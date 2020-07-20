Киану Ривз выпустит комикс о полубоге Берсеркере

Киану Ривз стал автором комикса под названием BRZRKR. Как сообщается в Twitter издательства графических романов Boom, книгу актер создал в соавторстве с писателем Мэттом Киндтом, художником Алессандро Витти, колористом Биллом Крэбтри и художником шрифтов Клемом Робинсом. Роман появится в продаже в октябре 2020 года.

Главный герой BRZRKR — полусмертный-полубог, известный как Берсеркер. На протяжении веков его принуждали к насилию. Теперь, в современном мире, он начинает работать на правительство США, чтобы вести битвы, слишком опасные для кого-либо еще. За свою службу Берсеркер получит правду о своем существовании, в том числе о том, как покончить с ним.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: rozetked.me