Кем гордились узбекистанцы в 2022 году: достижения соотечественников в спорте, культуре и технологиях

Спорт

Молодежная сборная Узбекистана по боксу





Зухриддин Кадыров

Культура

Елкин Туйчиев

Фуркат Усманов

Юлдуз Раджабова, @yulduzrajabovaofficial и Рано Шодиева, @shodiyevarano

Фирдавс Авезов

Технологии

Узбекистанцы на чемпионате мира по робототехнике

Рустам Хамдамов, Джахонгир Нарзуллаев, Вадим Захарьян





Бекназар Абдикамалов @abdik.bek и Азиз Муртазаев

Этим летом мужская сборная Узбекистана победила во Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи.Также в этом году впервые в истории Узбекистана молодежная сборная по боксу завоевала первое место.Спортсмены получили десять медалей, из них пять золотых.Дзюдоист из Узбекистана, который в этом году стал чемпионом мира в весовой категории до 90 килограммов. Спортсмен одолел сильнейших дзюдоистов планеты, в том числе Кристиана Парлати из Италии в финале.После этой победы Давлат Бобонов занял первое место в обновленном рейтинге лучших дзюдоистов мира от Международной федерации дзюдо.Дзюдоистка из Узбекистана, которая впервые в истории возглавила мировой рейтинг лучших дзюдоистов планеты. Международная федерация дзюдо обновила рейтинг единоборцев после завершения турнира «Большого шлема» в Баку.Светлана Осипова стала первой таэквондисткой из Узбекистана, которая выиграла подобную награду.В финальном поединке спортсменка одолела Дану Арзан из Израиля.Первый узбекский чемпион мира по фехтованию. В начале 2022 года в ОАЭ прошел чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов.Фильм «Эврилиш», сценаристом и режиссером которого стал Елкин Туйчиев, был представлен на крупнейшем кинофестивале в Азии XXVII Busan International Film Festival. Работа стала лучшей в номинации KIM Jiseok Award.Дилмурод Масаидов — режиссер фильма «Аел кисмати». В этом году картинка получила награды на престижном кинофестивале «Коркут Ата» в Турции.«Аел кисмати» вручили гран-при в номинации «Лучший художественный фильм».Еще один молодой режиссер из Узбекистана, который удостоился награды на фестивале «Коркут Ата» в Турции. Его фильм «Инсон» получил гран-при в номинации «Лучший документальный фильм».Известные актрисы из Узбекистана Юлдуз Раджабова и Рано Шодиева были награждены международной премией «ТЮРКСОЙ». Они были удостоены подобной награды «за вклад в единство и содружество турецкого народа».Известный талантливый пианист из Узбекистана выступил на Международном фестивале классической музыки BBC Proms, на сцене известного Королевского Альберт-Холла в Лондоне. Фестиваль ежегодно проходит в Великобритании.Молодой музыкант из Узбекистана уже не раз получал признание на международных и национальных конкурсах. В этом году он принимал участие в шоу «Голос. Дети».По результатам они заняли пятое место в чемпионате и выиграли номинацию Best Skills Йельского Университета.Сооснователи стартапа BILLZ, который в этом году привлек $650 000. В компанию инвестировали международные венчурные фонды: Quest Ventures из Сингапура и британский Sturgeon Capital.Бекназар Абдикамалов и Азиз Муртазаев из Узбекистана развивают свой стартап AMI LABS PTE. LTD. В 2022 году вместе с партнером из Сингапура Джастином Ким они выиграли грант от Meta для дальнейшего развития бизнеса.