Кем гордились кыргызстанцы в 2022 году: достижения в спорте, культуре и науке

Рассказываем о кыргызстанцах, которые добились крутых достижений и успехов в уходящем году.
Спорт
Сборная Кыргызстана по хоккею
Во время Чемпионата мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе Кыргызстан впервые принял мировое первенство. После этой победы сборная Кыргызстана теперь выступает в третьем дивизионе под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой.
Бакыт Эмилжанов, @w_zayac
Команда Team Secret, в которой состоит и Бакыт Эмилжанов, заняла второе место на крупнейшем турнире по Dota 2 The International 2022 в Сингапуре.
Орозали Максудов, @orozali_maksudov
Кыргызстанец стал чемпионом мира по кунг-фу. Оразали выиграл золотую медаль на Кубке мира по кунг-фу в Турции. Спортсмен выступал в весовой категории до 80 килограмм в двух дисциплинах.
Акжол Махмудов, @akzhol_makhmudov
Кыргызстанец стал чемпионом мира по борьбе. В финале спортсмен выступал против Золтана Леваи из Венгрии. Он победил — 8:0.
Эльдияр Орозбаев
Парень стал чемпионом Западной Азии по быстрым шахматам. Бронзовыми призерами стали Айжан Съездбекова и мастер ФИДЕ Эржан Жакшылыков.
Жоламан Шаршенбеков, @jolaman_sharshenbekov
Кыргызстанец выиграл чемпионат мира по борьбе в весовой категории до 60 килограммов.
Бекназ Алмазбеков, @almazbekov_beknaz_11
Кыргызстанец попал в рейтинг 60 самых талантливых молодых футболистов 2005 года рождения, который опубликовало издание The Guardian.
Валентина Шевченко, @bulletvalentina
Кыргызстанка в седьмой раз защитила пояс чемпионки UFC.
Она выступила на турнире UFC 275 в Сингапуре.
Никита Цой
Кыргызстанец стал четырехкратным чемпионом мира по тайскому боксу.
Культура
Актан Арым Кубат
Мировая премьера фильма «Эсимде» режиссера состоялась осенью в Японии.
Манасчи Рысбай Исаков
Заслуженный артист Кыргызстана Манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пересказывая эпос «Манас» в течение 124 часов.
D Billions, @dbillions_kids_songs
Bloomberg сняли выпуск о кыргызстанских ютуберах. В прошлом году креативная команда YouTube-канала из Кыргызстана D Billions получила бриллиантовую кнопку.
Рахим Карим и Комрон Карим
Поэты были удостоены международной награды Филиппин Global Excellence Awards 2022 за высокие достижения в области литературы.
Мирбек Атабеков, @mirbek_atabekov
Популярный кыргызский певец в этом году радовал слушателей новыми песнями.
Абубакр Абдыкапаров, @bakr.xs
Bakr — рэп исполнитель из Кыргызстана, песни которого все слушали в 2022 году. Его треки покоряли музыкальные черты СНГ.
Улукман Осмоналиев, @ulukmanapo
Еще один артист из Кыргызстана. В 2022 году стал известен за пределами страны.
Айжан Чаначева, @aijanchanacheva
Айжан — кыргызстанка, участвующая в международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Девушка стала победительницей в одной из номинаций.
Байнур Куштарбеков, @bainur_beauty
Байнур — профессиональный визажист, лауреат Гран-при V World Championship 2022. Кыргызстанец стал однократным золотым призером и трехкратным серебряным. В одной номинации занял четвертое место.
Ванесса Толкунбек-кызы
Модель из Кыргызстана выиграла конкурс Face of Asia 2022. Алия Султанбаева, Аскат Осмонов и Муратбек Мамыроввошли в топ-10.
Амирхан Батабаев, @amirchiiik_
Молодой певец из Бишкека попал в мировой чарт хитов Shazam-200.
Трек «Эта любовь» попал в мировой чарт Shazam, а также занял лидирующие позиции во всех чартах Азии всего за несколько дней после релиза.
Дархан Кожохан и Эгемберди Бекболиев
Фильм «Семетей — сын Манаса» режиссеров получил диплом кинофестиваля Premio Felix, прошедшего в Милане.
Ленте из Кыргызстана присужден диплом «за сохранение и популяризацию эпической истории».
Ома и Эма Асанбековы, @omaematwins
Братья Ома и Эма Асанбековы дошли до полуфинала чемпионата мира по современным танцам Fusion Concept Festival в Париже.
Технологии, наука, бизнес
«Кыргызская космическая программа» и WeinCrypto
Кыргызстанки с космическим и криптовалютным стартапами получили по $10 000 от ПРООН.
Алтай Борубаев
Математическое исследование академика из Кыргызстана «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.
Айнура Сагын, @ainura_sagyn
Кыргызстанка вошла в топ-100 влиятельных и вдохновляющих женщин планеты от BBC.
Представительницы шахматной школы Кыргызстана
Пять представительниц шахматной школы Кыргызстана стали обладательницами наград Year of the Woman in Chess Awards.
Эту награду присуждают выдающимся женщинам Международная шахматная федерация FIDE.