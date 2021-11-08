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Ким Кэттролл сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Как я встретила вашего папу»
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Сегодня в 10:47

Ким Кэттролл сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Как я встретила вашего папу»

Актриса Ким Кэттролл присоединилась к актерскому составу спин-оффа сериала «Как я встретила вашего папу». Производством сериала займется стриминговая платформа Hulu.

Кэттролл сыграет Софи — женщину, которая рассказывает своему сыну историю о том, как она встретила его отца. В роли молодой Софи из прошлого выступит Хилари Дафф.

Завязка будет такой же, как в оригинальном проекте «Как я встретил вашу маму» с Джошем Рэднором в роли повзрослевшего отца. Однако будет ли новый сюжет связан с первым сериалом, пока неизвестно.

После истории о прошлом Софи авторы перенесут зрителей обратно в 2021 год, где главная героиня вместе с друзьями Джесси, Валентиной, Чарли, Эллен и Сидом попытается понять, чего она хочет от жизни. В эпоху приложений для знакомств она начнет искать свою любовь.

Помимо Кэттролл и Дафф в картине снимутся Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Тен Тран и Сурадж Шарма. Исаак Аптакер и Элизабет Бергер выступят исполнительными продюсерами вместе с создателями оригинального сериала Картером Бэйсом и Крейгом Томасом, а также режиссером Пэмом Фрайманом.

Источник: daily.afisha.ru

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