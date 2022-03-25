Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstancy-zavoevali-10-medaley-chempionata-azii-po-greble-na-baydarkah-i-kanoe
Казахстанцы завоевали 10 медалей Чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ
106
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:07

Казахстанцы завоевали 10 медалей Чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ

Пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали казахстанские спортсмены на Чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Таиланде.

24 марта на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись казахстанцы Александр Емельянов и Кирилл Тубаев — в соревнованиях по гребле на байдарках-двойках в дисциплине 1000 метров.

Золотые медали выиграла и женская сборная на байдарке-четверке на дистанции 1000 метров. Победительницами стали Татьяна Токарницкая, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева и Анастасия Березовская.

Кроме того, медали высшей пробы заслужили:

— женщины, байдарка-двойка, 1000 метров: Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева

— мужчины, каноэ-четверка, 1000 метров: Ануар Альмаганбетов, Сергей Емельянов, Мерей Медетов и Тимофей Емельянов

— женщины, каноэ-четверка, 1000 метров: Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Киселева и Ольга Сурмина.

Вторая строчка в итоговом протоколе и серебряные медали в программе каноэ-двойка на 1000 метров у казахстанцев Сергея и Тимофея Емельяновых.

Казахстанцы привезут на родину четыре медали бронзового достоинства:

— каноэ-одиночка, юниоры, 1000 метров, Виктория Романова

— мужчины, байдарка-четверка, 1000 метров, Артем Терещенко, Александр Емельянов, Игорь Ряшенцев и Кирилл Тубаев

— женщины, байдарка-одиночка, 1000 метров, Дарья Петрова

— женщины, каноэ-одиночка, 1000 метров, Гульжайна Тыныбекова.

Источник: zakon.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #тайланд #чемпионат #медаль #гребля
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Facebook показал прототип компактных VR-очков
1279
Симфонический оркестр из Павлодара покорил итальянцев
1685
США открывают границы для некоторых иностранцев
1112