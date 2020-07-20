Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c19/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/c196befd93343f4decdc3ad2f3595494.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kianu-rivz-vypustit-komiks-o-poluboge-berserkere
Киану Ривз выпустит комикс о полубоге Берсеркере
28
/
/

Сегодня в 10:57

Киану Ривз выпустит комикс о полубоге Берсеркере

Киану Ривз стал автором комикса под названием BRZRKR. Как сообщается в Twitter издательства графических романов Boom, книгу актер создал в соавторстве с писателем Мэттом Киндтом, художником Алессандро Витти, колористом Биллом Крэбтри и художником шрифтов Клемом Робинсом. Роман появится в продаже в октябре 2020 года.

Главный герой BRZRKR — полусмертный-полубог, известный как Берсеркер. На протяжении веков его принуждали к насилию. Теперь, в современном мире, он начинает работать на правительство США, чтобы вести битвы, слишком опасные для кого-либо еще. За свою службу Берсеркер получит правду о своем существовании, в том числе о том, как покончить с ним.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: rozetked.me

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#киануривз #комикс #brzrkr
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Открыт набор на творческие курсы от Посольства Индии
308
Концерт Barroco. Scherzi musicali di Monteverdi на сцене ГАТОБ онлайн
157
MARWIN приглашает столичных детей на творческую встречу
351