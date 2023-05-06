Кенжебек Нурдолдай о начале своей карьеры, создании песен и поиске вдохновения

Кенжебек Нурдолдай — молодой и талантливый музыкант из Казахстана. Он рассказал о том, как начал свою музыкальную карьеру, чем вдохновляется во время написания текстов и что планирует на ближайшее будущее. Подробнее в материале.





Кенжебек Нурдолдай, 22 года, город — Алматы, музыкант, @mr.kenjebek

Как все началось

Я родился между Павлодаром и Астаной, в Ерейментауском районе, в селе Еркиншилик. Это название переводится как «свобода». Я провел там детство, а позже поступил в интернат для детей с нарушением зрения в Караганде. Получил там образование.

К музыке пришел еще в детстве: любил магнитофоны, кассеты. Отец заметил во мне эти способности и подтолкнул к участию в различных конкурсах. Первое время мотивацией для меня были выигрыши в виде игрушек. За первые места я получил плюшевого щенка, конструктор LEGO. Это было весело и интересно.





В 2009 году, когда я поступал в интернат, отца не стало. Чтобы помочь семье, я уже с 11 лет работал там, где придется, продавал диски. Понимал, что детство закончилось и надо вставать на ноги. И когда дома все стабилизировалось, в 13 лет я окончательно пришел к музыке.

О творчестве и вдохновении

Моя музыка лирична, в ней есть душа. Я пою о том, что переживаю сам. Ценю «трушность». В свое время даже увлекался хип-хопом, андерграунд рэпом. При этом всегда был за добро.

Я никогда не пишу музыку ради того, чтобы написать хит





Я никогда не пишу музыку ради того, чтобы написать хит. Никогда не угадывал, выстрелит одна из моих песен или нет. Все выходит естественно. При создании песен я вдохновляюсь жизненными историями. Если влюбляюсь, пишу о том, что влюбился, а если расстаюсь с кем-то — о расставании. Еще пишу, когда у меня есть повод задуматься о жизни и есть что сказать миру.

В своей голове я представляю людей совсем по-другому. Вижу их мультяшными, мысленно разукрашиваю. Каждый человек делится по цветам. И именно это я стараюсь описать в своих песнях.





Моя музыка растет. Она становится более осознанной и понятной. Я работаю над этим. На данный момент фаворит среди моих песен — это «Бақытты бол». Она не похожа на другие работы, и я бы назвал ее уникальной. В этой песне я попробовал себя в другом стиле и манере исполнения. Больше всего мне нравится, что эта песня максимально осознанная.

Во время выступлений для меня самое главное — отдать людям энергию, которая накопилась внутри меня





Во время выступлений для меня самое главное — отдать людям энергию, которая накопилась внутри меня. Если человек слышит мои песни, он действительно должен кайфовать. В этом моя цель. Мне важно создать такую атмосферу, чтобы люди словили одну волну и отрывались. Мои песни спокойные, но в них есть легкий роковый драйв. Поэтому на концертах я стараюсь честно все отработать и отдаваться целиком.

О текущей деятельности и планах

У меня много невыпущенного материала — около 80-90 треков. В iCloud-архиве пачками лежат песни, которые я писал еще в 2014-2015 годах. Думаю о том, чтобы выпустить еще один EP-альбом.





Я пробую себя в разных стилях: кантри, поп-рок, дрим-поп. Наблюдаю за тем, как прогрессирует EP KEZEN. Я стал популярен благодаря народу, людям, поэтому считаюсь с их мнением. Это важный аспект.

Рекомендации

Начинающим музыкантам я рекомендую делать музыку с душой. Не надо думать о том, как написать хит. Успех — это что-то необъяснимое. Иногда он приходит неожиданно. Поэтому не надейтесь на него. Просто делайте все с удовольствием.