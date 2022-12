Кем гордились кыргызстанцы в 2022 году: достижения в спорте, культуре и науке

Рассказываем о кыргызстанцах, которые добились крутых достижений и успехов в уходящем году.





Спорт





Сборная Кыргызстана по хоккею





Во время Чемпионата мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе Кыргызстан впервые принял мировое первенство. После этой победы сборная Кыргызстана теперь выступает в третьем дивизионе под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой.







Команда Team Secret, в которой состоит и Бакыт Эмилжанов, заняла второе место на крупнейшем турнире по Dota 2 The International 2022 в Сингапуре.







Кыргызстанец стал чемпионом мира по кунг-фу. Оразали выиграл золотую медаль на Кубке мира по кунг-фу в Турции. Спортсмен выступал в весовой категории до 80 килограмм в двух дисциплинах.







Кыргызстанец стал чемпионом мира по борьбе. В финале спортсмен выступал против Золтана Леваи из Венгрии. Он победил — 8:0.





Эльдияр Орозбаев



Парень стал чемпионом Западной Азии по быстрым шахматам. Бронзовыми призерами стали Айжан Съездбекова и мастер ФИДЕ Эржан Жакшылыков.







Кыргызстанец выиграл чемпионат мира по борьбе в весовой категории до 60 килограммов.







Кыргызстанец попал в рейтинг 60 самых талантливых молодых футболистов 2005 года рождения, который опубликовало издание The Guardian.







Кыргызстанка в седьмой раз защитила пояс чемпионки UFC.

Она выступила на турнире UFC 275 в Сингапуре.

Никита Цой

Кыргызстанец стал четырехкратным чемпионом мира по тайскому боксу.

Культура





Актан Арым Кубат



Мировая премьера фильма «Эсимде» режиссера состоялась осенью в Японии.





Манасчи Рысбай Исаков



Заслуженный артист Кыргызстана Манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пересказывая эпос «Манас» в течение 124 часов.







Bloomberg сняли выпуск о кыргызстанских ютуберах. В прошлом году креативная команда YouTube-канала из Кыргызстана D Billions получила бриллиантовую кнопку.





Рахим Карим и Комрон Карим



Поэты были удостоены международной награды Филиппин Global Excellence Awards 2022 за высокие достижения в области литературы.







Популярный кыргызский певец в этом году радовал слушателей новыми песнями.







Bakr — рэп исполнитель из Кыргызстана, песни которого все слушали в 2022 году. Его треки покоряли музыкальные черты СНГ.







Еще один артист из Кыргызстана. В 2022 году стал известен за пределами страны.







Айжан — кыргызстанка, участвующая в международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Девушка стала победительницей в одной из номинаций.







Байнур — профессиональный визажист, лауреат Гран-при V World Championship 2022. Кыргызстанец стал однократным золотым призером и трехкратным серебряным. В одной номинации занял четвертое место.





Ванесса Толкунбек-кызы



Модель из Кыргызстана выиграла конкурс Face of Asia 2022. Алия Султанбаева, Аскат Осмонов и Муратбек Мамыроввошли в топ-10.







Молодой певец из Бишкека попал в мировой чарт хитов Shazam-200.

Трек «Эта любовь» попал в мировой чарт Shazam, а также занял лидирующие позиции во всех чартах Азии всего за несколько дней после релиза.





Дархан Кожохан и Эгемберди Бекболиев



Фильм «Семетей — сын Манаса» режиссеров получил диплом кинофестиваля Premio Felix, прошедшего в Милане.

Ленте из Кыргызстана присужден диплом «за сохранение и популяризацию эпической истории».





Ома и Эма Асанбековы, @omaematwins



Братья Ома и Эма Асанбековы дошли до полуфинала чемпионата мира по современным танцам Fusion Concept Festival в Париже.

Технологии, наука, бизнес





«Кыргызская космическая программа» и WeinCrypto



Кыргызстанки с космическим и криптовалютным стартапами получили по $10 000 от ПРООН.





Алтай Борубаев



Математическое исследование академика из Кыргызстана «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.







Кыргызстанка вошла в топ-100 влиятельных и вдохновляющих женщин планеты от BBC.





Представительницы шахматной школы Кыргызстана



Пять представительниц шахматной школы Кыргызстана стали обладательницами наград Year of the Woman in Chess Awards.

Эту награду присуждают выдающимся женщинам Международная шахматная федерация FIDE.