядущий альбом The Dream, релиз которого состоится 11 февраля 2022 года.





The Weeknd выпустил новый альбом Dawn FM





В треклист пластинки попало 16 треков, включая два фита. Среди них — Out of Time, Sacrifice, Gasoline и вышедшая еще в августе Take My Breath.





Канье Уэст поделился клипом на трек Heaven and Hell





Это четвертое по счету музыкальное видео для его последнего альбома Donda. Ролик одновременно рекламирует бренда рэпера Yeezy Gap.





Наука













Американские врачи успешно пересадили человеку сердце свиньи





Пересадку проводили хирурги медицинского центра в Балтиморе. Перед операцией свиное сердце модифицировали на генном уровне. Ученые сделали так, чтобы оно не росло — заблокировали ген роста. Также добавили часть человеческой ДНК, чтобы организм пациента его не отторгал. Новый опыт даст надежду сотням тысяч людям с неизлечимыми болезнями сердца





NASA начало настройку развернутых зеркал «Джеймса Уэбба»





Самый большой космический телескоп в мире успешно развернул основное зеркало и теперь начинает настройку его частей, продолжая движение к точке Лагранжа. Кстати, благодаря слаженным действиям ученых и инженеров инструмент проработает на 10-15 лет дольше — специалисты смогли сэкономить больше топлива.





Технологии









Новые функции Instagram





Социальная сеть позволит нарушать хронологическую последовательность публикаций в профиле. Посты можно будет менять местами, а также закреплять некоторые из них наверху страницы. Кроме того, Instagram работает над введением функции удаления или заморозки аккаунта из приложения.





Российская компания «Промобот» начала продажи новой версии человекоподобного робота-компаньона





Robo-C-2 способен выражать множество эмоций, жестикулировать подвижными руками и взаимодействовать с аудиторией. Планируется, что он будет работать в торговых центрах и музеях.





Илон Маск представил «Мехазиллу» — башню для «парковки» ракеты Starship на Земле





Высота башни — 140 метров. Она будет принимать первую ступень ракеты Starship на Земле. Предполагается, что ракета при возвращении с орбиты будет снижать скорость, цепляться за стрелу башни и «вставать на парковку».





Disney запатентовал технологию для создания тематического парка в метавселенной





Она будет работать путем отслеживания посетителей с помощью их мобильных телефонов, создания и проецирования персонализированных 3D-эффектов на близлежащие физические пространства, стены и объекты в парке.





В США разработали гибкий OLED-дисплей, полностью напечатанный на 3D-принтере





Дисплей выдерживает более двух тысяч сгибов и может быть упакован в герметизирующий материал для использования в носимых устройствах или мягкой робототехнике. В перспективе технология позволит создавать экраны в «домашних» условиях.





PayPal готовится к выпуску собственной криптовалюты





Крупнейшая в мире платежная система разрабатывает стейблкоин — валюту, которая поддерживается долларом США и считается более стабильной, чем, например, биткоин или эфириум.





Электромобили и беспилотники













Новые модели электромобилей разрабатываются известными брендами





Chrysler запустила программу Airflow Concept. Согласно ей компания полностью перейдет на электрические автомобили к концу этого десятилетия. Пока же был показан только один прототип.

Свое подразделение для выпуска электромобилей откроет и Sony. Компания уже представила две модели будущих электромобилей: Vision-S и Vision-S 02.





Беспилотные такси «Яндекса» начнут ездить уже в феврале





Пока они будут доступны по 18 улицам Москвы, а также по территории «Сколкова», Иннополиса и центра «Сириус» в Краснодарском крае. Заказать такое такси можно будет через «Яндекс Go». Цена будет обычной, но на первом этапе машины будут перемещаться исключительно по заданным маршрутам с определенными точками высадки.