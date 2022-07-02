Хабиба Нурмагомедова официально включили в Зал славы UFC

Бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова официально внесли в Зал славы UFC.

Торжественная церемония прошла в Лас-Вегасе. Нурмагомедову вручили специальную награду, а также пиджак члена Зала славы.

«Непобежденный Орел» стал восьмым бойцом так называемой «Новой школы», который вошел в список легенд UFC.

Ранее в Зал славы UFC были введены такие именитые бойцы, как Форрест Гриффин, Би Джей Пенн, Юрайя Фэйбер, Ронда Роузи, Майкл Биспинг, Рашад Эванс и Жорж Сен-Пьер.

Источник: tengrinews.kz