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Кем гордились узбекистанцы в 2022 году: достижения соотечественников в спорте, культуре и технологиях
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Вчера в 15:45

Кем гордились узбекистанцы в 2022 году: достижения соотечественников в спорте, культуре и технологиях

Делимся крутыми достижениями узбекистанцев, которые запомнились в 2022 году.


Спорт


Жахонгир Вахидов, @jakhongir_vakhidov


Этим летом мужская сборная Узбекистана победила во Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи.

Решающую победу принес Жахонгир Вахидов, который обыграл соперника и принес команде первую в истории Узбекистана золотую медаль олимпиады.

Молодежная сборная Узбекистана по боксу


Также в этом году впервые в истории Узбекистана молодежная сборная по боксу завоевала первое место.

Спортсмены получили десять медалей, из них пять золотых. Награды завоевали Гульсевар Ганиева, Бахтиёр Асадов, Жавохир Умматалиев, Фазлиддин Эркинбоев, Торабек Хабибуллаев.

Давлат Бобонов, @bobonovdavlat

Давлат


Дзюдоист из Узбекистана, который в этом году стал чемпионом мира в весовой категории до 90 килограммов. Спортсмен одолел сильнейших дзюдоистов планеты, в том числе Кристиана Парлати из Италии в финале.

После этой победы Давлат Бобонов занял первое место в обновленном рейтинге лучших дзюдоистов мира от Международной федерации дзюдо.

Диера Келдиерова, @diyora_keldiyorova


Дзюдоистка из Узбекистана, которая впервые в истории возглавила мировой рейтинг лучших дзюдоистов планеты. Международная федерация дзюдо обновила рейтинг единоборцев после завершения турнира «Большого шлема» в Баку.

Ранее никто из узбекистанских дзюдоисток не поднимался на первое место.

Светлана Осипова, @svetlana___osipova


Еще одна историческая победа — золотая медаль Чемпионата мира по таэквондо. Светлана Осипова стала первой таэквондисткой из Узбекистана, которая выиграла подобную награду.

В финальном поединке спортсменка одолела Дану Арзан из Израиля.

Зухриддин Кадыров


Первый узбекский чемпион мира по фехтованию. В начале 2022 года в ОАЭ прошел чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов.

Зухриддин Кадыров выступал в категории юниоров и стал первым в истории Узбекистана спортсменом, который завоевал титул чемпиона мира в этом виде спорта.

Культура


Елкин Туйчиев


Фильм «Эврилиш», сценаристом и режиссером которого стал Елкин Туйчиев, был представлен на крупнейшем кинофестивале в Азии XXVII Busan International Film Festival. Работа стала лучшей в номинации KIM Jiseok Award.

Дилмурод Масаидов, @masaidovdilmurod


Дилмурод
Дилмурод Масаидов — режиссер фильма «Аел кисмати». В этом году картинка получила награды на престижном кинофестивале «Коркут Ата» в Турции.

«Аел кисмати» вручили гран-при в номинации «Лучший художественный фильм».

Фуркат Усманов


Еще один молодой режиссер из Узбекистана, который удостоился награды на фестивале «Коркут Ата» в Турции. Его фильм «Инсон» получил гран-при в номинации «Лучший документальный фильм».

Юлдуз Раджабова, @yulduzrajabovaofficial и Рано Шодиева, @shodiyevarano


Известные актрисы из Узбекистана Юлдуз Раджабова и Рано Шодиева были награждены международной премией «ТЮРКСОЙ». Они были удостоены подобной награды «за вклад в единство и содружество турецкого народа».

Бехзод Абдураимов, @behzod_abduraimov


 Бехзод

Известный талантливый пианист из Узбекистана выступил на Международном фестивале классической музыки BBC Proms, на сцене известного Королевского Альберт-Холла в Лондоне. Фестиваль ежегодно проходит в Великобритании.

Фирдавс Авезов


Молодой музыкант из Узбекистана уже не раз получал признание на международных и национальных конкурсах. В этом году он принимал участие в шоу «Голос. Дети».

Технологии


Узбекистанцы на чемпионате мира по робототехнике


Команда из Узбекистана, в составе которой были Мухаммад Матчонов, Мухаммад Солиев, Азамат Рузиев, Шукурулло Содиков и Асадбек Абдуллаев приняла участие в чемпионате мира по робототехнике FIRST Global Challenge.

По результатам они заняли пятое место в чемпионате и выиграли номинацию Best Skills Йельского Университета.

Рустам Хамдамов, Джахонгир Нарзуллаев, Вадим Захарьян


 Сооснователи стартапа BILLZ, который в этом году привлек $650 000. В компанию инвестировали международные венчурные фонды: Quest Ventures из Сингапура и британский Sturgeon Capital.

Бекназар Абдикамалов @abdik.bek и Азиз Муртазаев


Бекназар Абдикамалов и Азиз Муртазаев из Узбекистана развивают свой стартап AMI LABS PTE. LTD. В 2022 году вместе с партнером из Сингапура Джастином Ким они выиграли грант от Meta для дальнейшего развития бизнеса.

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