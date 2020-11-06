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KazAngels. О клубе бизнес-ангелов и высокой маржинальности в сфере IT
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Вчера в 20:05

KazAngels. О клубе бизнес-ангелов и высокой маржинальности в сфере IT

Адиль Нургожин, председатель Совета директоров АО QazTech Ventures


О предпринимателях и инвестициях


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Последние десять лет я занимаюсь венчурными инвестициями и активно инвестирую в качестве бизнес-ангела. Мне интересно создавать, влиять, самому принимать решения и нравятся предприниматели, я и сам раньше занимался бизнесом. Предприниматели — инициативные, независимые, цельные, умные люди с сильной волей, не всегда удобные и приятные в общении, но всегда движки.

Инвестиции всегда были популярными, но десять лет назад в Казахстане они шли в другие отрасли, в традиционные и понятные проекты. За эти годы участие государства в экономике выросло с 10-15 % до 70, а значит, простор для коммерческих идей сократился. Соответственно, частными инициативами зарабатывать стало неоткуда, и стало меньше и коммерческих денег, и инвесторов. Но рынок все равно существует, даже если он маленький, и на IT-шников есть спрос. Это мировой тренд, от которого мы пытаемся не отстать и вкидываемся в стартапы.

Для того чтобы инвестировать, нужно иметь определенную экспертизу, опыт, знания и свободные деньги


Для того чтобы инвестировать, нужно иметь определенную экспертизу, опыт, знания и свободные деньги. Потому что необходимо понимать и быть готовым к тому, что эти деньги можно потерять.

У инвестиций в традиционный бизнес цикл короче, например, строительство — вы сегодня зашли, а через полтора года сдали объект в эксплуатацию и получили деньги. А в IT нужно долго и системно инвестировать, прежде чем вы получите хороший софт, который будет решать конкретную задачу бизнеса, и его можно будет продавать. Чтобы вырасти от продукта до хорошей компании, необходимо минимум пять лет. Но есть и преимущества, поскольку стартапы — это про людей и скиллы, они не требуют капитальных затрат и приобретения материальных активов. Основные затраты в IT — количество крутых разработчиков в команде, то есть заработная плата. Разная маржа — на строительстве жилья эконом-класса можно заработать 10-15 % чистой прибыли, в IT маржинальность — 60-100 %.

На строительстве жилья эконом-класса можно заработать 10-15 % чистой прибыли, в IT маржинальность — 60-100 %


При выборе стартапов я, как и многие, обращаю внимание на людей, компетенции и порядочность команды. Продукт и ниша имеют второстепенное значение, но рыночная ниша должна быть большая — это когда в обороте более одного миллиарда долларов, тогда есть смысл этим заниматься. Потому что это значит, что на другом конце есть крупные компании, которые будут покупать этот продукт. Третье, на что я обращаю внимание, наличие других инвесторов, traction, зрелость людей.


О KazAngels


Можно сидеть на своей маленькой нише, зарабатывать миллион долларов в год и никому никогда об этом не рассказывать. Другой подход — это когда рынок растет, и теперь на нем можно заработать десять миллионов, твой миллион сохранится, но появится шанс заработать еще или захантить хорошего специалиста, потому что все вокруг развиваются. Я за то, чтобы растить весь рынок, за коллективный ум, и я не хочу быть единственным бизнес-ангелом и венчурным инвестором в этой стране. Потому что это будет означать, что мы не существуем как рынок в этой стране. Я предпочитаю, чтобы комьюнити росло, больше умных людей тратило на это свое время и развивалось в одном направлении. Исходя из этого 2 года назад был создан клуб бизнес-ангелов, в который мы объединили 20-25 человек, ценностно схожих с нами. В большинстве это предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний.

У нашего клуба KazAngels есть фиксированный членский взнос один раз в год, который мы специально определили, чтобы понимать, человек серьезно хочет этим заниматься или нет. Если он не готов за это платить, значит, это не является для него ценностью. Это небольшой фильтр, а в основном в клуб попадают по рекомендациям. И также, если кто-то хочет присоединиться, у нас на сайте можно заполнить анкету, связаться с исполнительным директором, подписать пользовательское соглашение, и все. А принимать этого человека или нет, будут решать все участники клуба.


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Мы хотим стать бизнес-ангелами, заработать на этой нише, общаться и развиваться, дать возможность инвестировать вместе с нами на разных рынках.

В инвестиционном бизнесе теория не помогает, нужно инвестировать, терять деньги, подписывать договоры, возиться со стартапами, и на пятый-шестой раз вы начнете понимать, а на десятый начнете что-то зарабатывать.

Особенность нашего клуба в том, что мы не рекомендуем стартапы, в которые сами не вкладываем.

У нас хорошие отношения с Украинской венчурной ассоциацией и с Юго-Восточной Азией. В этом регионе есть организация, в которой состоят все бизнес-ангелы этого пятачка: Вьетнам, Индонезия и так далее. Мы проводим с ними переговоры, чтобы члены нашего клуба могли инвестировать в стартапы во Вьетнаме или Сингапуре, например.


О планах


Мы продолжаем инвестировать, но сейчас больше сконцентрированы на казахстанском рынке и ближайших соседях, до которых мы физически можем дотянуться.

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#инвестиции #инвестор #qaztechventures #kazangels #адильнургожин
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