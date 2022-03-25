Казахстанцы завоевали 10 медалей Чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ

Пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали казахстанские спортсмены на Чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Таиланде.

24 марта на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись казахстанцы Александр Емельянов и Кирилл Тубаев — в соревнованиях по гребле на байдарках-двойках в дисциплине 1000 метров.

Золотые медали выиграла и женская сборная на байдарке-четверке на дистанции 1000 метров. Победительницами стали Татьяна Токарницкая, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева и Анастасия Березовская.

Кроме того, медали высшей пробы заслужили:

— женщины, байдарка-двойка, 1000 метров: Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева

— мужчины, каноэ-четверка, 1000 метров: Ануар Альмаганбетов, Сергей Емельянов, Мерей Медетов и Тимофей Емельянов

— женщины, каноэ-четверка, 1000 метров: Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Киселева и Ольга Сурмина.

Вторая строчка в итоговом протоколе и серебряные медали в программе каноэ-двойка на 1000 метров у казахстанцев Сергея и Тимофея Емельяновых.

Казахстанцы привезут на родину четыре медали бронзового достоинства:

— каноэ-одиночка, юниоры, 1000 метров, Виктория Романова

— мужчины, байдарка-четверка, 1000 метров, Артем Терещенко, Александр Емельянов, Игорь Ряшенцев и Кирилл Тубаев

— женщины, байдарка-одиночка, 1000 метров, Дарья Петрова

— женщины, каноэ-одиночка, 1000 метров, Гульжайна Тыныбекова.

Источник: zakon.kz