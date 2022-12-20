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Кем гордились кыргызстанцы в 2022 году: достижения в спорте, культуре и науке
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Вчера в 16:45

Кем гордились кыргызстанцы в 2022 году: достижения в спорте, культуре и науке

Рассказываем о кыргызстанцах, которые добились крутых достижений и успехов в уходящем году.


Спорт

Сборная Кыргызстана по хоккею

Во время Чемпионата мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе Кыргызстан впервые принял мировое первенство. После этой победы сборная Кыргызстана теперь выступает в третьем дивизионе под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой.


Бакыт Эмилжанов, @w_zayac


Команда Team Secret, в которой состоит и Бакыт Эмилжанов, заняла второе место на крупнейшем турнире по Dota 2 The International 2022 в Сингапуре.


Орозали Максудов, @orozali_maksudov


Кыргызстанец стал чемпионом мира по кунг-фу. Оразали выиграл золотую медаль на Кубке мира по кунг-фу в Турции. Спортсмен выступал в весовой категории до 80 килограмм в двух дисциплинах.


Акжол Махмудов, @akzhol_makhmudov


Кыргызстанец стал чемпионом мира по борьбе. В финале спортсмен выступал против Золтана Леваи из Венгрии. Он победил — 8:0.


Эльдияр Орозбаев


Парень стал чемпионом Западной Азии по быстрым шахматам. Бронзовыми призерами стали Айжан Съездбекова и мастер ФИДЕ Эржан Жакшылыков.


Жоламан Шаршенбеков, @jolaman_sharshenbekov


Кыргызстанец выиграл чемпионат мира по борьбе в весовой категории до 60 килограммов.


Бекназ Алмазбеков, @almazbekov_beknaz_11


Кыргызстанец попал в рейтинг 60 самых талантливых молодых футболистов 2005 года рождения, который опубликовало издание The Guardian.


Валентина Шевченко, @bulletvalentina


Кыргызстанка в седьмой раз защитила пояс чемпионки UFC.

Она выступила на турнире UFC 275 в Сингапуре.

Никита Цой

Кыргызстанец стал четырехкратным чемпионом мира по тайскому боксу.

Культура


Актан Арым Кубат


Мировая премьера фильма «Эсимде» режиссера состоялась осенью в Японии.


Манасчи Рысбай Исаков


Заслуженный артист Кыргызстана Манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пересказывая эпос «Манас» в течение 124 часов.


D Billions, @dbillions_kids_songs


Bloomberg сняли выпуск о кыргызстанских ютуберах. В прошлом году креативная команда YouTube-канала из Кыргызстана D Billions получила бриллиантовую кнопку.


Рахим Карим и Комрон Карим


Поэты были удостоены международной награды Филиппин Global Excellence Awards 2022 за высокие достижения в области литературы.


Мирбек Атабеков, @mirbek_atabekov


Популярный кыргызский певец в этом году радовал слушателей новыми песнями.


Абубакр Абдыкапаров, @bakr.xs


Bakr — рэп исполнитель из Кыргызстана, песни которого все слушали в 2022 году. Его треки покоряли музыкальные черты СНГ.


Улукман Осмоналиев, @ulukmanapo

Улукманапо


Еще один артист из Кыргызстана. В 2022 году стал известен за пределами страны.


Айжан Чаначева, @aijanchanacheva


Айжан — кыргызстанка, участвующая в международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Девушка стала победительницей в одной из номинаций.


Байнур Куштарбеков, @bainur_beauty

Байнур Куштарбеков


Байнур — профессиональный визажист, лауреат Гран-при V World Championship 2022. Кыргызстанец стал однократным золотым призером и трехкратным серебряным. В одной номинации занял четвертое место.


Ванесса Толкунбек-кызы


Модель из Кыргызстана выиграла конкурс Face of Asia 2022. Алия Султанбаева, Аскат Осмонов и Муратбек Мамыроввошли в топ-10.


Амирхан Батабаев, @amirchiiik_

Амирхан Батабаев


Молодой певец из Бишкека попал в мировой чарт хитов Shazam-200.

Трек «Эта любовь» попал в мировой чарт Shazam, а также занял лидирующие позиции во всех чартах Азии всего за несколько дней после релиза.


Дархан Кожохан и Эгемберди Бекболиев


Фильм «Семетей — сын Манаса» режиссеров получил диплом кинофестиваля Premio Felix, прошедшего в Милане.

Ленте из Кыргызстана присужден диплом «за сохранение и популяризацию эпической истории».


Ома и Эма Асанбековы, @omaematwins


Братья Ома и Эма Асанбековы дошли до полуфинала чемпионата мира по современным танцам Fusion Concept Festival в Париже.

Технологии, наука, бизнес


«Кыргызская космическая программа» и WeinCrypto


Кыргызстанки с космическим и криптовалютным стартапами получили по $10 000 от ПРООН.


Алтай Борубаев


Математическое исследование академика из Кыргызстана «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.


Айнура Сагын, @ainura_sagyn

Айнура Сагын


Кыргызстанка вошла в топ-100 влиятельных и вдохновляющих женщин планеты от BBC.


Представительницы шахматной школы Кыргызстана


Пять представительниц шахматной школы Кыргызстана стали обладательницами наград Year of the Woman in Chess Awards.

Эту награду присуждают выдающимся женщинам Международная шахматная федерация FIDE.

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#кыргызстан #бишкек #кыргызы #итогигода
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