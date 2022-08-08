Кел, балалар, оқылық! Как вдохновить детей на саморазвитие

«Такая практика есть во всем мире, когда детей обучают разным навыкам. Но режиссуре, операторскому и актерскому мастерству я лично не встречал. Наш менеджер по локациям предложил Жалаңаш. Здесь красивая природа и мы смогли охватить детей из соседних аулов — Кіші Жалаңаш и Тоғызбұлақ. Если в городе у детей больше таких возможностей, то в аулах, к сожалению, выбора такого нет», — рассказывает режиссер.Прибыв на место, организаторы расклеили объявления и уведомили учителей. Планировалось обучать учеников седьмых-девятых классов, но поскольку и младшие проявляли интерес, приняли и их.На первое занятие я приехал с презентацией, где рассказывал о профессиональных тонкостях работы, но в процессе понял, что нужно подавать информацию немного проще. Сменил тактику, решил делиться историями и инсайтами, вместо узкопрофильных знаний. Включал ролики и фильмы, вместе с детьми мы обсуждали сюжет, кадры, локации и монтаж. Так процесс пошел быстрее и интереснее для ребят», — вспоминает Куаныш.

Помогать в обучении в Алматинскую область вместе с режиссером приехали его коллеги: спикер по актерскому мастерству Куаныш Шакиров, спикер и куратор операторского департамента на площадке Биржан Шакарим.Кто-то пришел из любопытства, кто-то с целью получить новые знания. Так, 13-летний Ерсын пришел по его признанию от скуки и в процессе обучения определился с будущей профессией. «Когда я подержал в руке камеру и попробовал снять видео, мне захотелось стать оператором. Это так интересно», — говорит Ерсын.Еще в самом начале Куаныш предупредил детей, что закреплять полученные знания они будут на практике. На седьмой день в ауле случился переполох —«Так материал усваивается лучше. Мы на уровне разработки концепта заложили идею закрепить знания съемкой музыкального клипа, так как это одна из более легких форм в нашем деле, нежели короткий метр или социальный ролик. Клип не требует глубокой сценарной линии, позволяет импровизировать. А мы как раз хотели развить в детях креативный подход и смелость к экспериментам.Это было лучшим решением — мы получили много идей. Вдохновленные подростки предлагали не только сюжет для своей части клипа, они продумали декорации, локации и реквизит. Дети сами выступали в роли режиссеров, операторов и актеров, и во время процесса у детей так горели глаза, что я сам был вдохновлен этим», — рассказывает Бейсеков.Результатом вдохновлены как дети, так и Енлик. «Работа с детьми как будто вернула меня в мое детство, меня накрыли теплые воспоминания, эти чувства как будто дали мне второе дыхание, чистое и невинное вдохновение этих классных ребятишек. Не всегда легко сработаться с детьми, но мне было комфортно и уютно», — поделились впечатлениями певица.«Они были так горды собой. Я думаю, такие проекты настолько значимы в глобальном смысле. Они дают толчок, мотивацию двигаться вперед, смело идти к своей цели. У меня была похожая история, когда в 2014-м в Астану с мастер-классом приезжал известный на весь СНГ режиссер рекламных видео и клипов. Тогда, вдохновленный его выступлением, я открыл для себя новый мир и буквально влюбился в профессию. По сути так и началась моя карьера. Ведь до этого я просто брал камеру и снимал в свое удовольствие. Позже услышал похожие истории и понял, что это скорее закономерность, нежели случайность. Так и появилось убеждение, что гипотеза работает и можно практиковать. Долго держал эту идею школы для сельских детей у себя в голове и после того как нашел поддержку, приступил к реализации. Результатом доволен и вдохновлен. Отдал много энергии, но получил еще больше в ответ. Готов посвятить всю свою жизнь таким проектам», — говорит Куаныш Бейсеков.На предпоказе клипа и документального фильма с участием съемочной команды, глава банка отметил важность таких инициатив и готовность поддерживать проекты в области образования и впредь.«Когда смотришь на эмоции детей, видишь их горящие глаза, импульс к саморазвитию, понимаешь, что мы делаем правильную работу. Это не просто мастер-класс или курс обучения, мы в какой-то мере повлияли на судьбы этих детей. Дали понять, вселили в них веру в себя, в то, что можно добиться желаемого, если проявить усердие и потрудиться получить новые знания. И получилось очень круто!», — поделился впечатлением председатель правления Jusan Bank Нурдаулет Айдосов.

Материал подготовлен при поддержке АО «Jusan Bank».

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