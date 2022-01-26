Kcell, Beeline, iBEC Systems: 9 вакансий для мобильных разработчиков

Android developer в Kcell





Город: Алматы

Обязанности:

— разработка и сопровождение приложений на Android​

— создание нового и оптимизация имеющегося функционала

— проверка кода.

Требования:

— минимальный стаж работы в сфере разработки ​Android приложений от трех лет

— знание языков Java, Kotlin

— опыт работы с Kotlin Coroutines​

— знание принципов ООП и шаблонов

— понимание принципов SOLID и Clean Architecture

— понимание модульности в Android приложениях.













Алматы

Обязанности:

— разработка нового функционала мобильных приложений Android

— первичное тестирование новых разработок и доработок

— оптимизация кодовой базы мобильных приложений Android

— обеспечение доступности и скорости мобильных приложений Android.

Требования:

— навыки разработки мобильных приложений

— знание объектно-ориентированного программирования

— знание языков программирования высокого уровня

— знание принципов шифрования каналов передачи данных и шифрования данных на устройстве.





Middle Flutter разработчик в iBEC Systems





Город: Алматы

Обязанности:

— поддержка и разработка сложных проектов на основе веб-технологий

— постоянное обучение и совершенствование навыков и опыта

— внешние и внутренние семинары или доклады.

Требования:

— опыт разработки приложений для iOS и Android

— знание Flutter, Dart

— опыт работы с Firebase, BLoC

— устойчивые знания принципов и опыт работы в ООП, опыт работы с СУБД

— знание системы контроля версии Git.





Android Разработчик в Beeline





Город: Алматы

Обязанности:

— разработка Android приложений, которые будут востребованы пользователями, а не пылиться в Play Store

— анализ и интеграция с внешними API / SDK

— участие в организации и улучшении процессов разработки / QA / CI-CD

— написание чистого, структурированного и хорошо документированного кода.

Требования:

— опыт в разработке коммерческих приложений Android

— иметь опыт по написанию и публикации библиотек в репозитории maven либо же .aar файлов

— умение анализировать производительность, поиск утечек памяти

— базовый опыт работы/разработки на Linux / Ubuntu

— понимание процесса разработки графического интерфейса

— опыт работы с библиотеками Dagger, Koin, Retrofit, RxJava, Coroutines.





Разработчик React Native в Europharma





Город: Алматы

Обязанности:

— разработка дополнительного функционала мобильного приложения на React Native.

Требования:

— уверенные знания JavaScript ES6

— знание и понимание React / React Native и Redux

— понимание DOM management, Virtual DOM

— опыт работы с клиент-серверными приложениями

— практическое знание Git

— опыт публикации приложений iOS / Android.





Web-программист в Университет Синергия

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— дизайн десктопной и мобильной версии сайта

— проектирование интерфейсов мобильных приложений

— проведение исследований вместе с Product менеджером

— составление CJM и информационных архитектур

— написание текстов для интерфейсов и лендингов, с учетом пользовательского пути

— отрисовка пользовательского пути в прототипах и тестирование.

Требования:

— портфолио проектов

— базовые знания UI, CSS, MIRO и начальные навыки верстки

— знание Photoshop, Illustrator, Coreldraw

— умение создавать иконки, иллюстрации и банеры.





Middle/Senior iOS Developer в One technologies





Город: Алматы

Обязанности:



— разрабатывать новые и улучшать существующие мобильные приложения

— активно участвовать в процессе разработки, от проектирования архитектуры до релиза

— менторство.

Требования:

— опыт разработки приложений для iOS

— опыт разработки клиент-серверных приложений

— знание Swift

— знание ООП, паттернов проектирования, понимание принципов SOLID

— знание основных архитектурных паттернов, базовых фреймворков, опыт работы с многопоточностью в iOS.





Город: Алматы

Обязанности:

— разработка дополнительного функционала мобильного приложения на React Native

— работа с командой backend разработчиков.

Требования:

— уверенные знания JavaScript ES6

— опыт работы с клиент-серверными приложениями

— практическое знание Git

— опыт публикации приложений iOS / Android

— умение работать в Figma.









Город: Алматы

Обязанности:

— разработка мобильных приложений под Android/iOS

— анализ и интеграция с внешними API/SDK

— разработка приложений на платформе Flutter

— разработка приложения для сотрудников и студентов университета

— поддержка текущего приложения.

Требования:

— знание DevOps

— знание Figma, Photoshop

— умение работать с Git

— знание особенностей Android, iOS

— умение выкладывать приложение в Play Market и AppStore

— знание Rest API

— знание структуры данных, алгоритмы решения типовых задач, областей и способы их применения, паттернов MVC/MVP.