Хави стал главным тренером «Барселоны»

Испанский специалист Хавьер Эрнандес Креус — Хави назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона».

Соглашение с новым тренером клуба заключено до лета 2024 года. Ожидается, что Хави приедет в Барселону на выходных, а 8 ноября клуб проведет пресс-конференцию с его участием.

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. Он провел 505 игр за каталонцев и отметился 58 забитыми мячами.

Источник: tengrinews.kz