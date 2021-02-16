Khan Academy. О бесплатной платформе, где каждый может получить доступ к образованию

Как все начиналось

Khan Academy — некоммерческая образовательная организация. Ее основатель — Салман Хан, который получил две степени бакалавра, одну магистра MIT и MBA в Гарварде.

В 2004 году, когда Салман работал аналитиком в инвестиционном фонде, он начал удаленно заниматься математикой с двоюродной сестрой. Когда к этим занятиям присоединились и другие члены семьи, Салман записал несколько роликов и выложил их на YouTube для удобства и экономии времени.





Постепенно ролики стали смотреть и другие люди, которые оставляли там положительные комментарии. Салман ушел с работы и сосредоточился на записи новых видео. Он не брал деньги со своей аудитории, но поместил кнопку Donate на сайте.

Спустя время Хан получил несколько крупных грантов на развитие проекта. Например, компания Google выделила два миллиона долларов. Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал в общей сложности более 10 миллионов долларов.

Таким образом, проект, который начался с целью помощи братьям и сестрам, вырос до крупной компании. Команда Khan Academy состоит из разработчиков, учителей, дизайнеров, стратегов, ученых и специалистов по контенту.

Об особенностях проекта



Сегодня в мире 617 миллионов детей, которые не знают основ счета и письма. Миссия Khan Academy — предоставить повсеместный доступ к бесплатному образованию мирового класса, чтобы это изменить.

Khan Academy предлагает ученикам практические упражнения, обучающие видео и персонализированную панель управления. Все это позволяет изучать новый материал в собственном темпе как в классе, так и дома.

Миссия Khan Academy — предоставить повсеместный доступ к бесплатному образованию мирового класса







Библиотека Академии Хана состоит из созданных экспертами уроков по математике, естественным наукам, истории и другим предметам. Все они бесплатны для учащихся и учителей.

Платформа использует технологию индивидуальной адаптации, которая умеет определять сильные и слабые стороны каждого ученика.

Про контент

Сайт академии предоставляет доступ к коллекции из более чем 8000 бесплатных лекций по математике, истории, мировой истории, медицине, финансам, физике, химии, биологии, астрономии, экономике, космологии, органической химии, истории искусства, макро- и микроэкономике, программированию на JavaScript и HTML, а также по другим темам и предметам.

Ассортимент лекций постоянно расширяется, дополняется и исправляется.





Лекции и практические занятия охватывают многочисленные разделы математики, начиная с элементарной — уровня начальной школы, вплоть до основ математического анализа. Система обучения построена по принципу «от простого к сложному», видео сгруппированы в тематические блоки. Длительность роликов — от 2 до 25 минут.

Специализированные обучающие материалы проекту предоставляют также НАСА, Музей современного искусства, Калифорнийская академия наук и Массачусетский технологический институт.

Для кого

В настоящий момент материалы платформы Khan Academy переводятся на несколько десятков языков. Также у сайта есть русская, испанская, французская и португальская версии.

Чтобы получить доступ к возможностям сайта, нужно пройти регистрацию. Есть три варианта: учащийся, родитель или учитель.

У учителей и родителей, если они регистрируются на сайте, будет возможность проверять, сколько заданий и как выполняет их ученик.

Для учащихся нет ограничений по возрасту. Это могут быть как дети, так и студенты высших учебных заведений.

Что дает людям

Учителям Khan Academy помогает выявить пробелы в знаниях учеников и составить индивидуальный план для каждого из них. Родители смогут помочь своему ребенку с теми предметами, которые он изучает в школе, или выучить что-то совершенно новое. Учащиеся начнут хорошо разбираться в математике, естественных науках и других предметах.

Источники: khanacademy, mel.fm