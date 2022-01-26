Kcell, Beeline, iBEC Systems: 9 вакансий для мобильных разработчиков

Android developer в Kcell
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка и сопровождение приложений на Android
— создание нового и оптимизация имеющегося функционала
— проверка кода.
Требования:
— минимальный стаж работы в сфере разработки Android приложений от трех лет
— знание языков Java, Kotlin
— опыт работы с Kotlin Coroutines
— знание принципов ООП и шаблонов
— понимание принципов SOLID и Clean Architecture
— понимание модульности в Android приложениях.
Senior/Middle Android developer в Tele2/ALTEL
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка нового функционала мобильных приложений Android
— первичное тестирование новых разработок и доработок
— оптимизация кодовой базы мобильных приложений Android
— обеспечение доступности и скорости мобильных приложений Android.
Требования:
— навыки разработки мобильных приложений
— знание объектно-ориентированного программирования
— знание языков программирования высокого уровня
— знание принципов шифрования каналов передачи данных и шифрования данных на устройстве.
Middle Flutter разработчик в iBEC Systems
Город: Алматы
Обязанности:
— поддержка и разработка сложных проектов на основе веб-технологий
— постоянное обучение и совершенствование навыков и опыта
— внешние и внутренние семинары или доклады.
Требования:
— опыт разработки приложений для iOS и Android
— знание Flutter, Dart
— опыт работы с Firebase, BLoC
— устойчивые знания принципов и опыт работы в ООП, опыт работы с СУБД
— знание системы контроля версии Git.
Android Разработчик в Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка Android приложений, которые будут востребованы пользователями, а не пылиться в Play Store
— анализ и интеграция с внешними API / SDK
— участие в организации и улучшении процессов разработки / QA / CI-CD
— написание чистого, структурированного и хорошо документированного кода.
Требования:
— опыт в разработке коммерческих приложений Android
— иметь опыт по написанию и публикации библиотек в репозитории maven либо же .aar файлов
— умение анализировать производительность, поиск утечек памяти
— базовый опыт работы/разработки на Linux / Ubuntu
— понимание процесса разработки графического интерфейса
— опыт работы с библиотеками Dagger, Koin, Retrofit, RxJava, Coroutines.
Разработчик React Native в Europharma
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка дополнительного функционала мобильного приложения на React Native.
Требования:
— уверенные знания JavaScript ES6
— знание и понимание React / React Native и Redux
— понимание DOM management, Virtual DOM
— опыт работы с клиент-серверными приложениями
— практическое знание Git
— опыт публикации приложений iOS / Android.
Web-программист в Университет Синергия
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— дизайн десктопной и мобильной версии сайта
— проектирование интерфейсов мобильных приложений
— проведение исследований вместе с Product менеджером
— составление CJM и информационных архитектур
— написание текстов для интерфейсов и лендингов, с учетом пользовательского пути
— отрисовка пользовательского пути в прототипах и тестирование.
Требования:
— портфолио проектов
— базовые знания UI, CSS, MIRO и начальные навыки верстки
— знание Photoshop, Illustrator, Coreldraw
— умение создавать иконки, иллюстрации и банеры.
Middle/Senior iOS Developer в One technologies
Город: Алматы
Обязанности:
— разрабатывать новые и улучшать существующие мобильные приложения
— активно участвовать в процессе разработки, от проектирования архитектуры до релиза
— менторство.
Требования:
— опыт разработки приложений для iOS
— опыт разработки клиент-серверных приложений
— знание Swift
— знание ООП, паттернов проектирования, понимание принципов SOLID
— знание основных архитектурных паттернов, базовых фреймворков, опыт работы с многопоточностью в iOS.
Middle Mobile Developer в Bugin Holding
Обязанности:
— разработка дополнительного функционала мобильного приложения на React Native
— работа с командой backend разработчиков.
Требования:
— уверенные знания JavaScript ES6
— опыт работы с клиент-серверными приложениями
— практическое знание Git
— опыт публикации приложений iOS / Android
— умение работать в Figma.
Android/iOS Flutter разработчик в КазНту им.Сатпаева
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка мобильных приложений под Android/iOS
— анализ и интеграция с внешними API/SDK
— разработка приложений на платформе Flutter
— разработка приложения для сотрудников и студентов университета
— поддержка текущего приложения.
Требования:
— знание DevOps
— знание Figma, Photoshop
— умение работать с Git
— знание особенностей Android, iOS
— умение выкладывать приложение в Play Market и AppStore
— знание Rest API
— знание структуры данных, алгоритмы решения типовых задач, областей и способы их применения, паттернов MVC/MVP.