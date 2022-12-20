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Киллиан Мерфи в первом трейлере «Оппенгеймера»
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Сегодня в 09:58

Киллиан Мерфи в первом трейлере «Оппенгеймера»

Студия Universal Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Оппенгеймер». Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.



Кинолента основана на книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж.Роберта Оппенгеймера», удостоенной Пулитцеровской премии в 2006 году.

Роль Оппенгеймера исполнил Киллиан Мерфи, его жену Китти сыграла Эмили Блант. В картине также снялись Мэтт Деймон, Флоренс Пью, Рами Малек, Кеннет Брана, Гэри Олдман, Роберт Дауни-младший, Бенни Сафди, Джош Хартнетт, Дейн ДеХаан, Джек Куэйд, Мэттью Модайн, Олден Эренрайк и другие. Режиссером биографического триллера стал Кристофер Нолан.

Источник: daily.afisha.ru

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