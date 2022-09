Хью Джекман появится в роли Росомахи в «Дедпуле-3»

Австралийский актер Хью Джекман, известный по фильмам «Ван Хельсинг» и «Люди Икс», вернется к роли Росомахи в картине «Дедпул-3».

Об этом в видеоролике сообщил продюсер и главная звезда франшизы Райан Рейнольдс.

В своем обращении актер рассказал о работе над новой частью серии. Рейнольдс заявил, что «искал свою душу» и «новую глубину и мотивацию» для своего персонажа, но так и не преуспел в этом. После чего он предложил своему другу Джекману, проходящему на заднем плане, вновь сыграть Росомаху.

Джекман согласился на это предложение. Остальную часть ролика составила композиция I Will Always Love You в исполнении Уитни Хьюстон, а также анонс выхода «Дедпула-3». Его премьера состоится 6 сентября 2024 года.

Источник: daily.afisha.ru