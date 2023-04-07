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Киану Ривз сыграет в новом фильме Джоны Хилла для Apple
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Главный

Сегодня в 08:27

Киану Ривз сыграет в новом фильме Джоны Хилла для Apple

Киану Ривз сыграет некогда известную голливудскую звезду в новом фильме Джоны Хилла для Apple.

Сюжет ленты под названием «Исход» расскажет о растерявшем популярность голливудском актере Рифе. Он должен будет противостоять своим демонам и искупить вину, после того как его начинают шантажировать видео из прошлого.

Джона Хилл не только займет кресло режиссера, но и напишет сценарий. Помимо этого, он исполнит одну из главных ролей и станет продюсером ленты вместе с Мэттом Дайнсом. Это будет первый полнометражный фильм Хилла после дебютной картины «Середина 90-х», вышедшей в 2018 году.

Источник: daily.afisha.ru

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