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Хочу как в Pinterest: кто поможет организовать пикник в Алматы и Нур-Султане
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19.06.2021

Хочу как в Pinterest: кто поможет организовать пикник в Алматы и Нур-Султане

С наступлением лета проводить время в помещении хочется все меньше. А поездка за город отнимает слишком много времени, в таком случае пикник отличная идея, и мы предлагаем список компаний, которые могут облегчить вам его организацию.


Нур-Султан


@picnic.basket01


Занимаются организацией пикников, предоставляют оригинальные реквизиты, аксессуары для изящного декора, настольные игры для досуга, услуги фотографа и заботятся о том, чтобы вас не беспокоили насекомые.


@your__picnic


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Услуга по предоставлению пикника на вынос. Полная организация стола, большой выбор меню: от легких нарезок до десертов и красивое декоративное оформление от шеф-повара.


@art.picnic.astana


Совмещение пикника с арт-терапией, где в течение двух часов можно заниматься рисованием на свежем воздухе и наслаждаться едой. После мастер-класса картину можно забрать с собой.


@inspire_workshop


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Можете заказать пригласительные, бонбоньерки или взять в аренду реквизит для пикника для эстетичных фотографий, как в Pinterest. За дополнительную плату, помимо красивого оформления, вам доставят вкусную еду.


@glassway.kz


Предоставляют услуги по аренде комплектов премиальной посуды с доставкой, сервируют столы для любых мероприятий, оформляют столы живыми цветами, зеркалами, статуэтками и подсвечниками, в одной цветовой гамме. На выбор есть сеты на разное количество персон и тематику, которые прекрасно выглядят как вживую, так и на экране телефона.


@bloom_bubble.kz


Составляют красивые композиции из гелиевых и хромированных шаров для разных мероприятий. Есть сеты для девичников и Дней рождений, которые украсят ваш пикник, сделав его целой фотозоной.


@mangakz


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Роллы, суши, пицца, рамен, WOK, боулы, различные закуски и салаты с доставкой для пикника в кругу друзей. Смешение консервативной и экспериментальной кухонь — это их особенность. Можно оформить заказ через сайт или приложение.



Алматы


@demalsh_today


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Организовывают пикники в стиле Pinterest. На выбор сеты на компании до четырех человек, а также есть сеты для влюбленных парочек. Можно арендовать наборы для пикника, куда входят: посуда, пледы и приборы.


@event_lab


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Сервис по аренде плетеных пуфов, кресел, стульев и другой мебели, а также различной посуды и пледов. Кроме этого, есть аксессуары, подвески, шатры, фотозоны, техника и многое другое для проведения мероприятия по высшему разряду.


@event_rent_


Страница компании по услуге: аренды посуды, декора, мебели и текстиля. Компания занимается организацией различных мероприятий на любую тематику и полностью обеспечит всем необходимым, начиная от стола до официантов.


@shary_almaty


Доставка композиций из гелиевых, хромированных, bubbles и фольгированных шаров на любое мероприятие. Также в ассортименте услуги по украшению шаров атласными лентами, гирляндами, надписями и разноцветными конфетти.


@luckeeyu


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Ресторан азиатской кухни, где в меню есть разные виды суши, роллов, сашими, поке, бао-бургеров и дамплингов — и все в удобной упаковке. Доставка из ресторана осуществляется до поздней ночи, удобно, если ваш пикник плавно перейдет в посиделки дома.


@hidepark.almaty


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Кинотеатр под открытым небом, где в окружении друзей можно смотреть фильмы бесплатно. Вы сможете насладиться фильмами, лежа на пуфах и шезлонгах, с одним исключением — со своей едой нельзя, только то, что продается внутри парка.

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#алматы #нурсултан #пикник #арендапосуды #арендамебели
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