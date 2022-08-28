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Хочу в горы. Где найти единомышленников, арендовать снаряжение и узнать маршруты в Алматы
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30.08.2021

Хочу в горы. Где найти единомышленников, арендовать снаряжение и узнать маршруты в Алматы

Собрали полезную информацию для тех, кто собирается в горы, но не знает с чего начать.

Горные сообщества в Алматы, с которыми можно отправиться в поход



«Горный клуб Алматы», @gorny_club_almaty

«Горный клуб Алматы» объединяет опытных гидов и любителей ходить в горы, помогает людям открывать для себя что-то новое и неизведанное. Одна из целей клуба — продвижение активного образа жизни через походы в горы и экстремальные виды спорта.

«Казахстанский Горный Клуб», @kazmountclub

Казахстанский горный клуб имеет богатую историю. Он был открыт еще в 1997 году. Здесь проводят обучение альпинизму с нуля, различные мероприятия и рассказывают про горы.

«Марко Поло», @club_marcopolo

Турклуб «Марко Поло» — клуб спортивного туризма и туристского многоборья. Он объединяет тех, кто любит путешествия и спорт, походы, природу и дух приключений.

«Содружество Спортивных Туристов», @turclub.kz

«Содружество Спортивных Туристов» — объединение туристских клубов региона, которые открывают мир спортивного туризма. Сообщество организовывает соревнования, походы, обучение для гидов и инструкторов туризма.

«Федерация спортивного Туризма города Алматы», @fst.alma.ata

«Федерация спортивного туризма города Алматы» основана в 2004 году. Объединение развивает спортивный туризм, повышает степени безопасности путешествий и походов, проводит обучение и повышение квалификации кадров.

«Альпийская роза», @alpine_rose1980

«Альпийская роза» организовывает в рамках турклуба категорийные и степенные походы по горному и пешему туризму. Члены клуба участвуют в городских, региональных и республиканских соревнованиях по Туристскому Многоборью.

Места, где можно арендовать туристическое снаряжение

Skadi, @skadi.kz

Аренда туристического снаряжения без залога. Здесь вы найдете полную экипировку для похода, а сотрудники проконсультируют по всем вопросам и соберут в горы «под ключ».

Также в Skadi доступны велосипеды: в аренду и на продажу.

TOBE, @tobe.kz

Каждый летний сезон TOBE сдает в аренду все необходимое для походов туристическое снаряжение. Здесь можно найти велосипеды. В центре представлен широкий ассортимент туристического снаряжения.

GoTourist, @gotourist.kz

Все для похода есть в GoTourist. Тут можно найти палатки, карематы, мангалы и многое другое для комфортного кемпинга. Консультанты могут подсказать маршруты, куда сходить с ночевкой, и с радостью ответят на все вопросы.

TOLAGAI, @tolagai.rent

Набор посуды, термос, рюкзаки, палатки и многое другое можно взять в аренду в TOLAGAI. У центра две точки в городе с удобным расположением.

ATLANТ, @atlant_ala

ATLANТ — городской центр проката снаряжения для кемпинга. Салон работает круглосуточно. Тут можно найти палатки, шатер, фонарики, мангалы, рюкзаки и множество других предметов для комфортного отдыха.

JaiGoi, @jai.go.i

В JaiGoi предлагают прокат туристического снаряжения: палатки, спальные мешки, туристические коврики и многое другое. Здесь также можно взять в аренду велосипеды и электросамокаты.

Iceberg Sport, @icebergsport.kz

Iceberg Sport — салон аренды туристического снаряжения. У центра удобная локация. Здесь можно взять в аренду палатку и сет из спальника, каремата и палатки для двоих.

Популярные маршруты, куда можно отправиться даже новичкам

Кругосветка… - Горный Клуб Алматы

Кок-Жайляу

Кок-Жайляу — урочище на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Находится на высоте: от 1450 до 1740 метров над уровнем моря. Доступный и близкий к городу маршрут.

Мынжылкы

В переводе с казахского языка «Мыңжылқы» означает «Тысяча кобылиц». Это горное плато на высоте 3000 метров над уровнем моря. Отсюда открывается панорамный вид на ледник Туюк Су и отрог Кумбель, где расположены вершины: Локомотив, З. Космодемьянской, Молодежная, Титова.

Пик Фурманова

Один из самых популярных маршрутов, где находятся знаменитые качели в горах. Маршрут к вершине проходит по ущелью Ким-Асар. Высота пика Фурманова составляет 3053 метров над уровнем моря.

Пик Чимбулачка

Пик Чимбулачка — самая близкая и доступная вершина. Высота пика — 3450 метров над уровнем моря. Маршрут начинается от станции гондольной дороги «Комби-2». До вершины можно быстро и легко добраться.

Старая японская дорога

Красивый и несложный маршрут. Старт пути начинается от конечной остановки автобуса номер 28 недалеко от реки Проходная, вверх вдоль трубы по лестнице. Отсюда открывается красивый вид на горы: Кокшокы, пик Каргалинский и Большой Алматинский пик.

Источник фото на обложке: skyscanner.ru

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#казахстан #алматы #туризм #горы #город24
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.