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Хабиба Нурмагомедова официально включили в Зал славы UFC
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Сегодня в 10:13

Хабиба Нурмагомедова официально включили в Зал славы UFC

Бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова официально внесли в Зал славы UFC.

Торжественная церемония прошла в Лас-Вегасе. Нурмагомедову вручили специальную награду, а также пиджак члена Зала славы.

«Непобежденный Орел» стал восьмым бойцом так называемой «Новой школы», который вошел в список легенд UFC.

Ранее в Зал славы UFC были введены такие именитые бойцы, как Форрест Гриффин, Би Джей Пенн, Юрайя Фэйбер, Ронда Роузи, Майкл Биспинг, Рашад Эванс и Жорж Сен-Пьер.

Источник: tengrinews.kz

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