«Кел, балалар, оқылық»: проект возможностей для казахстанских детей

Очередной музыкальный клип создан детьми в третьем сезоне проекта «Кел, балалар, оқылық», но уже в Павлодаре. Напомним, инициированный известным режиссером Куанышем Бейсек образовательный проект, при финансовой поддержке Jusan, позволяет казахстанским детям из разных регионов получить навыки творческих профессий в кинематографе. Более того, в результате курса обучения дети создают свои первые произведения: видеоклипы, спектакли, анимацию для звезд казахстанской музыки. В третьем выпуске дети сняли клип на песню «Көңіл» Алдияра и Hey Monro из группы «Ирина Кайратовна».





По словам режиссера, в третий сезон претендентов было больше 70 школьников, из которых отобрали 20 участников, обладающих талантами и навыками рисования.

Куаныш Бейсек, режиссер

Основная цель проекта «Кел, балалар, оқылық» — познакомить талантливых детей из отдаленных регионов Казахстана с востребованными современными профессиями и дать им возможность раскрыть свой потенциал. В проекте ученики узнали не только об азах покадровой анимации, но и как создаются сюжетные линии, сценарии и режиссура. В итоге двухнедельного курса дети легко освоили основы кадровой анимации и создали свой рисованный клип на песню «Көңіл» звезд музыки Hey Monro и Алдияра. Этот видеоклип дети посвятили 1 мая – Дню единства народа Казахстана.





Чтобы сделать занятия интересными и разнообразить учебный процесс, организаторы погружали детей в культурно-развлекательный досуг, подарив им незабываемые воспоминания.

Съемочная группа проекта в течение двух недель тесно общалась с учениками и старалась им помочь также морально. Вот почему команда не хотела сидеть с детьми в одной комнате. В промежутках детей водили в боулинг, кино, катались на горках, играли в разные игры, чтобы они могли перегрузиться, освежиться и хорошо провести время. Тесное общение помогло съемочной группе максимум поделиться личным опытом и повысить уверенность учеников в себе.





Куаныш Бейсек считает, что каждый сезон проекта приносит большую пользу не только детям из того региона, где реализуется очередной проект «Кел, балалар, оқылық». Результат третьего сезона также вдохновит всех казахстанских детей на творческие поиски и самореализацию, так как после предыдущих сезонов проект получил колоссальное количество сообщение со всех уголков Казахстана.









Куаныш Бейсек, режиссер

Участие в каждом сезоне проекта можно сравнить с семенем, посеянным в благодатную почву. Оно вырастет в дерево с красивыми плодами, которое в будущем послужат развитию режиссуры и креативного кластера Казахстана. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию креативной культуры всего казахского народа, а не только одного региона, где мы делаем проект. Если вы хотите реализовать проект, ориентированный на образование, тогда советую собрать команду и партнеров, которые будут на одной волне с вами и разделяют ваши ценности. Например, Jusan очень поддержал нас в реализации проекта «Кел, балалар, оқылық». Когда они услышали об этом проекте, сразу заинтересовались и с радостью согласились его воплотить в жизнь, увидев в нем огромный потенциал. Так, в каждом городе или селе мы находим поддержку и людей, которые готовы вложить в этот проект свои силы. Хочу здесь выразить благодарность Школе-интернату имени Ы. Алтынсарина в Павлодаре, дети которых занимались с нами.





Образовательный проект «Кел, балалар оқылық» при поддержке Jusan был реализован впервые в поселке Жаланаш Алматинской области, в результате которого снят видеоклип для известной певицы Yenleak. Второй сезон в Таразе завершился премьерой спектакля, созданного детьми и съемкой клипа для популярного исполнителя и вайнера Zheka Fat Belly. Каждый сезон также сопровождается созданием документального фильма о реализованном проекте и трогательных личных историй детей, преодолевших неуверенность и страх, и где ярко демонстрируется творческий прогресс участников проекта, раскрывается их потенциал.



